Романтический скандал в теннисе. Яркая американка отвергла француза из-за низкого роста

Американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о внимании со стороны 33-й ракетки мира француза Корентена Муте. Сейчас Коллинз занимает 99-е место в рейтинге WTA. Она не выходила на корт после US Open — 2025, пропуская первую половину сезона-2026 из-за заморозки яйцеклеток. Даниэль временно работает ведущей на Tennis Channel на турнире в Майами. Коллинз никогда не отличалась излишней скромностью, поэтому говорит в эфире максимально откровенно, в том числе и о романтических моментах.

Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, победив чеха Томаша Махача (6:0, 1:6, 6:4). Следующим соперником француза станет вторая ракетка мира Янник Синнер. Коллинз довелось наблюдать за Муте со стороны. Эпатажный француз, по словам Даниэль, оказывал ей знаки внимания.

«Вчера, когда мы начинали шоу, Муте тренировался перед своим матчем. Он кричал: «Скажи мне «камон», скажи мне «вперёд»!» И я ответила ему: «Если ты хотел так со мной пофлиртовать, то у тебя должна была быть подача помощнее». Кто-то думает, что всё дело в росте, кто-то – в личности, но на самом деле всё зависит от мощного форхенда и мощной подачи. Вот что нужно, чтобы флиртовать с Даниэль. Но не всегда. Это забавно в том числе потому, что он отписался от меня в соцсетях после того, как завирусился мой профиль на сайте знакомств, где я сказала, что меня не интересуют низкие парни. Ну же, стоит понимать, что мой рост – 178 см, так что для меня это справедливо.

Это просто предпочтение, я не имею ничего против низких парней. Но он расстроился, отправил мне сообщение и отписался (рост Муте составляет 180 см. – Прим. «Чемпионата»). Однако вчера снова залетел ко мне в личные сообщения и спросил, видела ли я его матч и все те мощные подачи, которые у него были. Он выиграл. Но не думаю, что у него ещё есть шанс. Может быть, в конце турнира, если он победит? Ему придётся сильно постараться, так что не думаю, что это случится. Однако кто знает. Посмотрим», – сказала Коллинз во время шоу Tennis Channel.

Даниэль Коллинз во время работы на Tennis Channel Фото: Из личного архива Даниэль Коллинз

Выступление Муте в Майами действительно рискует закончиться уже очень скоро – в третьем круге с Синнером, так что внимание Коллинз ему с высокой степенью вероятности больше не светит. Хотя француз в ответ опубликовал пост, дав понять, что американка его никогда не интересовала.

«Как я мог отписаться, если никогда не был на тебя подписан? Ты сама на меня подписалась, предложила сыграть микст. А я вообще никогда не был на тебя подписан. Ты готова сказать всё что угодно, чтобы люди тебя обсуждали. Тебе стоит научиться любить себя, чтобы не пришлось делать глупых вещей ради любви людей. Tennis Channel, как вы можете позволять кому-то говорить такую чушь в эфире? Классная спортивная журналистика», — написал Муте.

Корентен Муте Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В соцсетях разгорелось много споров по поводу случившегося, но многие сходятся во мнении, что Коллинз не следовало выносить на публику детали своих взаимоотношений с Муте.

«Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо видел на канале Tennis Channel. Понимаю, что это спорный вопрос, однако я считаю, что в таком серьёзном и элитном виде спорта, как теннис, этому абсурду абсолютно нет места», — отметил американский журналист Бен Ротенберг.

«Не знаю, кто является целевой аудиторией подобных вещей, но могу с абсолютной уверенностью сказать, что точно к ней не отношусь. Раньше я думал, что приглашение теннисистов для обсуждения тенниса на канале Tennis Channel — это только к лучшему, а теперь не совсем уверен», — считает британский обозреватель Скотт Баркли.

Tennis Channel даже после критики в свой адрес всё ещё относится к ситуации с юмором.

«К слову, мы болеем за пару Даниэль с Муте», — написал телеканал в соцсетях.

Коллинз и Муте в чём-то похожи. Даниэль – одна из самых экспрессивных теннисисток тура. Она никогда не лезет за словом в карман и без малейший колебаний может обругать болельщиков, судей, соперниц. Муте не раз отличался странным поведением на корте. Например, он просил судью принести ему кофе, забирал стакан с напитком у зрителя, отвечал на телефонные звонки прямо по ходу матчей. В целом Корентен ведёт себя театрально, эпатируя публику различными неоднозначными действиями.

Даниэль через несколько месяцев должна вернуться на корт. Вполне вероятно, она пересечётся с Муте на «Ролан Гаррос» или Уимблдоне. У них есть время решить возникшие разногласия и, возможно, даже выступить в миксте на турнире «Большого шлема». Этот дуэт определённо привлечёт к себе повышенное внимание, учитывая предысторию их взаимоотношений.