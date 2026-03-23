Что это было? Медведев в Майами получил «баранку», взял сет, но всё равно проиграл

В понедельник, 23 марта, на «Мастерсе» в Майами (США) проходили заключительные матчи третьего круга. В одном из поединков принимал участие победитель US Open 2021 года Даниил Медведев. Для российских болельщиков игра с участием Медведева, чемпиона Майами-2023, была интересна в первую очередь тем, что он оставался единственным отечественным теннисистом в одиночной сетке. Андрей Рублёв выбыл ещё во втором круге, а Карен Хачанов в предыдущий игровой день сенсационно проиграл 151-й ракетке мира.

Соперником Медведева, имевшего девятый номер посева, был аргентинец Франсиско Серундоло (18) — в общем-то, типичный южноамериканский грунтовик. Три титула из четырёх на уровне ATP Серундоло завоевал именно на этом покрытии. Во втором круге Майами Франсиско обыграл своего соотечественника Тьяго Тиранте (6:4, 6:2). Что касается Даниила, то он в 1/32 финала заставил поволноваться в поединке с Рэи Сакамото, но всё же одержал волевую победу — 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.

Начало матча не задалось для Медведева. Россиянин регулярно ошибался на задней линии и в первых двух геймах взял всего по очку. Серундоло, сделав брейк, подтвердил его — 3:0. И все эти три гейма уместились в девять минут. На этом неприятности Даниила не закончились: Франсиско на его неточностях сделал и второй брейк. Медведев нервничал, о чём-то общался со своей ложей, но ничего не помогало…

Какие-то проблески наметились в пятом гейме: Серундоло вёл 30:0, но чуть расслабился, и Медведев на его ошибках заработал брейк-пойнт. Однако аргентинец отыгрался и подтвердил и этот брейк — 5:0. В шестом гейме Даниил на подаче взял лишь очко и получил «баранку» — 0:6 за 21 минуту.

Один из худших сетов в исполнении россиянина за долгое-долгое время: два активно выигранных очка и 11 невынужденных ошибок. После такой партии Медведев ушёл в подтрибунные помещения — просто необходимо было перезагрузиться. Это первая «баранка», которую получил россиянин, с Australian Open этого года, когда его победил Лёнер Тьен (6:4, 6:0, 6:3). И восьмая – в карьере на уровне тура.

Во втором сете поначалу ничего особо не менялось: Медведев не мог взять хотя бы гейм. Во втором гейме на брейк-пойнте он допустил двойную ошибку — 0:2. И только после этого ужасная серия наконец-то прервалась: Серундоло отдал свой гейм с 40:15, и россиянин добился обратного брейка. После этого крайне важно было удержать подачу — в разрезе психологии. Увы, не получилось: ошибок меньше не стало, и аргентинец со второго брейк-пойнта сделал пятый брейк подряд — 3:1.

Франсиско, правда, эту партию проводил не так уверенно, как первую, и чаще допускал неточности. Качество тенниса, мягко говоря, было не самым высоким, и в пятом гейме Медведев за счёт ошибок оппонента добился второго брейка. После этого Даниил впервые в матче (!) добрался до геймболов на своей подаче и, отыграв брейк-пойнт, наконец-то сравнял счёт — 3:3.

Серундоло, взяв свою подачу в седьмом гейме, запросил медицинский перерыв. У аргентинца после одного из розыгрышей возникли проблемы с коленом — вроде бы ничего серьёзного, и игра вскоре возобновилась. Медведев почувствовал, что сейчас самое время оказать больше давления на соперника, провоцируя его на ошибки. И Франсиско не выдержал. В девятом гейме он отдал подачу с 40:0 — Даниил в этом сложном гейме реализовал второй брейк-пойнт. После чего на удивление без нервов подал на партию — 6:4 за 59 минут. Следует признать, что оба игрока провели сет не лучшим образом: у Медведева соотношение виннеров к невынужденным составило 5/11, у Серундоло — 8/18.

В начале решающей партии соперники не переставали одаривать друг друга ошибками и так обменялись брейками — 1:1. А потом уже принялись брать каждый свою подачу. После пятого гейма возникла необычная ситуация: камера-паук застряла в стуле, в котором располагался судья на вышке Мохамед Лайани, и всё сооружение пришлось передвинуть. А после этого по просьбе Медведева ещё и сетку поправили как следует.

Что касается самого матча, то в восьмом гейме у россиянина возникли проблемы на подаче. Однако он отыграл все три брейк-пойнта, которые были скрытыми матчболами, и сравнял счёт — 4:4. А в девятом гейме скрытый матчбол был уже у Даниила, но там Франсиско рискнул, попал точно под заднюю линию, вышел на «ровно» и удержал подачу.

Серундоло, подававший в нечётных геймах, всё время был чуть впереди. И в 12-м гейме это сказалось. Медведеву нужно было брать подачу при 5:6, он вышел на геймбол, однако проиграл три очка подряд (двойная ошибка на матчболе), а с ними и матч — 6:0, 4:6, 7:5 в пользу Серундоло за 2 часа 19 минут.

Медведев впервые за 11 встреч уступил теннисисту из Аргентины. Серундоло же впервые в сезоне победил игрока из топ-10. Несмотря на поражение, Даниил останется 10-й ракеткой мира по итогам турнира — те соперники, которые могли его догнать, уже выбыли из соревнований.

Кроме того, сегодня в мужской сетке свой матч третьего круга проведёт Янник Синнер. А у женщин начался четвёртый круг — играют Мирра Андреева, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.