Мирра проиграла с «баранкой» в Майами! Россиян в одиночных сетках больше не осталось

В понедельник, 23 марта, проводились матчи четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Майами. К сожалению, из россиянок до этой стадии добралась только Мирра Андреева, остальные теннисистки уже зачехлили ракетки. За путёвку в четвертьфинал флоридского «тысячника» наша спортсменка боролась с канадкой Викторией Мбоко. Но обо всём по порядку.

Путь Мирры в Майами-2026 начался с тяжёлого трёхсетового противостояния с местной теннисисткой Маккартни Кесслер. Андреевой понадобилось почти два часа (1 час 57 минут), чтобы одолеть 51-ю ракетку мира и выйти в третий круг — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. Таким образом, россиянка отомстила американке за обидное поражение в Монреале-2025 и восстановила равновесие в личных встречах — 1-1.

В следующем круге наша спортсменка боролась с чешкой Мари Боузковой за путёвку в 1/8 финала «тысячника». Первая ракетка России справилась соперницей ровно за два часа и впервые в карьере вышла в четвёртый круг Майами — 7:6 (7:4), 6:2. Преимущество Андреевой по личным встречам с Боузковой стало просто колоссальным, так что Мари теперь можно спокойно считать «клиенткой» Мирры — 4-0.

Несмотря на такое количество побед над чешкой, россиянка с уважением высказалась о сопернице и сделала ей комплименты в интервью после победы. «Конечно, когда играешь против Мари, ты понимаешь, что она будет возвращать очень много мячей. И знаешь, что розыгрыши будут длинными. Она очень неудобная соперница. Я каждый раз, когда играю с ней, понимаю, что матч будет тяжёлым. Поэтому я с самого начала и до самого конца повторяла себе это, потому что знала: даже если ведёшь 4:2 или 5:2, она может вернуться. Она постепенно, шаг за шагом, будет отыгрываться и пытаться выигрывать очко за очком.

Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всего матча. В первом сете было немного сложно – я повела в счёте, но потом, мне кажется, потеряла фокус — допустила пару ошибок, и она вышла вперёд. Я очень рада, что смогла взять первый сет на тай-брейке. После этого мне стало немного легче играть агрессивно. И я очень довольна этой победой», — заявила теннисистка в студии Tennis Channel.

Мирра Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

После победы над Боузковой Андреева стала всего лишь третьей теннисисткой, выигравшей 30+ противостояний на хардовом покрытии в рамках турниров первого уровня WTA (Tier I/WTA-1000) до исполнения 19 лет. Ранее это достижение покорялось только двум спортсменкам — Мартине Хингис и Марии Шараповой.

В студии Tennis Channel Мирра порассуждала о своём стиле игры в этом сезоне. «Мы как раз пытаемся найти баланс, потому что, думаю, для меня не очень хорошо просто играть максимально агрессивно. Ну, как, например, Арина Соболенко — она бьёт каждый мяч, условно, под 100 миль в час и постоянно идёт на риск. И она играет отлично, не поймите меня неправильно.

Просто у меня немного другой стиль игры. Мы стараемся найти баланс: где я могу играть агрессивно, а где мне лучше оставаться в розыгрыше, выстраивать его, утомлять соперницу. А уже когда она подустанет — завершать розыгрыш в свою пользу. Мне кажется, это и есть мой стиль: я стараюсь строить розыгрыш постепенно… как сказать… медленно, но верно», — отметила спортсменка.

За выход в четвертьфинал Майами Андреевой предстояло побороться с канадкой Викторией Мбоко. 19-летняя теннисистка в данный момент находится в рейтинге WTA на наивысшем для себя девятом месте, а ведь всего год назад она была аж 162-й ракеткой мира!

Незадолго до начала матча с Викторией Мирра поделилась мыслями о грядущем сражении. «Мы уже несколько дней назад обсуждали, что опять попали в одну часть сетки. Подумали: «О боже, сколько можно?» В этом году у нас уже было два прекрасных матча, поэтому просто с нетерпением жду нового», — приводит слова россиянки сайт WTA.

Виктория Мбоко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Отметим, что Андреева и Мбоко также играют в парном разряде в Майами. Так уж вышло, что перед встречей теннисисток в одиночке им предстояло сразиться в дуэте с тандемом Эллен Перес/Деми Схурс. Мирра и Виктория в итоге одержали победу над соперницами и вышли во второй круг, хотя уступали со счётом 0:5 в первом сете — 7:6 (9:7), 6:3.

Незадолго до битвы с Мбоко Андреева рассказала, как собирается выстраивать тактику на поединок с соперницей. «Для меня почему-то не так сложно оставить дружбу за пределами корта, когда мы играем друг против друга. Я понимаю, что она не выйдет и не даст мне победить, — она тоже хочет выиграть. Конечно, когда мы играем одиночку, она будет делать всё, чтобы меня обыграть.

Поэтому я даже не собираюсь тратить время на мысли вроде: «Может, сегодня она будет добра ко мне и подарит пару очков» (улыбается). Я знаю, что этого не будет. Мы обсудим план на встречу с Кончитой. В этом году у нас уже было два отличных матча друг с другом, так что я действительно с нетерпением жду ещё одной встречи. Уже третьей — и это только начало сезона. Думаю, это будет интересный поединок для зрителей. Я очень рада снова сразиться с ней», – подчеркнула Андреева в студии Tennis Channel.

Виктория, в свою очередь, тоже отметила, что ей тяжело бороться с Миррой, учитывая их тёплые взаимоотношения. «Я взволнована. Уверена, что мы ещё много раз будем играть друг с другом. Мы шутим по этому поводу каждый раз, когда объявляют сетку: «Отойди от меня! Почему ты в моей части сетки?», но это смешно (улыбается). Мы отличные друзья. Я всегда болею за неё и она за меня – тоже. Мы постоянно переписываемся, и мне действительно приятно играть с ней. К сожалению, предстоит встретиться так рано, а не в финале, но ничего, всё нормально, я жду этого с нетерпением. Мы ещё и в паре играем… С человеком, с которым я не так близко знакома, легче сражаться. Здесь нет такого эмоционального вовлечения, как в матчах с подругой», — сообщила Мбоко в студии Tennis Channel.

В первом сете четвёртого круга Андреева и Мбоко успели взять по одной своей подаче, но посреди третьего гейма матч был остановлен из-за проблемы с натяжкой сетки. Некоторое время ушло на то, чтобы работники стадиона разрешили эту ситуацию. При счете 2:2 Мирра добралась до брейк-пойнта, однако реализовать свой шанс не смогла. Тут же Виктория вцепилась в гейм соперницы и заработала две возможности получить преимущество, однако здесь Андреева тоже не дрогнула — 3:3. Больше в этой партии никто до брейк-пойнта не доходил, и судьба сета решилась на тай-брейке, где увереннее и точнее была канадка — 7:6 (7:4).

В первом отрезке матча теннисистки сделали одинаковое количество подач навылет — две, а вот двойных ошибок Мбоко допустила больше Андреевой — шесть против двух. Однако по проценту попадания первой подачи канадка оказалась точнее россиянки: 60% у Виктории и 49% – у Мирры.

В начале второй партии спортсменки чётко контролировали свои подачи, хотя было заметно, что Мирра чувствует себя не в своей тарелке. При счёте 3:3 Андреева обратилась к арбитру, чтобы та вызвала врача на корт. Седьмой гейм россиянка взяла, отыграв два брейк-пойнта, и после этого ей стали оказывать помощь. Спортсменка получила медицинский перерыв и ненадолго покинула корт. Теннисистки провели ещё два гейма, и Мирра вновь обратилась к врачу, а потом сразу же воспользовалась ошибками канадки и взяла её подачу. Это был первый брейк за весь матч, который принёс Андреевой победу в партии — 6:4.

Решающий сет Мирра начала неудачно, дав Виктории заработать два брейк-пойнта. С одним россиянка справилась, а вот со вторым не смогла — 0:1. И тут же отчаянная борьба развернулась на подаче Мбоко: три раза счёт был «ровно», Андреева получила шансы вернуть потерянное, но добиться своего не получилось — 0:2. И дальше не пошла игра у нашей спортсменки на своих геймах, так что канадка повела с тремя брейками — 5:0, а потом подала на матч и повесила Мирре «баранку» — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.

Таким образом, Мирра Андреева второй раз подряд проиграла Виктории Мбоко и не смогла выйти в четвертьфинал Майами. Однако россиянка не покидает турнир, ведь ей ещё предстоит выступление в паре с канадкой.

