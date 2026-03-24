Звездопад в Майами! В мужской сетке к 4-му кругу осталось 3 из 16 топ-сеяных игроков

В ночь на вторник, 24 марта по московскому времени завершились последние мужские матчи 1/16 финала и состоялись все женские встречи стадии 4-го круга. Рассказываем, как сыграли топовые теннисисты и кто заполучил путёвку в следующий раунд.

Первой минувшей ночью сыграла первая ракетка мира и действующая чемпионка турнира Арина Соболенко. Белоруска уже вышла на серию из восьми побед подряд и добиться ещё одного успеха предстояло в матче с Чжэн Циньвэнь.

Молодая теннисистка из Китая максимум в рейтинге стояла на четвёртой строчке, но за последние полгода опустилась на 26-е место. Всё дело – в травме локтя и вынужденной операции. В тур Циньвэнь вернулась на февральском турнире в Дохе, и с того момента она одержала четыре победы, две из которых – в Майами.

Друг с другом Соболенко и Чжэн играли восемь раз, и Циньвэнь лишь однажды – на прошлогоднем грунтовом «тысячнике» в Риме – добралась до успеха. Остальные семь матчей остались за Ариной.

Получился хороший, «рабочий» матч для первой ракетки мира. В стартовой партии Чжэн оказалась хваткой, сделала один брейк и одну из двух своих проигранных подач отдала не сразу, поборовшись. Циньвэнь даже при счёте 5:1 не позволила Соболенко подать на партию, отыграв благодаря плотным приёмам три сетбола. Но через несколько минут, при 5:3, Арина всё же закрыла сет геймом на своей подаче под ноль.

Во втором сете ухватиться за брейк китайская спортсменка не смогла, хотя в восьмом гейме были такие возможности. Соболенко вполне закономерно за 1 час 25 минут взяла верх над Чжэн – 6:3, 6:4 – и вышла в 32-й четвертьфинал в карьере на турнире серии WTA-1000. В последний раз первая ракетка мира в один год добиралась до четвертьфинала Индиан-Уэллса и Майами в сезоне-2001 (Мартина Хингис).

Дальше у Соболенко – четвертьфинальная встреча с Хейли Баптист. Хозяйка кортов в четвёртом круге выбила Елену Остапенко.

Закрыла этот игровой день у женщин Елена Рыбакина (№2). Ей досталась соперница коварная – молодая австралийка Талия Гибсон (№68). 21-летняя спортсменка в Майами прошла через квалификацию и на пути уже одолела двух сеяных: Наоми Осаку и Иву Йович.

В Индиан-Уэллсе Гибсон показала отличный результат: вновь преодолела квалификацию и добралась аж до четвертьфинала! Рыбакина же в Калифорнии добралась до финала, где в трёх напряжённых сетах уступила Соболенко.

Встреча Елены и Талии выдалась даже более лёгкой и непринуждённой, чем можно было себе представить. Представительнице Казахстана хватило всего 1 часа и 6 минут, чтобы разобраться с молодой соперницей. За весь матч она лишь раз, в самом последнем гейме, подпустила австралийку к брейк-пойнту. Но тут же его отыграла и закрыла встречу с итоговым счётом 6:2, 6:2.

Помогла Елене, как и всегда, подача: восемь эйсов, ноль двойных, 73% попадания первой и 84% реализации розыгрышей на ней. Дальше на пути у второй ракетки мира – Джессика Пегула.

Рыбакина выиграла 13 из 15 матчей на уровне WTA против австралиек: два поражения она потерпела только от Эшли Барти. Елена также стала пятой теннисисткой с 20+ четвертьфиналами на турнирах серии WTA-1000 с Уханя 2019 года. Представительница Казахстана присоединилась к Арине Соболенко, Иге Швёнтек, Кори Гауфф и Иге Швёнтек.

У мужчин игровой день завершился матчем Янника Синнера (№2) и Корентена Муте (№33). После неожиданного поражения Карлоса Алькараса итальянец забрал на себя роль главного кандидата на победу в Майами. Оппонент в третьем круге оказался цепким, но проходимым: француза Янник уже обыгрывал в четырёх сетах на «Ролан Гаррос» 2024 года.

Но Муте перед встречей с Синнером отличился в теннисном медиаполе. На перепалку теннисиста спровоцировала бывшая седьмая ракетка мира Даниэль Коллинз. Она в прямом эфире Tennis Channel рассказала, как Корентен писал ей и флиртовал, а она отказала из-за его невысокого роста. Француз не смог пройти мимо и ответил американке в социальных сетях.

Правда, блеснуть на корте Муте не получилось. Первый сет он уступил Синнеру без шансов – ноль брейк-пойнтов, 27 минут и счёт 1:6. Во втором подсобил сам Янник невынужденными ошибками. Роскошным выдался пятый гейм, в котором на подаче Корентена счёт четыре раза доходил до «ровно». Но он и стал определяющим в этой партии: итальянец сделал брейк, после чего быстро закрыл встречу в свою пользу – 6:1, 6:3.

Синнер вышел в четвёртый круг на Алекса Михельсена. Янник на турнирах категории ATP-1000 выиграл 13-й матч и 26-й сет подряд! И в Париже, и в Индиан-Уэллсе итальянец добрался до трофея без потери партии.

У парней завершились все матчи третьего круга, а у девушек – четвёртого. Получилось не без потерь. На этой стадии в одиночном разряде завершили выступление все российские теннисисты, а также внезапно выбыли из борьбы Карлос Алькарас, прошлогодний чемпион Якуб Меншик, Феликс Оже-Альяссим. Вообще в мужской сетке из топ-16 сеяных, которые стартовали даже не с первого, а со второго круга, к концу третьего раунда в борьбе остались лишь трое игроков: Янник Синнер, Александр Зверев и Тейлор Фриц. А остальные 13 покинули соревнование, включая Даниила Медведева (9-й номер посева), Карена Хачанова (14) и Андрея Рублёва (15).

Настоящий звездопад!

