«Как будто Мирра специально ошибается». Бурная реакция на поражения Андреевой и Медведева

Супертурнир в Майами-2026 в одиночном разряде завершился для россиян обидными поражениями с «баранками». Первые ракетки нашей страны — Андреева и Медведев — проиграли в один день и в трёх сетах, вот только Даниил уступил партию с сухим счётом в начале матча, а Мирра — в конце. На кону у теннисистки был выход в четвертьфинал, а у спортсмена — путёвка в четвёртый круг.

Андреева 2 часа 20 минут боролась с Викторией Мбоко и первые два сета сражалась на равных, однако в решающей партии Мирра абсолютно расклеилась и упустила нить игры — 6:7 (4:7), 6:4, 0:6. Возможной причиной этого внезапного провала в концовке противостоянии стали проблемы со спиной у россиянки, из-за которых она снялась с парного разряда Майами, где должна была выступить вместе с той же канадкой. В лайв-рейтинге наша теннисистка сейчас стоит на 10-м месте, однако она может покинуть десятку лучших, если этой ночью Белинда Бенчич выиграет матч у Кори Гауфф.

Взяв у Андреевой сет с сухим счётом, Мбоко стала первой теннисисткой, повесившей «баранку» в решающей партии на флоридском «тысячнике» сопернице из топ-10 со времён Серены Уильямс и её победы в финале соревнования в 2013 году над Марией Шараповой (4:6, 6:3, 6:0). А ещё Виктория теперь является самой молодой спортсменкой, дошедшей в рамках одного сезона до четвертьфиналов Майами и Индиан-Уэллса.

Теннисная общественность остро отреагировала на поражение Мирры на флоридском «тысячнике». Так, бывшая первая ракетка мира Динара Сафина заявила, что у неё появилось ощущение, как будто Андреева специально ошибается. «Я смотрела третий сет и увидела, как Мирра сделала брейк и выиграла второй сет. Она вызвала физио… Я, в принципе, думала, что она сейчас должна начать супер третий сет, потому что Мбоко после проигранного второго сета была немного поникшая, но начало было очень странным. Знаете, как-то удивило, что не было этой собранности. Насколько она собранно сделала брейк во втором сете, чтобы выиграть его, и насколько третий сет… Вы поправьте, если я неправа, однако иногда ошибки у Мирры – они как будто эмоциональные. Я не могу сказать, что она что-то делает неправильно, но она ошибается… У меня ощущение, как будто она специально ошибается. Так выглядит со стороны. Я могу ошибаться, но ощущение, будто она после каждой ошибки хочет повернуться в свой бокс и сказать: «Смотрите, видите, я ошиблась!»

Я, конечно, не знаю, что сейчас у Мирры. Могу догадываться – не справляется она с этим давлением. Когда мы с Аней [Чакветадзе] записываем подкаст, очень много говорим, что это стремление игроков побыстрее попасть и стать первой-второй-третьей ракеткой мира, выиграть турнир «Большого шлема» – это колоссальная нагрузка. Они могут с этим не справиться. Ко всему нужно быть готовым, а когда к ним приходит вот этот груз ответственности, когда от них начали требовать побед, ожиданий, они сразу такие: «А что это вы с нас требуете? Чего вы от нас ожидаете?» Но это часть твоей работы, профессии. Это нормально, что у тебя определённый рейтинг и от тебя рекламодатели, тренеры, люди, твои фанаты требуют или ждут результатов. Если человек не хочет, чтобы от него ждали, он никогда не стоит высоко, он где-то стоит 60-м или 70-м в мире, круг прошёл — и слава богу», — сказала Сафина в аудиосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова заявила, что россиянка подобрала неправильную тактику на матч с канадкой. «Очень жаль, что проиграла Мирра, ещё и 0:6 в третьем сете. Я первый раз смотрела весь матч Мбоко от и до, и Виктория удивила меня тем, что она быстрее Мирры по скорости. Мирра как будто не нашла ключи, как её с этой скорости сбивать, играть с вращением, выбивать из колеи, а, напротив, стала сама действовать в ритме соперницы. Но это не теннис Андреевой против Мбоко — играть её же оружием, что третий сет и доказал.

К сожалению, Мирра опять спорила с командой, из позитивного — спорила меньше, чем обычно, но тем не менее. В третьем сете игра вообще расклеилась, было много невынужденных ошибок. Мбоко мощно гоняла Андрееву по углам, а Мирра играла удобно для соперницы. На мой взгляд, просто пока что Мирра не нашла правильную тактику и стратегию против Виктории. Если её обыгрывать, точно не через скорость, которой на данный момент у канадки больше, чем у Мирры», — написала Кузнецова в соцсетях.

Издание Punto de Break выделило одно из главных достоинств Мбоко. «Виктория в очередной раз доказала, что обладает тем, что необходимо лучшим теннисистам мира для достижения успеха: умением переживать трудные моменты», — написали обозреватели.

Даже журналисты известной газеты The Times не смогли пройти мимо матча Виктории и Мирры. «Соперничество между Мбоко и Андреевой становится одним из лучших в теннисе», — подчеркнули аналитики.

Издание The Guardian тоже подметило конкуренцию канадки и россиянки. «Виктория Мбоко и Мирра Андреева возглавляют новое поколение соперниц на корте, являющимися подругами вне тенниса», — сказали журналисты.

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 и Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский дал совет нашей спортсменке, как исправить ситуацию. «По игре Мирры даже не знаю — физически не готова или психологически. Вроде выиграла сет, второй. Должна быть на подъёме, но вдруг такой провал. Сложно сказать, что с ней происходит. По игре нет былой уверенности. Пытается до какого-то момента. В процессе матча происходит психологический слом. Не хватает упёртости и жёсткости, которые были год назад. Тогда она боролась за каждый мяч. Вроде играет неплохо, а потом — какой-то срыв. Когда ты начинаешь сомневаться в своих ударах, всё переходит на ошибки.

Это надо перебороть. Это сложный момент для Мирры. Все ждали хороших результатов, но что-то не идёт. На неё идёт сильное давление и от неё самой, и от окружения. Ей надо всё скинуть и начать сначала — начать получать удовольствие от игры. Когда научится это делать, результаты будут лучше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В свою очередь, Медведев потерпел поражение от Франсиско Серундоло за 2 часа 19 минут — 0:6, 6:4, 5:7. Даниил получил «баранку» от аргентинца в первом сете, после чего стал изо всех сил пытаться выкарабкаться из ямы. Спортсмен перевёл матч в третий сет, но, увы, этого всё равно не хватило, и россиянин упустил возможность выйти в четвёртый круг Майами. Последний раз наш теннисист добирался до этой стадии в 2024 году.

После поражения от Серундоло Медведев порассуждал о том, что тяжелее — выиграть «Мастерсы» в Майами и Индиан-Уэллсе или мэйджор. «Наверное, «Солнечный дубль» сложнее, потому как «Большой шлем» – это только один турнир, а «Солнечный дубль» предполагает победу на двух подряд», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

В беседе с «Больше!» Даниил попытался объяснить причину сенсационного поражения от 19-й ракетки мира. «Был совершенно не мой день, ничего не чувствовал – в принципе, как и в первом матче. Может быть, здесь условия почему-то не подходят некоторым игрокам, потому что я не первый. Я смотрел по телевизору – тоже такое было с некоторыми. Ты смотришь и думаешь: «Почему он не попадает в корт? Игрок-то хороший» (улыбается). Примерно то же самое чувство было. Каким-то чудом смог вернуться в матч, чуть-чуть лучше заиграть, но всё равно ошибки были иногда из ниоткуда. Потом уже боролся как мог. Может, не совсем правильно по тактике или по ударам, но просто уже пытался выиграть. Чуть-чуть не хватило. Опять же, в такие дни очень тяжело побеждать, и сегодня не получилось. На тренировках здесь я неплохо играл, поэтому было неожиданно. Когда есть уверенность, то ты хочешь продолжать играть в такой же теннис, который, может быть, чуть-чуть отличается от твоего стабильного тенниса.

И когда у тебя в начале это не получается, не хочется сразу переходить на большее удержание мяча, чтобы почувствовать этот ритм. Но это то, что я сделал это где-то в середине второго сета. Да, конечно, было неожиданно, однако такое бывает, и уже ничего с этим не сделать. Сыграла ли роль усталость после Дубая и Индиан-Уэллса? Думаю, нет, потому что я за свою карьеру много турниров играл подряд. Никаких травм не было. Не было такого, что я вчера чувствовал, что у меня устали ноги или голова. Здесь, в Майами, конкретно оба матча на центральном корте почему-то не получились, не всё было идеально. И оба матча в конце было чуть лучше, чем в начале, но чем сильнее будет соперник, тем тяжелее будет до конца этот матч довести в таком формате», — заявил спортсмен.

В послематчевом интервью Франсиско поделился впечатлениями от победы над Даниилом. «Это был великолепный поединок, очень тяжёлый. Я впервые играл с Даниилом. — наверное, он один из немногих, с кем я в туре никогда не встречался. Я не знал, чего ожидать. Я никогда не тренировался с ним, но много смотрел, как он играл в этом году. У него пока выдаётся хороший год, я знал, что будет непросто. Не ожидал, что в первом сете поведу 6:0, а потом будет брейк во втором. Он начал играть очень круто. Всё очень быстро менялось. Я продолжал верить и оставался в игре. Помню, вчера играл Корда (победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса. – Прим. «Чемпионата), это было нечто похожее – сет и брейк Корды, а потом — третий сет. Я оставался и продолжал верить. В третьем сете оба сыграли хорошо. Всё разрешилось в мою пользу», — сказал Серундоло.

Известный журналист Хосе Морон посетовал на провалы топовых теннисистов на флоридском «Мастерсе». «В Майами назревает ужасный хаос. Практически все фавориты и лидеры посева проигрывают. Последним из известных игроков, потерпевших поражение, стал Медведев, проигравший Серундоло, чья победа может открыть перед ним множество возможностей», — написал он в соцсетях.

Андрей Ольховский объяснил причины неудачи Даниила во встрече с Франсиско. «У Медведева был очень странный матч. Серундоло вёл 6:0, 2:0 и при счёте 40:15 слева смазал один мяч. Счёт по идее должен был быть 3:0. Такое впечатление, что Медведев был вне корта. Для Даниила счёт 6:0 и 2:0 очень странный. Потом Серундоло вёл с брейком. Матч был как качели. Было ощущение, что Медведев вернулся. Но не могу ничем объяснить результат — очень сложно. Совершенно другие условия по сравнению с Индиан-Уэллсом. По игре Серундоло смотрелся неплохо, а у Медведева было много невынужденных ошибок», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков подробно разобрал игру Медведева и Андреевой в Майами. «Баранка» бывает, однако потом человек побеждает в матче. Проблема в том, что два супертурнира идут практически друг за другом. Должно быть расстояние побольше, чтобы игроки могли настроиться и работать для этого. Хотя Индиан-Уэллс идёт не полные две недели. У Медведева было время прийти в себя. Но Серундоло – хороший игрок. Против него нельзя выйти, чтобы он просто сдался. С ним надо бороться и играть до конца. Андреева же уже встречалась с Мбоко и уступила ей в решающем сете. Но в том матче Мирра была солиднее и сильнее. Мбоко сильнее, набирает обороты. Она может претендовать на самые высокие позиции», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Теперь остаётся только ждать начала грунтового сезона. Перед стартом турниров на этом покрытии ещё есть время, и надеемся, что первые ракетки России прислушаются к словам экспертов, переосмыслят предыдущие поражения и решат все свои проблемы.

