Швёнтек рассталась с тренером чемпионок ТБШ. С кем теперь он возьмёт очередной «Шлем»?

Польская теннисистка Ига Швёнтек, многократная победительница турниров «Большого шлема», в последнее время испытывает большие проблемы с игрой. На турнире WTA-1000 в Майами, проходящем во второй половине марта, Швёнтек сенсационно проиграла в стартовом матче 50-й ракетке мира — соотечественнице Магде Линетт. Через несколько дней после поражения Ига объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером Вимом Фиссеттом.

О завершении работы с наставником, который привёл её к титулу на Уимблдоне, Швёнтек заявила в социальных сетях, подводя итоги их совместного пути: «После многих месяцев совместной работы с моим тренером Вимом Фиссеттом я решила пойти другим путём. Это был насыщенный период, полный вызовов и важного опыта. Я благодарна ему за поддержку, опыт и всё, чего мы добились вместе — включая одно из моих главных спортивных мечтаний. Вим, спасибо за это время и за уроки, которые я получила благодаря тебе. Желаю тебе всего наилучшего – как в профессиональной, так и в личной жизни», — написала она.

Вим Фиссетт — тренер многократных чемпионок ТБШ. Под его руководством титулы на мэйджорах завоёвывали Ким Клейстерс (US Open — 2009, 2010, Australian Open — 2011), Анжелика Кербер (Уимблдон-2018), Наоми Осака (US Open —2020, Australian Open — 2021) и сама Швёнтек (Уимблдон-2025). Фиссетт также сотрудничал с Симоной Халеп, Викторией Азаренко, Чжэн Циньвэнь и другими известными теннисистками.

Теннисистки, с которыми сотрудничал Вим Фиссетт:



Ким Клейстерс (август-2009 года – ноябрь 2011 года);

Ирина Хромачёва (декабрь 2011 года – май 2013 года);

Сабина Лисицки (май – сентябрь 2013 года);

Симона Халеп (февраль – ноябрь 2014 года);

Виктория Азаренко (февраль 2015 года – июль 2016 года);

Петра Квитова (сентябрь – ноябрь 2016 года);

Сара Эррани (ноябрь – декабрь 2016 года);

Йоханна Конта (декабрь 2016 года – октябрь 2017 года);

Анжелика Кербер (ноябрь 2017 года – октябрь 2018 года);

Виктория Азаренко (ноябрь 2018 года – декабрь 2019 года);

Наоми Осака (с декабря 2019 года по июль 2022 года);

Чжэн Циньвэнь (июнь 2023 года – сентябрь 2023 года);

Наоми Осака (сентябрь 2023 года – сентябрь 2024 года);

(октябрь 2024 года – март 2026 года).

Ига работала с Фиссеттом с октября 2024 года. Вим присоединился к команде теннисистки в тяжёлый для неё период — тогда полька была отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Перед этим Швёнтек провела феноменальную грунтовую часть сезона — завоевала два подряд трофея на WTA-1000 в Мадриде и Риме, а также в очередной раз выиграла «Ролан Гаррос». Любопытно, что Фиссетту для карьерного «Шлема» не хватает только этого турнира: его подопечные ни разу на нём не побеждали, хотя на других мэйджорах суммарно одержали семь побед. Поэтому, когда Вим стал работать с Игой, в теннисном сообществе стали небезосновательно предполагать, что именно Швёнтек поможет бельгийскому тренеру забрать грунтовый ТБШ. Ведь она побеждала на этом мэйджоре уже несколько раз и всегда считается главным фаворитом на турнире.

Однако в 2025-м полька на «Ролан Гаррос» смогла дойти только до полуфинала, где её остановила Арина Соболенко. Но зато Швёнтек следом выиграла другой крайне важный для себя ТБШ вместе с Фиссеттом — Уимблдон, а затем «тысячник» в Цинциннати и турнир WTA-500 в Сеуле. Когда Ига была дисквалифицирована за допинг, многие опасались, что она не сможет показывать такие же высокие результаты на других покрытиях, как на грунте. Результатом плодотворной работы Фиссетта и Швёнтек стало то, что все три титула, которых она добилась под его руководством, были завоёваны на харде и траве.

В конце сезона-2025 теннисистке даже стали пророчить карьерный «Шлем». Всего у Швёнтек пока шесть трофеев ТБШ — четыре выигранных «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и по одному разу Уимблдон (2025) и US Open (2022). В этом году перед стартом пока непокорённого Открытого чемпионата Австралии Швёнтек на пресс-конференции призналась, что не зациклена на карьерном «Большом шлеме» и для его достижения должно многое совпасть: «С начала года многие подходили ко мне и обсуждали это, но я фокусируюсь на каждодневной работе. Выиграть карьерный «Большой шлем» — это вызов, для этого многое должно совпасть. Так что у меня нет никаких ожиданий. Конечно, это было бы сбывшейся мечтой, но это не то, о чём я думаю, просыпаясь по утрам».

Однако начало 2026-го у польки не задалось. Ни на одном турнире она пока не проходила дальше четвертьфинала: на Australian Open она уступила на этой стадии Елене Рыбакиной (5:7, 1:6), на «тысячнике» в Дохе — 52-й ракетке мира гречанке Марии Саккари (6:2, 4:6, 5:7), а в Индиан-Уэллсе — украинке Элине Свитолиной (2:6, 6:4, 4:6), в результате чего опустилась со второй на третью строчку мирового рейтинга. На ещё одном соревновании WTA-1000 в Майами Ига сенсационно проиграла в матче второго круга 30-летней Магде Линетт — 6:1, 5:7, 3:6. Впервые с 2021 года Швёнтек покинула турнир на такой ранней стадии.

«Это худший кошмар для теннисистки из элиты – проигрывать на таком уровне», — заявила после поражения польская теннисистка.

Вероятно, именно последние результаты спортсменки послужили причиной расставания с тренером, с которым Швёнтек сотрудничала почти полтора года. Перед стартом серии турниров на грунте бывшая первая ракетка мира решила сменить наставника. Тем не менее Фиссетт уже давно доказал тот факт, что способен привести своих подопечных к титулам на самых крупных теннисных турнирах. Поэтому, скорее всего, после прекращения работы с Игой, он будет довольно востребован.

Как отметил журналист BBC Sport Джонатан Юрейко, ключевым результатом работы Швёнтек и Фиссетта стало то, что теннисистка поверила в себя, сосредоточилась на работе ног и отточила подачу. Однако собрать всё это воедино получилось только на Уимблдоне и оказалось скорее исключением, чем правилом. Полька играет лучше всего, когда чувствует себя уверенно и спокойно, атакуя соперницу с задней линии. За последние полтора года Вим пытался изменить её стиль игры, из-за чего Ига всё чаще испытывала стресс, когда что-то шло не по плану. Из-за нервозности её уровень игры сильно колебался, и вместо привычных надёжных ударов она стала допускать необдуманные ошибки. После поражения в Майами Швёнтек рассказала на пресс-конференции, что чувствовала себя «сбитой с толку» на корте, и в один момент игра стала казаться ей «сложной». Поэтому уже тогда назревали перемены в её тренерском штабе.

Вам Фиссетт так прокомментировал информацию о прекращении работы с Игой, вспомнив своё знакомство с теннисисткой: «Никогда не знаешь, куда заведёт тебя жизнь и с кем ты встретишься на этом пути. В 2018 году я познакомился с Игой во время чемпионского ужина на Уимблдоне после её победы в юниорском турнире. Через семь лет мы вместе выиграли этот турнир. Хорошая история. Мы оба стремились к большему и работали над этим, но также и разделяли важные моменты и уроки. Ига, теперь я желаю тебе успехов в будущем. Я уверен, что у тебя всё получится», — написал Вим на своей странице в социальных сетях.

В теннисном сообществе новость о расставании Иги Швёнтек и Вима Фиссетта не стала неожиданностью.

«Это неудивительно. Любопытно, кто будет следующим», — высказался в своих социальных сетях португальский журналист Жозе Моргаду.

Американский журналист Джон Вертхайм тоже отметил, что перемены в тренерском штабе Швёнтек должны были случиться: «Время перемен… Кадровые перестановки, которые, вероятно, должны были произойти. А ведь какая-то теннисистка заберёт Фиссетта перед «Ролан Гаррос».

Спортивный журналист Кристофер Клэри написал в социальных сетях: «Менее чем через год после победы на Уимблдоне Ига Швёнтек расстаётся с тренером Вимом Фиссеттом. Фиссетт, для которого перемены не в новинку, тренировал четырёх разных теннисисток, завоевавших титулы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Клейстерс, Кербер, Осака, Швёнтек), но так и не смог вывести Игу из нисходящей спирали».

Теннисный репортёр Саймон Кэмберс также поделился своими впечатлениями, рассказав, что сотрудничество Швёнтек и Фиссетта было крепким: «Разрыв, который казался неизбежным. Жаль, потому что это было крепкое партнёрство, но я уверен, что Ига придёт в норму, а Вим будет очень востребован».

А польский комментатор Матфей Лигеза заявил, что в результатах Иги виноват не Фиссетт, а тренер теннисистки по ментальной подготовке. Поэтому решение Швёнтек неоправданно: «Ига Швёнтек уволила тренера. Из сообщения мы узнаём, что остальная часть штаба осталась без изменения. Вы помните поговорку «кузнец виноват, а цыган повесили». Вим Фиссетт стал козлом отпущения во всей ситуации. Только не тренер Иги отвечал за её ментальную подготовку».

В социальных сетях постепенно начинают появляться слухи о том, кто может занять место Вима Фиссетта в команде Швёнтек. Одна из версий — отец экс первой ракетки мира датчанки Каролины Возняцки Пётр Возняцки. Однако, согласно комментариям польского журналиста Доминика Сенковского, связывавшегося с агентом Иги, такой исход событий маловероятен. Ещё одним претендентом на роль тренера Швёнтек является 58-летний Франсиско Роиг (бывшая 60-я ракетка мира в одиночном разряде и 23-я в – парном), опытный испанский тренер, известный сотрудничеством с Рафаэлем Надалем. Но эти догадки пока не получили официального подтверждения.

Кто станет следующим подопечной Вима Фиссетта, которую бельгийский тренер, вероятно, сможет в очередной раз привести к титулу на ТБШ, — тоже пока неизвестно.