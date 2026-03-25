Гауфф помогла Мирре остаться в топ-10. Но место россиянки всё ещё под угрозой

В ночь с 24 на 25 марта мск на супертурнире в Майами завершились матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Все игры прошли в один день, и главной интригой, пожалуй, была следующая: продолжится ли звездопад? До 1/8 финала на турнире дошли лишь три теннисиста, имевших номера посева с первого по 16-й, а именно Янник Синнер (2), Александр Зверев (3) и Тейлор Фриц (6). Также было любопытно, продолжит ли свой путь Мартин Ландалус-Лакамбра (Q), у которого до этого турнира было всего две победы на уровне тура. Кроме того, в женской сетке состоялись первые четвертьфиналы. Теперь обо всём этом поподробнее.

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (2) играл с 21-летним американцем Алексом Михельсеном, замыкающим топ-40 рейтинга ATP. Михельсен дал бой Синнеру, но всё же уступил — итальянец, исполнивший 15 эйсов без единой двойной ошибки, на первой подаче взял 90% очков (38 из 42). В первом сете Янник на своей подаче отдавал не более одного очка за гейм и, сделав брейк в 11-м гейме, подал затем на партию — 7:5. Во втором сете Михельсен в шестом гейме неожиданно взял подачу соперника, но при 5:3 не подал на партию, а на тай-брейке Синнер дожал его — 7:5, 7:6 (7:4).

Итальянский теннисист выиграл уже 28 сетов подряд на «Мастерсах» (14 матчей), обновив свой же рекорд. Он стал третьим игроком в истории, который пять раз подряд с момента дебюта в Майами выходил в 1/4 финала на этом турнире (если принимал участие), — после Янника Ноа и Стефана Эдберга. Янник, чемпион Майами-2024, стал девятым действующим игроком, на счету которого не менее 20 выходов в четвертьфинал на «Мастерсах».

Александр Зверев (3) вышел на корт с французом Кентеном Алисом, 111-й ракеткой мира. В первом сете Зверев в 11-м гейме упустил четыре брейк-пойнта, но на тай-брейке дожал соперника — 7:6 (7:4).

Во второй партии, как и в первом сете, немец не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта, в 10-м гейме упустил двойной матчбол на приёме, а на тай-брейке закончил матч — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) за 1 час 46 минут.

Зверев в шестой раз за последние семь участий на «Мастерсах» вышел в четвертьфинал. Он во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе и Майами в один сезон — после 2024-го. Немец в пятый раз в карьере сыграет в четвертьфинале Майами. Для него это будет 38-й четвертьфинал на «Мастерсах». На турнирах этого уровня Александр одержал уже 170 побед.

Тейлор Фриц (6) сразился с чехом Иржи Легечкой (21). Топ-16 понесла ещё одну потерю: Лехечка победил в трёхсетовом противостоянии — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Чех в 10-й раз в карьере обыграл представителя первой десятки рейтинга. Для него этот четвертьфинал станет третьим на уровне ATP Masters 1000 — после Индиан-Уэллса и Мадрида в 2024 году.

Теперь о других матчах 1/8 финала. Себастьян Корда (32) играл с Мартином Ландалус-Лакамброй (Q), 151-й ракеткой мира. В третьем круге испанец, напомним, выбил Карена Хачанова, а Корда внезапно обыграл Карлоса Алькараса. Тут тоже случилась сенсация: Корда легко выиграл первый сет, во второй партии упустил матчбол на тай-брейке, в решающем сете уступал 0:3 с брейком, отыгрался, но в 10-м гейме вновь не удержал подачу и проиграл — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Ландалус-Лакамбры. Следует отметить, что Корда перед третьей партией из-за проблем со спиной брал медицинский перерыв.

20-летний испанец стал первым игроком не старше 2006 года рождения, вышедшим в 1/4 финала на уровне серии «Мастерс». Перед этим турниром у него была статистика 0-4 в матчах с игроками из топ-50, а в Майами он одержал уже три победы над такими теннисистами — перед Хачановым был ещё и Лучано Дардери. Мартин стал пятым в истории квалифаером, вышедшим в 1/4 финала Майами, и наиболее низкорейтинговым участником этой стадии с 1994 года, когда в четвертьфинал во Флориде вышел Джим Грэбб, занимавший тогда 185-ю строчку. В лайв-рейтинге Ландалус-Лакамбра уже вплотную подобрался к первой сотне.

Валантен Вашеро (24) противостоял Артюру Фису (28). Французский теннисист одержал победу — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Фис стал первым французом, дважды подряд вышедшим в четвертьфинал Майами, после Жо-Вильфрида Цонги (2009 и 2010 годы), и единственным теннисистом, выходившим в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе и Майами в 2025 и 2026 годах. 21-летний Артюр повторил национальный рекорд, который также принадлежит Ришару Гаске, — пять выходов в четвертьфиналы «Мастерсов» до достижения 22-летнего возраста.

Томас Мартин Этчеверри (29) сражался с Томми Полом (22). Пол одержал уверенную победу — 6:1, 6:3 всего за 1 час 15 минут. Для него это будет седьмой четвертьфинал на «Мастерсах» — первый после Рима-2025.

53-я ракетка мира Теренс Атман играл с Фрэнсисом Тиафо (19). В этой встрече Тиафо оказался сильнее — 6:4, 1:6, 6:4. Американец в пятый раз в карьере вышел в 1/4 финала на «Мастерсах» — впервые он это сделал здесь же, в Майами, в сезоне-2019.

Уго Умбер (31) вышел на корт с Франсиско Серундоло (18), который до этого выбил Даниила Медведева. Серундоло отыграл оба брейк-пойнта (по одному в каждом из сетов), имевшихся у Умбера, и быстро закончил матч, сделав три брейка, — 6:4, 6:3 за 1 час 18 минут. Он в четвёртый раз из пяти попыток вышел в 1/4 финала Майами. Франсиско стал шестым аргентинцем, на счету которого не менее восьми выходов в четвертьфинал на «Мастерсах» (лидирует Хуан-Мартин дель Потро — 22).

По итогам этих матчей сформировались пары 1/4 финала. Предлагаем вашему вниманию турнирную сетку.

В женской сетке в первом четвертьфинале сыграли 19-летняя канадка Виктория Мбоко (10), которая на предыдущей стадии выбила Мирру Андрееву, и чешка Каролина Мухова (13). В начале первого сета Мухова отыграла брейк-пойнт, в 11-м гейме взяла подачу соперницы, после чего подала на партию, использовав третий сетбол, — 7:5. Во втором сете Мбоко, ведя 5:4, в 10-м гейме упустила сетбол на приёме, за что в итоге и поплатилась. Тай-брейк взяла чешка и вышла в полуфинал — 7:5, 7:6 (7:5) за 1 час 48 минут.

Мухова впервые в карьере вышла во второй полуфинал на «тысячнике» в одном сезоне (до этого она завоевала титул в Дохе). Всего же для неё это будет пятый полуфинал на уровне WTA-1000. Каролина в третий раз в сезоне (и в 18-й — в карьере) победила теннисистку из топ-10 — до этого в Брисбене она выбила Екатерину Александрову и Елену Рыбакину.

Вторую четвертьфинальную пару составили олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич (12) и двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф (4). Если бы Бенчич победила, то Мирра Андреева по итогам Майами потеряла бы место в топ-10 рейтинга WTA. Но Гауфф, несмотря на традиционные проблемы с подачей (58% попадания первым мячом и пять двойных ошибок), смогла одержать верх. В третьем сете, по ходу которого Бенчич брала медицинский перерыв (ей дали таблетку), американка уступала с брейком (2:3), но после этого забрала четыре гейма подряд — 6:3, 1:6, 6:3 за 2 часа 15 минут. Кори во второй раз в сезоне и в 14-й в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA-1000.

В полуфинале Мухова и Гауфф сыграют друг с другом. Мирра Андреева, проигравшая в четвёртом круге Майами, по-прежнему находится в шаге от потери места в топ-10 мирового рейтинга. Мухова, 14-я ракетка мира, в лайв-рейтинге идёт 11-й и в случае победы над Гауфф в полуфинале обойдёт россиянку. А вот если этот полуфинал выиграет Кори, то обгонит Игу Швёнтек в рейтинге — полька в этом случае опустится на четвёртую строчку, — ну а Мирра тогда останется десятой.

А во втором матче 1/2 финала могут сразиться Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Но для этого им сперва необходимо выиграть свои четвертьфиналы, которые пройдут в новый игровой день.

