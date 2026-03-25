Рыбакина третий раз вышла в полуфинал Майами. Елена одержала уже 49 побед с июля 2025-го

В среду, 25 марта, на турнире WTA-1000 в Майами проводились последние четвертьфинальные матчи. В одном из противостояний за путёвку в следующий круг боролись Джессика Пегула и Елена Рыбакина. Но обо всём по порядку.

На пути к четвертьфиналу флоридского «тысячника» Рыбакина не отдала ни одного сета соперницам. Елена уверенно обыграла ещё одну представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:3, 6:3), затем оказалась сильнее украинки Марты Костюк (6:3, 6:4) и в четвёртом круге не испытала проблем с австралийкой Талией Гибсон (6:2, 6:2).

Выйдя в четвертьфинал Майами, Рыбакина 20-й раз в карьере добралась до такой стадии на турнирах категории WTA-1000. Начиная с июля 2025 года представительница Казахстана выиграла аж 48 противостояний, что делает её лидером по этому показателю среди всех теннисисток в туре.

После сверхуверенной победы над Талией Гибсон Елена отвесила сопернице море комплиментов в интервью на корте. «Она отличная теннисистка, в последнее время она играет действительно хорошо. Я довольна своим выступлением, но определённо, она очень здорово действовала в этом матче. У неё хорошая подача. И думаю, я неплохо принимала, хорошо передвигалась. Чувствовала, что была не такой уж и свежей, это не мой лучший матч. Но в целом мне кажется, что это было очень солидно», — заявила теннисистка.

Рыбакина также рассказала о проблемах подготовки к турниру в Майами после соревнования в Индиан-Уэллсе. «Скажу, что разница во времени тоже сыграла свою роль, и в целом это было непросто, потому что мы вылетели сразу после матча и прилетели сюда довольно поздно. Затем мы планировали взять пару дней отдыха, чтобы тело восстановилось, а потом я хотела потренироваться два дня. Но в итоге из-за погоды и дождя мне удалось провести только одну тренировку перед первым поединком.

Это было немного сложно, но я довольна тем, как сыграла первый матч и как играю сейчас. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе и каким-то образом оставаться свежей на протяжении всех встреч», — отметила спортсменка в студии Tennis Channel.

В свою очередь, Пегула на пути к битве с Рыбакиной тоже не уступила ни одной партии оппоненткам. Во втором круге Джессика на отказе британки Франчески Джонс вышла в следующий круг (6:1, 3:0), затем победила финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес (6:2, 6:2) и следом легко разобралась с румынкой Жаклин Кристиан (6:4, 6:1).

Незадолго до начала сражения с Рыбакиной Пегула поделилась мыслями об их предстоящей битве. «Если честно, мне бы хотелось сыграть с ней позже (смеётся). По-моему, это сложная соперница для четвертьфинала. Она в верхней части сетки и Соболенко – тоже. Это безумие. Поэтому, возможно, я бы хотела встретиться с ней [Рыбакиной] чуть позже. Но мне нравятся вызовы. Эти девушки, особенно Арина и Елена, мотивируют меня искать способы прибавить во многом. Мы все подталкиваем друг друга: «Я должна мощнее подавать», «Я должна много что улучшить, чтобы побеждать их в лучшей форме». Это всегда заряжает меня на работу. Так что очень жду нашего нового матча. Мы провели несколько равных сетов в Австралии и в Индиан-Уэллсе — по-моему, я должна была забрать хотя бы один из них. Но она играет потрясающе, она дошла до матчбола в финале Индиан-Уэллса, однако Арина отыгралась. Это был великолепный поединок. Сейчас я считаю их двумя лучшими теннисистками мира — так и есть, когда они играют на максимуме. Надо постараться сделать всё возможное — посмотрим, что я смогу изменить в этот раз», — сказала Джессика в студии Tennis Channel.

Перед стартом сражения в четвертьфинале Майами у Елены было небольшое преимущество по счёту личных встреч с Пегулой — 5-3. Рыбакина оказывалась сильнее американки в Майами-2023, на Кубе Билли Джин Кинг — 2025, Итоговом чемпионате — 2025, на Australian Open — 2026 и в Индиан-Уэллсе-2026. А Джессика побеждала представительницу Казахстана в Майами-2022, в Гвадалахаре-2022 и на Итоговом чемпионате — 2023.

Неудачно вошла в матч Елена, ошибки посыпались у неё одна за другой, и Джессика сразу же повела с двумя брейками — 3:0. Получив такое преимущество, американка чуть расслабилась и позволила представительнице Казахстана получить шанс чуть сократить отставание, однако реализовать свои возможности Рыбакина не смогла. Лишь к пятому гейму двукратная чемпионка ТБШ сумела наладить подачу, и всё же перевернуть ход сета она так и не сумела. За 36 минут Джессика выиграла партию у Елены — 6:2.

В этом отрезке матча по проценту попадания первой подачи Рыбакина оказалась чуть точнее Пегулы — 61% против 56%. Елена также оказалась впереди по количеству виннеров, однако она допустила больше невынужденных ошибок, чем Джессика: 12/12 у представительницы Казахстана и 4/2 – у американки.

Второй сет тоже начался с отчаянной борьбы на подаче Рыбакиной. Дважды счёт был «ровно», Пегула также заработала брейк-пойнт, однако на этот раз Елена не дрогнула — 1:0. Пятый гейм мог стать для представительницы Казахстана настоящей катастрофой: трижды Рыбакина выходила к сетке и грубо ошибалась, когда перед ней был совершенно пустой корт. В итоге Пегула получила несколько шансов вырваться вперёд, но в самые критические моменты Елена сыграла блестяще — 3:2. В шестом гейме неточности посыпались уже у американки, и представительница Казахстана этим воспользовалась — 4:2. И двукратной чемпионке ТБШ не составило труда довести до победы — 6:3.

И вновь у Рыбакиной оказался лучше процент попадания первой подачи — 69% против 62%. По количеству виннеров Елена также обошла Джессику, но сделала больше невынужденных ошибок: 12/9 у представительницы Казахстана и 6/8 – у американки.

Стартовый отрезок решающей партии остался за Рыбакиной: Елена вцепилась в гейм Джессики и со второго брейк-пойнта добилась своего — 1:0. Могла Рыбакина повести с двумя подачами, но не реализовала свои шансы — 3:2. После этого уже Пегула упустила возможности отыграться. Причём на геймболе представительницы Казахстана американка вдруг потребовала видеоповтор подачи соперницы, решив, что мяч пролетел под тросом. Запись показала, что Джессика была неправа, однако небольшой перерыв не выбил Елену из колеи — 4:2. Так, с небольшим преимуществом Рыбакина забрала решающую партию, а вместе с ней и матч — 2:6, 6:3, 6:4.

Таким образом, Рыбакина уже пятый раз подряд одержала победу над Пегулой и ещё больше увеличила преимущество по личным встречам с американкой — 6-3. Елена третий раз в карьере вышла в полуфинал Майами, а также 13-й раз добралась до этой стадии на турнирах категории WTA-1000. Дальше представительница Казахстана сразится с победительницей матча Арина Соболенко — Хейли Баптист.

Женский турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта.