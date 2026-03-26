Соболенко вышла на Рыбакину в полуфинале Майами. Они в 17-й раз сыграют друг с другом

В ночь с 25 на 26 марта мск на супертурнире в Майами завершились четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Заключительные встречи 1/4 финала были интересны прежде всего тем, что в них принимали участие четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко и двукратная победительница мэйджоров Елена Рыбакина. В случае победы в четвертьфиналах Соболенко и Рыбакина в полуфинале выходили друг на друга.

Как же так получилось, что первая и вторая ракетки мира оказались в одной половине сетки? Очень просто: при посеве и жеребьёвке использовалась предыдущая версия рейтинга, в которой Рыбакина занимала третье место. И волею жребия Елена попала в одну половину к Соболенко. Что же касается соперницы казахстанской теннисистки по четвертьфиналу, то ею была Джессика Пегула (5). Обе теннисистки в первых трёх матчах на турнире не отдали ни сета. И Рыбакина одержала волевую победу — 2:6, 6:3, 6:4. Об этом матче читайте в отдельном материале.

Ну а Арина Соболенко сражалась с 45-й ракеткой мира Хейли Баптист — американку мало кто ожидал увидеть на этой стадии. Эти теннисистки тоже не потеряли ни партии на пути к очной встрече, и если от Соболенко можно было ожидать чего-то подобного, то Баптист удивила, ведь на её пути оказались, в частности, Людмила Самсонова, Элина Свитолина и Елена Остапенко.

В начале первого сета Соболенко испытывала проблемы в своих геймах, в то время как Баптист спокойно удерживала подачу. Однако на ключевых мячах белоруска не ошибалась и отыграла все три брейк-пойнта. После этого теннисистки шли вровень, только чуть впереди была Арина, подававшая в нечётных геймах. Она сумела избежать нервной концовки партии и, отдав лишь очко в 10-м гейме, приняла на сет — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии теннисистки быстро забирали свои геймы. А когда Соболенко в шестом гейме сделала брейк и повела 4:2, показалось, что для Баптист всё потеряно. Несмотря на это, американка не растерялась — и выдала обратный брейк, после чего сравняла счёт — 4:4. Но, как и в стартовом сете, последние два гейма остались за Соболенко — класс сказался. В 10-м гейме она со второго матчбола приняла на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 20 минут.

Соболенко, действующая чемпионка Майами, одержала 27-ю победу подряд над теннисистками не из топ-10. Белоруска, до этого завоевавшая титул в Индиан-Уэллсе, выиграла уже 10-й матч подряд. И теперь Арина сразится с Рыбакиной — нас ждёт полуфинал мечты!

В личных встречах Соболенко имеет небольшое преимущество над Рыбакиной — 9:7. При этом в последнее время они встречались исключительно в финалах. На Итоговом турнире — 2025 победила Елена (6:3, 7:6 (7:0)), она же выиграла финал Australian Open (6:4, 4:6, 6:4), а вот в Индиан-Уэллсе сильнее оказалась Арина (3:6, 6:3, 7:6 (8:6)). Ждём их 17-го очного матча!

А в другом полуфинале сойдутся Кори Гауфф и Каролина Мухова. Напомним, Мухова в случае победы выбьет Мирру Андрееву из топ-10 рейтинга WTA.