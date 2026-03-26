«Король, браво!» Юный француз совершил суперкамбэк в Майами и восхитил теннисный мир

21-летний французский теннисист Артюр Фис одолел американца Томми Пола (6:7, 7:6, 7:6) в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. В этом крайне напряжённом матче не было ни одного взятия подачи соперника. Фис отыграл шесть брейк-пойнтов и четыре матчбола.

Артюр впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса», где встретится с чехом Иржи Легечкой. Он добился данного результата в возрасте 21 года 278 дней и показал лучший результат для теннисистов из Франции c 2007 года, когда на турнире аналогичной категории в Париже Ришар Гаске дошёл столь далеко в 21 год 138 дней.

Фис после матча оставил на камере надпись GABOS – «В игре нет места сочувствию». Это сполна отражает настрой Артюра, который 2 часа и 49 минут сражался со своим другом Полом на корте.

«Очень много эмоций вложил в эту победу. Когда вышел на корт, чувствовал небольшую усталость. Томми играл здорово – в первом сете был лучше меня. Я подбадривал себя, потому что в начале его больше поддерживали болельщики. Это была настоящая бойня, а я никогда не отступаю в таких сражениях. Даже если проиграю – ничего страшного. Просто сделал всё, что мог. Надпись на камере отражает мой настрой? Да, полностью. Томми – мой друг вне корта, но, когда мы выходим играть, есть только один победитель – либо он, либо я. И, конечно, хочу, чтобы этим человеком был я. Так что сегодня я просто старался изо всех сил, и у меня получилось. Это лучший результат в моей карьере на данный момент. В полуфинале постараюсь сделать всё возможное, но уже сейчас я очень доволен», – сказал Фис в интервью после матча.

Фото Артюр Фис восстанавливается после матча с Томми Полом Фото: Из личного архива Артюра Фиса

Артюр бурно радовался триумфу со своей командой, а позже выложил фото в ванной, ведь подобная битва действительно является исторически редкой и требует надлежащего восстановления. Матч Фиса и Пола стал первым на стадии не ранее четвертьфинала «Мастерсов», исход которого решился на трёх тай-брейках с тех пор, как будущий чемпион Роджер Федерер победил Ника Кирьоса в полуфинале Майами-2017. Артюр третий раз за карьеру ушёл с матчболов, но в Токио-2024 с Уго Умбером и Индиан-Уэллсе-2025 с Лоренцо Музетти он делал это всего один раз.

«Отыграл четыре матчбола», – акцентировал внимание на фото из ванной Фис.

Сейчас Фис является 31-й ракеткой мира, однако это не отражает его реальный уровень. Юный француз стремительно приближался к топ-10 рейтинга ATP ещё в прошлом сезоне, достигнув 14-й позиции в апреле 2025-го. В мае восхождение Фиса притормозила тяжёлая травма. Он получил стрессовый перелом поясницы, из-за чего не играл восемь месяцев, если не считать короткую неудачную попытку выйти на корт на прошлогоднем «Мастерсе» в Торонто.

Фис полноценно вернулся в феврале и практически моментально начал демонстрировать солидный результат. Он вышел в финал «пятисотника» в Дохе, хотя в битве за титул совсем ничего не противопоставил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (2:6, 1:6). Далее был четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с вылетом от третьего номера рейтинга ATP Александра Зверева (2:6, 3:6). И вот теперь сделан шаг вперёд в Майами. Фис уже в полуфинале, где его ждёт поединок с 22-й ракеткой мира Иржи Легечкой. Артюр вполне способен пройти этого соперника и добраться до потенциального финала с Янником Синнером или Зверевым. Хотя Легечка тоже не собирается сдаваться просто так, используя шанс зайти максимально далеко в половине сетки, которая на ранней стадии лишилась Алькараса.

Фис с начала сезона-2025 работает с хорватским тренером Иваном Цинкушем, однако совсем недавно его штаб пополнил ещё один представитель балканской страны – легендарный Горан Иванишевич, выигравший девять турниров «Большого шлема» с Новаком Джоковичем. Иванишевич пока ездит с Артюром не на все турниры, но его эффект уже заметен. За весь турнир в Майами Фис пока так и не проиграл свою подачу. В XXI веке подобное до стадии полуфинала в Майами делали только Роджер Федерер (2002), Новак Джокович (2011), Джон Иснер (2015) и его будущий соперник Иржи Легечка в этом году.

Горан Иванишевич на матче Артюра Фиса в Дохе Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Сейчас основной задачей Фиса является восстановление после изнурительного матча с Полом, за который Артюр заслуженно получил множество комплиментов теннисного сообщества.

«Мне показалось, что Пол немного сам провалил игру. Фис начал хорошо играть с бэкхенда, но Томми начал грузить как раз чисто под бекхэнд французу. Бывает часто в теннисе, что ты ждёшь ошибок от человека с этой стороны и начинаешь грузить ему туда, но в какой-то момент соперник привыкает к твоей скорости, направлению, траектории. Соперник подстраивается, у него начинает получаться этот бэкхенд.

Артюр Фис – трудяга, браво! Невероятная игра. Интересно за ним наблюдать. Один из тех игроков, чьи матчи я могу смотреть, и мне нравится. У него есть вращение, он может бить с бэкхенда очень остро, грамотно использует ширину корта, выводит соперника к сетке и обратно. У Артюра большой арсенал ударов. Мне нравится, что после травмы он поменял фитнес-тренера. С ним сейчас итальянский специалист Лапо Бенчитри. Очень толковый тренер, знаю его ещё по работе у Патрика Муратоглу. Физическая форма Фиса на высочайшем уровне. Я уверена, что он легко восстановится. Для меня он будет фаворитом в полуфинале с Легечкой», — заявила российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

«Пол, конечно, будет сильно сожалеть, но Фис ярко блистает на пути к возвращению после длительного вынужденного перерыва. Отличный момент для французского и мирового тенниса. Яркий, мощный талант», — отметил американский обозреватель Кристофер Клэри.

«Эпическая победа Фиса, ставшего первым игроком 2004 года рождения, вышедшим в полуфинал «Мастерса». Невероятный матч в Майами и жёсткое поражение Пола», — констатировал португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Фис пропустил восемь месяцев из-за травмы и сказал, что даже не мог смотреть теннис, потому что это только усиливало его желание быть на корте. Он вернулся туда, где ему место. Мурашки по коже», — написал The Tennis Letter.

«Король Артюр. В прошлом году Фис впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса», но тогда Даниил Медведев отыгрался на захватывающем тай-брейке третьего сета в Индиан-Уэллсе. Сейчас идеальный момент, когда круг замкнулся», — подчеркнул французский журналист Бастиан Фашан.

«Это, пожалуй, был лучший матч турнира на данный момент. Три сета, три тай-брейка. Фис отыграл четыре матчбола и вышел в свой первый полуфинал «Мастерса». Невероятная победа! Посмотрим, как он будет чувствовать себя физически после такого», — высказался испанский обозреватель Хосе Морон.

«Чёрт возьми, эта победа Фиса – это огромное событие. Смешно даже подумать, что он ещё пять месяцев назад был травмирован. Люди (и я в том числе!) переживали, как пройдёт его возвращение, а он просто сказал нам всем расслабиться. Фис устал, но сможет ли он выиграть турнир?!» — задаётся вопросом британский эксперт Скотт Баркли.