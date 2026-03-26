Медведев, Синнер и другие недовольны призовыми ТБШ. Предлагают брать пример с «Мастерсов»

Тема призовых в теннисе всегда так или иначе остаётся на слуху. Все топ-игроки являются долларовыми миллионерами, но это лишь верхушка айсберга. Сложно заработать на жизнь теннисом, если ты, условно, не входишь в топ-100, не говоря уже о более далёких местах в рейтинге. Расходы, неизбежные для каждого спортсмена (одни только путешествия по всему миру чего стоят), превышают призовые, которые можно заработать на мелких турнирах или на ранних стадиях крупных соревнований. А ведь с призовых ещё и налоги нужно платить.

В соцсетях завирусилось видео от SportsBall, которое ведущие теннисисты массово принялись репостить. Среди таковых оказались такие всем известные игроки, как Даниил Медведев, Янник Синнер, Джессика Пегула, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз, Феликс Оже-Альяссим. Если вкратце, то игроки недовольны тем, сколько они зарабатывают на турнирах «Большого шлема» — да-да, именно на мэйджорах, где призовые максимальны. Довольно странная ситуация? Давайте разбираться.

Призовые на ТБШ каждый сезон бьют свои же рекорды. Вот сколько зарабатывали чемпионы и все участники в общей сложности на последних мэйджорах.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2026 «РГ»-2025 Уимблдон-2025 US Open — 2025 Общий призовой фонд, $ млн 75 63 72,8 90 Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн 2,79 2,85 4,08 5

Недовольны же теннисисты тем, что в процентном соотношении призовые фонды на турнирах не увеличиваются, а наоборот, сокращаются — поскольку прибыли организаторов возрастают ещё больше, чем те суммы, которые они готовы выплачивать спортсменам. «Мастерсы», «тысячники» и более мелкие турниры находятся под централизованным управлением ATP и WTA. Тогда как за турниры «Большого шлема» отвечает даже не Международная федерация тенниса (ITF), а федерации стран, которые проводят эти состязания, то есть руководящие теннисные органы Австралии, Франции, Великобритании и США.

В видео отмечается, что за период с 2019 по 2024 год (взят последний предпандемийный сезон и последний, по которому уже есть все данные), процент, который составляет призовой фонд от общей прибыли организаторов, остался более-менее на том же уровне лишь на «Ролан Гаррос», а на остальных ТБШ упал (знак «~» в данном случае означает «приблизительно».

Снижение доли призового фонда на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open 2019 ~17 ~16 ~16,5 ~14,5 2024 14,5 15,8 12,2 13,4

В то же время на объединённых «Мастерсах»/«тысячниках» картина иная. Да, в абсолютном выражении, допустим, одиночные чемпионы Индиан-Уэллса и Майами в этом году получат по $ 1 млн. Но ведь и организаторы зарабывают меньше, да и сил на таких турнирах, как ни крути, тратишь тоже меньше — в первую очередь это касается мужчин, которые играют не в пятисетовом формате, а в трёхсетовом. К тому же сеяные теннисисты и вовсе пропускают стартовый круг. А вот доля, которую составляет призовой фонд по отношению к общей прибыли организаторов, составляет 22% — сравните это с 12% на Уимблдоне. Более того, достигнуто соглашение о постепенном повышении доли призового фонда на супертурнирах до 26% в течение нескольких лет. Кроме того, такие турниры вносят свой финансовый вклад в так называемые социальные гарантии для игроков, что подразумевает под собой возможность уйти в декретный отпуск, услуги по охране психического здоровья и так далее. А на ТБШ этого нет.

Эмма Радукану плачет Фото: Phil Walter/Getty Images

Каковы же запросы игроков в отношении мэйджоров? Постепенно поднять долю призового фонда на всех ТБШ до 22% — с прицелом выйти на этот показатель к 2030 году. А также создать фонд для социальных гарантий, начав с $ 4 млн в сезоне-2026 и постепенно подняв его до $ 12 млн к тому же 2030-му.

На одной из пресс-конференций по ходу турнира в Майами пятая ракетка мира Джессика Пегула подробно высказалась на эту тему. «Мы подошли к тому моменту, когда хотим спросить: а сможем ли мы это сделать? Во-первых, ничего не узнаешь, пока не спросишь или не попробуешь. Если настаивать на каких-то изменениях — а мы видели это в прошлом в нашем спорте, — иногда приходится бороться за то, что считаешь правильным. Речь идёт о проценте призовых, потому что мы видели, сколько денег они заработали. US Open приносит огромные доходы. Я думаю, это одно из самых кассовых, если не самое кассовое спортивное событие в мире.

Справедливости ради, в прошлом году они действительно увеличили часть призовых, в основном для лидеров, что не совсем то, чего мы хотели, но, по крайней мере, показывает, что они в какой-то мере осознают необходимость увеличения. Я думаю, мы просто хотим, чтобы экосистема нашего спорта была устойчивой для всех игроков.

Мы видим, что туры [ATP и WTA] вкладывают много средств в благосостояние игроков, чтобы обеспечить им устойчивость, а от них [турниров «Большого шлема»] мы этого просто не видим. По мере того как наш спорт продолжает расти, как он уже вырос, мы видим, какие потрясающие турниры они устраивают, на которых мы все любим играть, — я считаю справедливой просьбу увеличить призовые, поскольку они продолжают зарабатывать всё больше денег. Мы видим — независимо от инфляции, — что ситуация меняется не так сильно, как может показаться. Речь идёт о том, чтобы найти баланс, и мы наблюдаем это и во многих других видах спорта. Конечно, мы хотим больше призовых, но главное — это устойчивость.

Мы слышали много историй о игроках с низким рейтингом, которые выживают за счёт призовых с турниров «Большого шлема» в течение всего года, и мы хотим, чтобы спорт развивался так же, как он развивается для болельщиков и телевидения. Я думаю, что это справедливый вопрос, и надеюсь, что мы сможем продолжить эту дискуссию с ними в будущем», — сказала теннисистка.

Джессика Пегула Фото: Rich Storry/Getty Images

В этой истории интересно ещё вот что. В прошлом году ведущие теннисисты направили письмо организаторам ТБШ, в котором, помимо прочих предложений, была высказана инициатива расширения влияния спортсменов за счёт создания совета игроков по ТБШ. Однако, как сообщает издание Sport Resolutions, в феврале этого года теннисисты отклонили предложение трёх из четырёх турниров серии «Большого шлема» (за исключением Australian Open) о создании совета игроков. В частности, пишет издание, игроки отклонили попытку организаторов Уимблдона, «Ролан Гаррос» и US Open провести встречу для обсуждения вопроса о создании совета игроков во время турнира в Индиан-Уэллсе, заявив, что организаторы ТБШ постоянно игнорируют требования, касающиеся оплаты и социальных гарантий, несмотря на проводимые переговоры.

То же издание приводит отрывок из переписки теннисистов с организаторами ТБШ: «Прежде чем соглашаться на очередную встречу, организаторам турниров «Большого шлема» было бы более продуктивно дать содержательные ответы — индивидуально или совместно — на конкретные предложения, выдвинутые игроками в отношении призовых фондов, справедливого распределения доходов от турниров «Большого шлема», а также вопросов здоровья, благосостояния игроков и взносов на социальное обеспечение.

Структуры управления могут играть важную роль, но приоритезация вопроса о создании совета над ключевыми экономическими проблемами грозит превратиться в обсуждение процедурных моментов, которое скорее задержит, чем ускорит достижение реального прогресса».

Вкратце обрисуем главный посыл. Предложения теннисистов заключаются в следующем:

создать совет игроков ТБШ, чтобы игроки могли активно участвовать в принятии решений, касающихся определения призового фонда, календаря и возможных реформ правил этих турниров;

увеличить долю призовых, подлежащих распределению, до 16% от прибыли каждого ТБШ, и добиться постепенного увеличения до 22% к 2030 году;

добиться от организаторов ТБШ финансовых взносов с целью создания программ социального обеспечения для теннисистов, таких как пенсии, помощь при травмах, медицинское обслуживание, ресурсы для поддержки психического здоровья и декретные отпуска. В 2026 году предлагается установить планку на уровне $ 4 млн и постепенно поднять её до $ 12 млн к сезону-2030.

Как видим, если дело и движется с мёртвой точки, то очень медленно. Янник Синнер ещё в прошлом году давал понять, что теннисистов просто не хотят слышать. «У нас состоялись конструктивные переговоры с организаторами турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Поэтому было разочаровывающе услышать, что они не могут принять наши предложения, пока не будут решены другие вопросы. Календарь и расписание — важные темы, но ничто не мешает организаторам турниров «Большого шлема» уже сейчас заняться вопросами социального обеспечения игроков, такими как пенсии и медицинское страхование.

Турниры «Большого шлема» — это крупнейшие соревнования, приносящие бо́льшую часть доходов в теннисе. Поэтому мы просим их внести справедливый вклад в поддержку всех игроков и увеличить призовые, чтобы они лучше отражали доходы этих турниров. Мы хотим работать вместе с организаторами турниров «Большого шлема», чтобы найти решения, которые будут выгодны для всех в теннисе», — приводит его слова The Guardian.