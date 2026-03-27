Кризис Мирры — тупик или поиск себя? Детально разобрали игру россиянки

Над чем работать и как дальше быть Андреевой. Обозреватели «Чемпионата» порассуждали на актуальную тему.

После победы на «пятисотнике» в Аделаиде Мирра Андреева провалила уже несколько крупных турниров в нынешнем году, включая австралийский мэйджор. Ещё в прошлом сезоне Андреева-младшая завоевала титулы на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе, по делу обыграв топ-теннисисток – Игу Швёнтек и Арину Соболенко.

Сейчас же к результатам Мирры есть большие вопросы, а стиль игры 18-летней спортсменки и отсутствие прогресса вызывают тревогу у болельщиков и экспертов. Что россиянке делать дальше, над чем работать и какие изменения необходимы? Обозреватели «Чемпионата» Арина Полуянова и Павел Панышев подробно порассуждали о происходящем.

Завышены ли ожидания от игры и результатов Мирры Андреевой или повышенный спрос оправдан?

Арина Полуянова обозреватель «Чемпионата» «Каким бы талантливым и перспективным ни был теннисист, с него всегда спрашивают больше, чем он может в данный момент дать. Даже от легендарного Новака отчаянно ждут 25-й «Шлем». Ноле – легенда, но после минувшего Australian Open все всё понимают.



Что касается Мирры, то ей по силам всё, что от неё требует и ждёт теннисный мир. Просто не прямо здесь и не прямо сейчас. Хорошо бы ко всем ожиданиям от неё добавить скидку на продолжающийся переходный возраст, не слишком большой опыт в про-туре и соответствующие юному возрасту поиски своей игры.



А вообще, даже лучше, когда вокруг теннисиста строят ожидания и периодически задаются вопросами «когда же?». Значит, спортсмен на верном пути. Ведь от кого заранее ничего не ждут – с тех ничего и не просят, так ведь?»

Павел Панышев обозреватель «Чемпионата» «Считаю, что никаких завышенных ожиданий от Мирры нет, не было и не может быть. Повышенный спрос полностью оправдан: талантливая девушка приучила публику и российского болельщика к красивой игре и победам. Два подряд выигранных турнира категории WTA-1000 в прошлом сезоне — яркое тому подтверждение. Теперь нужно не только держать этот уровень, но и двигаться вперёд. Иначе добиться главного результата — успеха на турнирах «Большого шлема» — точно не получится. А ведь именно к этой цели и стремится наша соотечественница вместе со своей командой. Мирре нужно хорошенько покопаться в себе и задать вопрос: как продолжать прогрессировать и что для этого нужно? Сейчас Андреева стала лицом российского женского тенниса».

18 лет, по идее, это ещё почти ребёнок, которому нужно играть в теннис с радостью, легко и непринуждённо, шалить, дурачиться, играть на камеру, на публику? Или это всё равно уже профессионал, который серьёзно относится к каждому своему шагу — что на корте, что вне его?

Арина: В эпоху сумасшедшего влияния соцсетей ты можешь быть любым: открытым, замкнутым, весёлым, меланхоличным, улыбчивым, сдержанным. Любым. Но в этом – особенно для личностей публичных – кроется и благословение, и проклятие.

У молодых людей и так возникают трудности с самоопределением, а в случае Мирры на неё ещё и давят обстоятельства. Нужно взрослеть быстрее сверстников. Понимать, кто ты, и уметь эту информацию о себе верно доносить и на корте, и вне его. Так что не исключаю, что Мирра ещё находится в этих поисках. Но это не проблема, а естественное течение жизни и вопрос времени.

Павел: Абсолютно не считаю, что 18 лет — это ещё ребёнок. Давайте вспомним, что Мария Шарапова, Моника Селеш, Мартина Хингис, Штеффи Граф, Серена Уильямс брали титулы на мэйджорах ещё до совершеннолетия. А Эмма Радукану не так давно выиграла US Open в 18 лет. Мирре действительно необходимо осознать, что детские годы остались в прошлом. Дурачиться и шалить на корте, как правильно говорит Александр Бублик, можно и нужно. Однако это не должно мешать результатам и карьере человека. Важно найти золотую середину и грамотно совмещать одно с другим. Женский теннис совершил резкий рывок, стал более конкурентным, по-спортивному злым. Забирать своё нужно уже сейчас, в молодости. Кто знает, как всё сложится дальше.

Нормальны ли эмоции в адрес бокса или зрителей? А частые слёзы? Это такая разрядка для неё или же проблема, которая мешает играть и побеждать?

Арина: Эмоции в спорте – это хорошо. Они означают, что игроку не всё равно. Другой вопрос – в какой форме теннисист даёт выход этим эмоциям. История со срывами на болельщиков и тренеров стара как мир, и глобально в ней нет ничего зазорного, если человек держится в рамках дозволенного.

Но мы видим, что Мирре в последнее время всё сложнее контролировать наплыв эмоций. Агрессия на корте скорее разрушает её, а не заставляет двигаться к победе. Возникает ощущение, что Мирра при этом пробует сдерживать слёзы и злость, которые соперник мгновенно может принять за слабость, однако делает себе ещё хуже. Чем больше пружину сжимаешь, тем больше сопротивления она оказывает. И в случае Мирры скорее нужно найти причину: что конкретно такие сильные эмоции провоцирует.

Павел: В целом, конечно, ничего критичного здесь нет. Но со временем надо становиться более спокойной спортсменкой, убирать лишние эмоции и тем более слёзы. Возможно, плотно поработать с психологом, что делают многие профессиональные теннисисты. Заигрывать с публикой можно, а кто-то, как Даниил Медведев, и вовсе черпает от зрителей дополнительную энергию. В случае Мирры, как мне кажется, это в большей степени обида на зрителей и недовольство некоторыми людьми, поведением трибун. Такое случается после поражений, однако это исправимо. Что касается бокса, то часть обязанностей тренера — выслушивать претензии со стороны своего подопечного. Нужно же человеку на корте как-то разрядиться и высказаться!

Нужно ли Мирре продолжать сотрудничество с тренером Кончитой Мартинес или пришло время расстаться? Может быть, подумать о том, чтобы добавить в команду второго тренера?

Арина: Считаю, что сотрудничество Мирры и Кончиты не исчерпало себя. То, что происходит сейчас – лишь вполне предсказуемый тупик, из которого можно найти выход, если обе стороны этого захотят.

Во-первых, у Мартинес есть опыт исключительно быстрых, ярких результатов вроде Уимблдона с Мугурусой и полуфинала Australian Open с Плишковой. Но не будем забывать, что 23-летняя Гарбинье к началу сотрудничества с Кончитой уже была чемпионкой «Ролан Гаррос» и крепко стояла в десятке лучших, а 26-летняя Каролина к тому моменту выиграла 10+ турниров и была восьмой в мире.

Мирре же той весной, когда она начала работу с Кончитой, было 16 лет. В рейтинге она стояла где-то в районе 40-й строчки, а за спиной не имела ни одного трофея. Так что для Мартинес опыт ведения молодого, формирующегося игрока, который ещё и со всех сторон под лупой рассматривается теннисным сообществом, – дебютный.

Во-вторых, для Андреевой это первый тренер «с именем» и солидным профессиональным багажом. Ну и разницу в менталитете тоже не исключаем.

Второй тренер может стать неплохим решением, но выбирать его нужно очень тщательно. Даже так с ходу сложно назвать подходящего кандидата. Однако он точно есть.

Павел: На мой взгляд, союз Мирры Андреевой и Кончиты Мартинес себя полностью исчерпал. Я согласен с уважаемым мною легендарным Евгением Кафельниковым и не вижу, что ещё испанка может дать нынешней Мирре, какие коррективы внести в её игру, настрой, поведение. Кончита для Мирры как старшая подруга, они прекрасно ладят и находят общий язык, но в плане прогресса, стиля и уровня тенниса стороны зашли в тупик.

На днях с тренером-чемпионом Вимом Фиссетом рассталась польская теннисистка Ига Швёнтек. Почему бы Мирре не рассмотреть кандидатуру этого специалиста с большим опытом побед на «Шлемах»? Смысла добавлять в команду второго тренера, на мой взгляд, тоже нет.

Если в игре намечается тупик и надо будет всё равно менять стиль, подход к каким-то компонентам, то когда лучше это делать? Сейчас, в 18 лет? Или отложить на потом? А пока на наработанном запасе набраться опыта и выжать из этой ситуации максимум?

Арина: Сейчас в игре Мирры есть две очевидные уязвимые точки. Первая – форхенд, который по какой-то причине стал мягче и начал переключаться на резаки. Эксперимент команды с попыткой сыграть в оборонительный теннис провалился ещё на стадии первых проб. Так что техничный, уверенный удар справа – а вместе с ним и убедительную игру в затяжных обменах – нужно возвращать как можно скорее. «Выжимать максимум» в этой истории просто не из чего.

Вторая точка – подача, которая стала нестабильной в прошлом сезоне. У Мирры в силу антропометрических данных не будет убойной подачи, но сделать её надёжной и приносящей «лёгкие» очки в матчах вполне реально.

Теннис вообще игра динамичная, и ты можешь в неё играть хоть в 40 лет, однако, чтобы оставаться на плаву, ты будешь вынужден идти на смелые перемены. И лучше на них решаться в более юном возрасте.

Павел: Недавно очередное громкое заявление сделал Андрей Рублёв, признав, что пришло время полностью менять стиль игры и подход к теннису, так как в нынешней версии соперники россиянина полностью изучили. Вот только Андрею уже 28 лет, не поздновато ли для кардинальных изменений?

Мирре однозначно нужно менять стиль уже сейчас. Улучшать сильно просевшую подачу (в том числе первую), перестать сорить двойными ошибками, постараться максимально убрать из своего арсенала непонятную подрезку справа, которая является лакомым кусочком для соперниц. Поставить Андреевой стабильную подачу и сильный форхенд — одна из ключевых задач её тренера. Но этого мы сейчас не видим. Разумеется, подавать как Елена Рыбакина или Арина Соболенко уступающая им в габаритах россиянка никогда не будет (и так мощно пробивать справа — тоже), однако брать пример нужно с лучших и стараться ориентироваться именно на них.

Есть ли смысл оглядываться на теннисисток, раскрывшихся в гораздо более позднем возрасте — тех же Арину Соболенко, Елену Рыбакину или Жасмин Паолини?

Арина: Справедливости ради, 80% тура начинает на полную реализовывать свой потенциал во взрослом возрасте, и это должно давать надежду молодым игрокам. Ранние взлёты чреваты быстрым угасанием и потерей смысла в том, чем ты занимаешься. Мирре нужно быть сильной и окружённой искренними людьми, чтобы остаться целым, мотивированным и прогрессирующим спортсменом. Ей всё по силам.

Павел: У каждого свой путь. Вполне вероятно, что Мирра тоже раскроется и окончательно сформируется позднее, а может, чего тоже нельзя исключать, у неё не получится этого сделать. Именно поэтому не нужно затягивать и рассчитывать на будущее, если есть возможность стабильно играть на уровне топ-10 уже сейчас. Никто не знает, что будет происходить в женском туре дальше и как будут выстреливать соперницы.

Игра в парном разряде Андреевой скорее помогает или мешает? Надо ли ей задуматься о том, чтобы вообще не выступать в паре?

Арина: В начале сезона я придерживалась мнения, что пауза в парных выступлениях в этом году нужна Мирре – и я от него не отказываюсь. Мирра попала в уязвимую позицию: игра расклеивается, желанных результатов нет, пресса давит, травмы дают о себе знать. Лучшее, что можно для себя в этом случае сделать – сконцентрироваться исключительно на себе, своей игре, рутине, отношениях внутри команды, здоровье. Как бы то ни было, пара забирает физические силы. А они при таком плотном графике нужны.

Павел: На мой взгляд, нынешней версии Мирры парный теннис не нужен. Он скорее отвлекает и мешает, а также дополнительно выматывает. Дуэт с Дианой Шнайдер распался, серебряные медали Олимпиады завоёваны, и сейчас лучше уделять максимум внимания одиночному разряду. Разумеется, не забывая при этом об отдыхе, потому что силы не бесконечны даже у молодых спортсменов. Так что в парных соревнованиях точно можно (и даже нужно) брать паузу. Андреевой сейчас явно не до них.

Стоит ли Мирре беспокоиться о прогрессе сверстниц, которые обгоняют или могут обогнать её? Той же Виктории Мбоко, а также Ивы Йович и потенциально других молодых теннисисток

Арина: Беспокойство на этот счёт вообще должно стать делом последним, но такое сравнение, увы, всё же неизбежно. Тем более когда оглядываешься на людей, с которыми путешествуешь и видишься буквально каждую неделю.

В такой ситуации должна помочь команда. Тренерам и близким хорошо бы набраться мудрости для того, чтобы не провоцировать Мирру сравнением с соперницами. А ещё объяснить, что её путь и каждый следующий шаг важнее любых дорог, по которым проходят остальные.

Павел: Абсолютно не стоит. Ту же Мбоко Андреева обыгрывала в финале Аделаиды, Йович пока тоже не показывает ничего фантастического. Забивать голову дополнительными переживаниями и думать об игре своих конкуренток — это лишнее. Разумеется, подготовку к матчам и разбор соперниц никто не отменял, но это уже другой разговор. Свой собственный прогресс — вот что должно волновать Мирру прежде всего. Всё остальное на данном этапе второстепенно и не так важно.

В Майами у Мирры начались проблемы с поясницей. Но ведь ей только 18! Дальше будет только хуже? Как с этим справиться? Может, поменять график? Окончательно отказаться от пары, микста и коммерческих турниров? Выдерживает ли Андреева такой темп?

Арина: «Дальше будет только хуже» – фраза жестокая, но в контексте спорта высших достижений правдивая. Даниил Медведев как-то пробросил подобную мысль: «Это спорт. Мы все в 40 лет сломаны будем».

Это я всё слегка нагнетаю, ведь травмы неизбежны. Но есть и хорошая новость! Даже в таком интенсивном виде спорта, как теннис, можно справляться с повреждениями, возвращаться и брать большие трофеи. Однако лучше всего работают превентивные методы. Мирре в этом плане должны помочь грамотная работа с физио, хорошее восстановление и в насыщенные важными турнирами периоды концентрация на одиночке.

Павел: Темп и нагрузка в женском теннисе сейчас очень высокие, не просто так мы регулярно слышим жалобы на календарь со стороны топов. Отсюда и усталость, повреждения, травмы. Безусловно, проблемы Мирры с поясницей и вынужденное снятие с парного матча в Майами в преддверии грунтового сезона не могут не тревожить.

Нужно следить за своим здоровьем. Возможно, снижать нагрузку и убирать, как я уже сказал ранее, игру в парах. Здесь должны принять решение тренеры, семья Мирры и она сама. Проанализировать, проконсультироваться с врачами и решить, как будет лучше и полезнее поступить. В женском теннисе хватает примеров, когда спортсмены всю карьеру мучились из-за травм. Паула Бадоса, Бьянка Андрееску — вспомнить можно многих. Так что с этими вещами шутить точно не стоит. Здоровье, повторюсь, превыше всего.

