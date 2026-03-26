Синнер взял уже 30 сетов подряд на «Мастерсах»! Янник в 4-й раз вышел в полуфинал Майами

В четверг, 26 марта, на турнире ATP-1000 в Майами проводились последние четвертьфинальные матчи. После вылета Карлоса Алькараса (первый номер посева) самым высоко сеянным спортсменом на флоридском «Мастерсе» стал Янник Синнер (2). За выход в следующий круг итальянец сражался с Фрэнсисом Тиафо. Но обо всём по порядку.

До старта турнира в Майами Янник завоевал титул в Индиан-Уэллсе, где не отдал соперникам ни одной партии, и на флоридском «Мастерсе» продолжил эту серию. Перед противостоянием с Тиафо в четвертьфинале Синнер легко закрыл боснийца Дамира Джумхура (6:3, 6:3), затем разобрался с французом Корентеном Муте (6:1, 6:4) и справился с местным теннисистом Алексом Михельсеном (7:5, 7:6 (7:4)). Сейчас в активе Синнера уже 18 выигранных сетов подряд, а на «Мастерсах», если учитывать Париж-2025, — аж 30!

Янник Синнер Фото: Rich Storry/Getty Images

Четырёхкратный чемпион ТБШ также стал четвёртым спортсменом с 2000 года, которому удалось одержать 15 и более побед подряд на «Мастерсах» в Майами и Индиан-Уэллсе. Кроме итальянца, этим достижением могут похвастать только швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

А ещё Янник — всего лишь пятый теннисист с 1990 года, выходивший в четвертьфинал турниров категории ATP-1000 при менее чем 40 участиях в основной сетке (39). Быстрее этого результата добились только швед Стефан Эдберг (26), испанец Рафаэль Надаль (32), американец Пит Сампрас (33) и Новак Джокович (34).

В интервью на корте после победы над Алексом Михельсеном итальянец рассказал, какие аспекты помогли ему одержать победу в матче. «Я почувствовал, что подача очень сильно меня выручила. Особенно в важные моменты. И на тай-брейке тоже. Я доволен этим. Но в то же время понимаю, что, если хочу далеко пройти на этом турнире, мне нужно улучшить игру на задней линии. Завтра выходной, и это, конечно, помогает. Постараемся найти хороший ритм на тренировке, посмотрим, как всё пойдёт. В любом случае условия были совершенно другими, нежели вчера вечером — был дневной матч.

Я доволен тем, как боролся. Постараемся повысить уровень игры и посмотрим, как всё сложится. Матч был очень равным. Алекс — сложный соперник. Я не чувствовал свою лучшую игру. Поэтому старался найти способ пройти дальше. Сейчас я лучше понимаю себя и знаю, что каждый день может быть разным. Мы стараемся прогрессировать и двигаться вперёд. Посмотрим, как всё пойдёт», — заявил Синнер.

В студии Tennis Channel четырёхкратный чемпион ТБШ сказал много тёплых слов в адрес Михельсена, несмотря на третий подряд выигранный матч у американца. «Алекс — сложный соперник, он хорошо подавал и иногда играл лучше меня, особенно во втором сете. Мне также повезло, потому что, когда он подавал на сет, солнце светило ему в лицо, так что я воспользовался моментом, стараясь отвечать как можно лучше. Рад, как справился с ситуацией. Против Муте я играл вечером, а против Михельсена — днём. Условия очень разные, и мне пришлось быстро найти решение.

Единственное, что я могу контролировать в матче, — это насколько я выложусь во время игры. И точка. Иногда соперник играет лучше, и это нужно принять. Стараюсь относиться к соперникам одинаково. У меня огромное уважение ко всем, независимо от их рейтинга. Когда выигрываешь круг, это ещё не значит, что выиграл турнир, вылететь досрочно — проще простого. В моей голове я знаю, что могу зайти далеко, но также знаю, что могу проиграть, поэтому смотрю день за днём и думаю об одном игроке за раз», — отметил спортсмен.

Синнер также заявил о желании вернуться на первую строчку рейтинга и предположил, что ему нужно будет сделать для этого. «Представляю возможные сценарии, но в то же время грунт очень непредсказуем, и там игра зависит от множества факторов: от того, как ты стартуешь, как чувствуешь себя на этом покрытии… Но от всего, что будет дальше, я могу только выиграть, потому что даже если проиграю раньше ожидаемого, всё равно наберу новые очки. Мне нечего защищать. Поскольку он (Карлос Алькарас. — Прим. «Чемпионата») номер один, а я – номер два, мы знаем, что единственный способ встретиться — это в финале, и между нами полно сложных матчей. Проиграть — дело одного мгновения. Я играю как умею, а рейтинг может быть только следствием», — приводит слова теннисиста Tennis Channel.

Под конец беседы с Tennis Channel Янник рассказал, как проведёт выходной перед стартом четвертьфинала с Фрэнсисом Тиафо. «Я использую его [выходной], чтобы найти лучший ритм на задней линии. После трёх интенсивных недель игр не стоит недооценивать восстановление физическое и ментальное. Я осознаю, что мне нужно играть в свой лучший теннис, если хочу продолжать, поэтому мне нужен отдых», — сообщил Синнер.

А вот путь Тиафо по сетке флоридского «Мастерса» оказался не таким уж и лёгким. Во втором круге Майами Фрэнсис обыграл француза Артура Казо (7:6 (7:1)), следом он одержал трудовую победу над чехом Якубом Меншиком (7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (13:11), и затем теннисист одолел ещё одного представителя Франции Теренса Атмана (6:4, 1:6, 6:4).

Фрэнсис Тиафо Фото: Rich Storry/Getty Images

После победы над Атманом Тиафо поделился ожиданиями перед предстоящей битвой с четырёхкратным чемпионом ТБШ Синнером. «Не могу дождаться! В последний раз мы играли в финале в Цинциннати, после долгой недели для меня. Рад снова увидеть его, я люблю такие встречи. Это будет отличный матч», — приводит слова спортсмена издание Ubitennis.

До старта матча Фрэнсиса и Янника в четвертьфинале Майами у итальянца было безоговорочное лидерство по очным встречам — 4-1. Американец обыграл соперника всего один раз — в полуфинале Вене-2021, все остальные противостояния оставались за четырёхкратным чемпионом ТБШ — 1/4 финала Антверпена-2019, матч группового этапа на молодёжном Итоговом чемпионате — 2019, 1/4 финала Вены-2023, финал Цинциннати-2024.

Уверенно начал поединок Янник: сразу же он вцепился в подачу Тиафо, заставив его ошибаться, и с первой же попытки добился своего — 1:0. На этом Синнер не остановился и в пятом гейме вновь забрал подачу соперника — 4:1. Так, с преимуществом в два брейка четырёхкратный чемпион ТБШ и довёл партию до победы — 6:2.

В первом сете у итальянца получалось всё: эйсы сыпались один за другим (8), процент попадания первой подачи был достаточно высоким (60%), Синнер красиво разводил Тиафо по углам и доставал уходящие мячи, Янник также блестяще играл, выходя к сетке (5/5).

Во второй партии доминирование Синнера во всех компонентах продолжилось. Первый свой гейм Тиафо взял, отыграв брейк-пойнт, а вот в следующем уже не выдержал напора соперника, и Янник повёл — 2:1. На подачах же итальянца никакой борьбы не было. К пятому гейму на счету четырёхкратного чемпиона ТБШ было уже 12 эйсов.

В этот момент итальянский журналист Марко Маццони, написавший книгу о Яннике Синнере, отметил в соцсетях игру второй ракетки мира. «Впечатляющая демонстрация эффективности Синнера. Он ни разу не сбился с ритма, он быстр, силён, пока всё для него идёт как по маслу. Великолепный Янник, контролирующий ситуацию и подающий как поезд. Он также повёл в счёте, сделав брейк во втором сете, теннисист полностью контролирует ход игры. Мощно и сильно», — подчеркнул он.

Шестой гейм второго сета стал чуть ли не самым продолжительным на подаче Синнера. Дважды счёт был «ровно», но дальше дело у Тиафо не пошло. Зато затем Янник снова сделал брейк — 5:2, после чего отправился подавать на матч. На этом всё и закончилось — 6:2, 6:2 всего за 1 час 12 минут.

Таким образом, Синнер вышел в четвёртый полуфинал Майами и 15-й раз пробился в эту стадию на турнирах категории ATP-1000. За титульный матч Янник поборется с победителем поединка Франсиско Серундоло — Александр Зверев.

Мужской турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».