Соболенко победила Рыбакину в битве за финал Майами. А Мирра осталась в топ-10

Арина повторила достижение Шараповой и теперь в шаге от защиты титула и «Солнечного дубля». А Зверев разгромил обидчика Медведева.

В ночь с 26 на 27 марта мск на супертурнире в Майами состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В первом полуфинале с участием Кори Гауфф и Каролины Муховой решалась не только судьба путёвки в финал, но и то, останется ли Мирра Андреева в топ-10 по итогам турнира. А второй полуфинал, в котором играли Арина Соболенко и Елена Рыбакина, был интересен и сам по себе, ведь это первая и вторая ракетка мира. Кроме того, в мужской сетке состоялся последний четвертьфинал.

Гауфф, посеянная под четвёртым номером, тяжело шла по сетке. На пути к полуфиналу двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» провела четыре матча, и все они были трёхсетовыми. Мухова же, будучи 13-й сеяной, лишь в стартовой встрече (во втором круге) потеряла партию, а потом шла без потери сетов.

В личных встречах счёт был 5-0 в пользу Гауфф — печальная картина для Муховой. Причём только в последнем матче, на Australian Open в этом году, чешская теннисистка смогла взять хотя бы партию. А до этого американка выиграла у неё восемь сетов из восьми. Несмотря на такую статистику, перед отчётным матчем шансы спортсменок оценивались как примерно равные.

В этот раз Гауфф одержала разгромную победу. Мухова начала с брейка, однако после этого получила скрытую «баранку» — 6:1 за 41 минуту. Геймы на подаче чешки проходили в борьбе, однако американка всякий раз дожимала её, использовав по два брейк-пойнта. В третьем гейме Кори ушла с трёх брейк-пойнтов, а потом уже не имела проблем на подаче.

Во второй партии серия выигранных геймов в исполнении Гауфф продолжилась. Кори отыграла ещё два брейк-пойнта и ненадолго остановилась только при счёте 4:0, упустив скрытый матчбол в пятом гейме. После этого Мухова упустила очередные брейк-пойнты, а в седьмом гейме опять отдала подачу, и американка вышла в финал — 6:1, 6:1 за 1 час 30 минут.

Гауфф впервые в карьере сыграет в финале Майами. В этом сезоне у Кори уже четыре победы против теннисисток из топ-20 (при двух поражениях). Американку ожидает 15-й финал в карьере, в том числе шестой на «тысячниках». 22-летняя Гауфф стала самой молодой представительницей США в финале Майами со времён Серены Уильямс, которой в 2003-м был 21 год.

Кроме того, поражение Муховой означает, что чешка не сможет обойти Мирру Андрееву в рейтинге по итогам Майами. Россиянка останется на 10-й строчке, а Каролина с 14-го места поднимется на 11-е. А Гауфф обойдёт Игу Швёнтек и снова станет третьей ракеткой мира.

Во втором полуфинале четырёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко (1) противостояла двукратной победительнице мэйджоров Елене Рыбакиной (3). Соболенко обошлась без потери сетов в первых четырёх матчах на турнире, а вот Рыбакина в 1/4 финала одержала волевую победу над Джессикой Пегулой — 2:6, 6:3, 6:4.

Счёт личных встреч был 9-7 в пользу Соболенко. Отметим четыре поединка, состоявшихся в прошлом году. Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола, — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6). Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4. Затем белоруска победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3), а матч в финале Итогового чемпионата WTA остался за представительницей Казахстана — 6:3, 7:6 (7:0). В этом сезоне Рыбакина взяла верх над Соболенко в финале Australian Open (6:4, 4:6, 6:4), а та сумела победить с матчбола на приёме в недавнем финале Индиан-Уэллса — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

В первом сете шла равная борьба: Соболенко в четвёртом гейме взяла подачу соперницы, однако Рыбакина ответила обратным брейком и сравняла счёт. В 10-м гейме Елена, подавая при 4:5, допустила несколько ошибок, и Арина реализовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 37 минут.

Во второй партии перевес Соболенко был более явным. Рыбакина стала больше ошибаться и ничего не смогла поделать с разыгравшейся соперницей — белоруска повела 4:0. Один брейк Елена отыграла, но на большее её не хватило. В восьмом гейме Арина не использовала матчбол на приёме, но после этого под ноль подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 20 минут.

Соболенко одержала 11-ю победу подряд и находится в шаге от защиты титула в Майами, а также от «Солнечного дубля» — до этого она завоевала трофей в Индиан-Уэллсе. Белоруска одержала четвёртую победу над топ-10 в этом сезоне (при одном поражении). Арина стала четвёртой теннисисткой с 2000 года, которая на первых для себя четырёх турнирах WTA в сезоне как минимум выходила в финал, — после Мартины Хингис (2001 год), Серены Уильямс (2003) и Виктории Азаренко (2012). Арина в 16-й раз в карьере сыграет на уровне WTA-1000.

Кроме того, Соболенко стала лишь второй с 1989 года теннисисткой, которая дважды подряд как минимум выходила в финал на обоих турнирах «Солнечного дубля», — после Марии Шараповой, которая сделала это в 2012 и 2013 годах. Также Арина стала третьей с 1989 года теннисисткой, выигравшей свои первые пять полуфиналов на «Солнечном дубле», — после Моники Селеш и Серены Уильямс.

Таким образом, за титул в Майами сразятся Соболенко и Гауфф. В личных встречах у них равенство: 6-6. Последний матч, в группе Итогового турнира — 2025, выиграла Арина (7:6 (7:5), 6:2).

Ну а в мужской сетке состоялся заключительный четвертьфинал: Франсиско Серундоло (18), который в третьем круге выбил Даниила Медведева, встретился с Александром Зверевым (3). Зверев не испытал проблем — у Серундоло за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. Немецкий теннисист каждый из сетов забрал с двумя брейками — 6:1, 6:2 за 1 час 6 минут.

Зверев вышел в пятый полуфинал на последних шести «Мастерсах». Александр стал седьмым игроком в истории, на счету которого не менее 25 выходов в 1/2 финала на «Мастерсах». Больше полуфиналов на этом уровне имеют Пит Сампрас (31), Андре Агасси (32), Энди Маррей (33), Роджер Федерер (66), Рафаэль Надаль (76) и Новак Джокович (80). Среди действующих игроков немец занимает второе место по числу выходов в полуфинал на уровне тура (81); больше только у Джоковича (200).

Ранее в этот игровой день Янник Синнер в своём четвертьфинале уверенно расправился с Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 6:2. Об этой встрече читайте в отдельном материале.

Зверев и Синнер как раз и сыграют друг с другом в полуфинале. В личных встречах итальянец ведёт 7-4, хотя уступал 1-4. А в предыдущий игровой день определились первые полуфиналисты. Ими стали Иржи Легечка (21) и Артюр Фис (28) — эти теннисисты сразятся друг с другом в «верхнем» полуфинале. Здесь счёт личных встреч 2-1 в пользу Фиса.

Мужские полуфиналы состоятся в пятницу, 27 марта, женский финал — в субботу, 28 марта, мужской — в воскресенье, 29 марта.