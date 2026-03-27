Арина поборется с Кори Гауфф не только за победу в Майами, но и за место в истории.

Соболенко в шаге от победы на «Солнечном дубле». Повторит ли она успех Граф и Азаренко?

Первая ракетка мира Арина Соболенко успешно движется к защите титула на турнире WTA-1000 в Майами и завоеванию «Солнечного дубля». Белоруска получила путёвку в решающий матч после уверенной победы над Еленой Рыбакиной — 6:4, 6:3. Теперь лидеру рейтинга предстоит битва за трофей с двукратной чемпионкой ТБШ Кори Гауфф. Получится ли у неё повторить достижение великих теннисисток?

Благодаря выходу в финал Майами Арина стала четвёртой теннисисткой в XXI веке, добиравшейся до титульных поединков на всех четырёх первых турнирах, в которых участвовала с начала сезона (Брисбен-2026, Australian Open — 2026, а ещё Индиан-Уэллс-2026). Ранее это достижение покорялось швейцарке Мартине Хингис (2001), американке Серене Уильямс (2003) и белоруске Виктории Азаренко (2012).

Арина Соболенко с трофеем Индиан-Уэллса-2026 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А ещё Соболенко теперь является второй спортсменкой, начиная с 1989-го, которой удавалось два года подряд пробиваться в решающие сражения на обоих турнирах «Солнечного дубля». Подобное раньше удавалось сделать только российской теннисистке Марии Шараповой (2012-2013).

Победа над Рыбакиной стала для Арины уже четвёртым выигранным поединком у представительницы десятки лучших в сезоне-2026. В послематчевом интервью Соболенко поделилась впечатлениями по поводу сражения с Еленой. «Прежде всего, мне очень нравится наше соперничество. Она невероятный игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. С ней нужно показывать свой лучший теннис. Именно поэтому сегодня мне удалось выдать такой высокий уровень. Думаю, я всё сделала правильно. Она тоже отлично играла. Но, считаю, я оказала на неё серьёзное давление. Я горжусь этой победой. Это всегда тяжело — и физически, и ментально. Рада одержать ещё одну победу над ней», — заявила белоруска.

Для первой ракетки мира финал в Майами будет уже 44-м решающим матчем в карьере и 15-м на турнирах категории WTA-1000. В беседе с корреспондентом на корте Арина рассказала о своих ожиданиях перед битвой за трофей с Кори Гауфф. «Много розыгрышей. Много эмоций. Много агрессии. Много удовольствия. Это будет настоящая битва, и я очень рада снова сыграть с ней [Кори Гауфф] в финале», — отметила теннисистка.

В свою очередь, Гауфф пробилась в финал флоридского «тысячника» после сверхлёгкой победы над Каролиной Муховой — 6:1, 6:1 за 1 час 30 минут. И удивительно, что это единственный матч за весь турнир, который американка выиграла у соперницы в двух сетах! До этого двукратная чемпионка ТБШ закрывала оппоненток исключительно в трёх партиях.

Во втором круге Майами-2026 Кори переборола итальянку Элизабетту Коччаретто (3:6, 6:4, 6:3), следом теннисистка справилась с соотечественницей Алисией Паркс (3:6, 6:0, 6:1), затем спортсменка одолела румынку Сорану Кырстю (6:4, 3:6, 6:2) и в четвертьфинале выбила из сетки олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич (6:3, 1:6, 6:3).

Кори Гауфф Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Таким образом, Гауфф стала самой молодой американкой, завоевавшей путёвку в решающий матч на турнире категории WTA-1000 в Майами, с 2003-го. Кори сейчас 22 года 11 месяцев, а легендарной Серене Уильямс тогда было 22 года 6 месяцев. По итогам флоридского «тысячника» двукратная победительница ТБШ займёт третье место в рейтинге WTA и вытеснит Игу Швёнтек.

Перед началом финала Майами с Соболенко Гауфф поделилась с журналистами мыслями о грядущей битве за титул. «Мы сыграли много матчей. Каждый раз это физически тяжело. Я знаю, что будет непросто, ведь она играет в отличный теннис и не зря является первой ракеткой мира. Это будет серьёзным испытанием», — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира.

В личных встречах у Арины и Кори пока равенство — 6-6, однако их последнее противостояние осталось за Соболенко. Белоруска побеждала американку во втором круге Остравы-2020, четвертьфинале Индиан-Уэллса-2023, полуфинале Australian Open — 2024, полуфинале Уханя-2024, финале Мадрида-2025 и матче группового этапа на Итоговом турнире — 2025. А Гауфф оказывалась сильнее во втором круге Лексингтона-2020, третьем раунде Рима-2021, третьем круге Торонто-2022, финале US Open — 2023, полуфинале Итогового турнира — 2024 и финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Турнир Результат 1 Лексингтон-2020, 2-й круг 7:6, 4:6, 6:4 в пользу Гауфф 2 Острава-2020, 2-й круг 1:6, 7:5, 7:6 в пользу Соболенко 3 Рим-2021, 3-й круг 7:5, 6:3 в пользу Гауфф 4 Торонто-2022, 3-й круг 7:5, 4:6, 7:6 в пользу Гауфф 5 Индиан-Уэллс-2023, 1/4 финала 6:4, 6:0 в пользу Соболенко 6 US Open — 2023, финал 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Гауфф 7 Australian Open — 2024, 1/2 финала 7:6, 6:4 в пользу Соболенко 8 Ухань-2024, 1/2 финала 1:6, 6:4, 6:4 в пользу Соболенко 9 Итоговый турнир — 2025, 1/2 финала 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Гауфф 10 Мадрид-2025, финал 6:3, 7:6 в пользу Соболенко 11 «Ролан Гаррос» — 2025, финал 6:7, 6:2, 6:4 в пользу Гауфф 12 Итоговый турнир — 2025, матч группового этапа 7:6, 6:2 в пользу Соболенко 13 Майами-2026, финал ?

Исход новой битвы теннисисток будет сложно предсказать, но Соболенко наверняка не отдаст своего, ведь у неё на кону мегаредкий «Солнечный дубль» — последовательные победы в Индиан-Уэллсе и Майами. В истории было всего лишь четыре спортсменки, которым покорилось это уникальное достижение: немка Штеффи Граф аж дважды добилась такого успеха (1994, 1996), а бельгийка Ким Клейстерс (2005), белоруска Виктория Азаренко (2016) и полька Ига Швёнтек (2022) — по разу. Удастся ли Арине оставить такой же след в истории? Узнаем уже в субботу, 28 марта.

