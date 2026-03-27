Соболенко в шаге от победы на «Солнечном дубле». Повторит ли она успех Граф и Азаренко?

Первая ракетка мира Арина Соболенко успешно движется к защите титула на турнире WTA-1000 в Майами и завоеванию «Солнечного дубля». Белоруска получила путёвку в решающий матч после уверенной победы над Еленой Рыбакиной — 6:4, 6:3. Теперь лидеру рейтинга предстоит битва за трофей с двукратной чемпионкой ТБШ Кори Гауфф. Получится ли у неё повторить достижение великих теннисисток?
Благодаря выходу в финал Майами Арина стала четвёртой теннисисткой в XXI веке, добиравшейся до титульных поединков на всех четырёх первых турнирах, в которых участвовала с начала сезона (Брисбен-2026, Australian Open — 2026, а ещё Индиан-Уэллс-2026). Ранее это достижение покорялось швейцарке Мартине Хингис (2001), американке Серене Уильямс (2003) и белоруске Виктории Азаренко (2012).
Арина Соболенко с трофеем Индиан-Уэллса-2026
А ещё Соболенко теперь является второй спортсменкой, начиная с 1989-го, которой удавалось два года подряд пробиваться в решающие сражения на обоих турнирах «Солнечного дубля». Подобное раньше удавалось сделать только российской теннисистке Марии Шараповой (2012-2013).
Победа над Рыбакиной стала для Арины уже четвёртым выигранным поединком у представительницы десятки лучших в сезоне-2026. В послематчевом интервью Соболенко поделилась впечатлениями по поводу сражения с Еленой. «Прежде всего, мне очень нравится наше соперничество. Она невероятный игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. С ней нужно показывать свой лучший теннис. Именно поэтому сегодня мне удалось выдать такой высокий уровень. Думаю, я всё сделала правильно. Она тоже отлично играла. Но, считаю, я оказала на неё серьёзное давление. Я горжусь этой победой. Это всегда тяжело — и физически, и ментально. Рада одержать ещё одну победу над ней», — заявила белоруска.
Для первой ракетки мира финал в Майами будет уже 44-м решающим матчем в карьере и 15-м на турнирах категории WTA-1000. В беседе с корреспондентом на корте Арина рассказала о своих ожиданиях перед битвой за трофей с Кори Гауфф. «Много розыгрышей. Много эмоций. Много агрессии. Много удовольствия. Это будет настоящая битва, и я очень рада снова сыграть с ней [Кори Гауфф] в финале», — отметила теннисистка.
В свою очередь, Гауфф пробилась в финал флоридского «тысячника» после сверхлёгкой победы над Каролиной Муховой — 6:1, 6:1 за 1 час 30 минут. И удивительно, что это единственный матч за весь турнир, который американка выиграла у соперницы в двух сетах! До этого двукратная чемпионка ТБШ закрывала оппоненток исключительно в трёх партиях.
Во втором круге Майами-2026 Кори переборола итальянку Элизабетту Коччаретто (3:6, 6:4, 6:3), следом теннисистка справилась с соотечественницей Алисией Паркс (3:6, 6:0, 6:1), затем спортсменка одолела румынку Сорану Кырстю (6:4, 3:6, 6:2) и в четвертьфинале выбила из сетки олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич (6:3, 1:6, 6:3).
Кори Гауфф
Таким образом, Гауфф стала самой молодой американкой, завоевавшей путёвку в решающий матч на турнире категории WTA-1000 в Майами, с 2003-го. Кори сейчас 22 года 11 месяцев, а легендарной Серене Уильямс тогда было 22 года 6 месяцев. По итогам флоридского «тысячника» двукратная победительница ТБШ займёт третье место в рейтинге WTA и вытеснит Игу Швёнтек.
Перед началом финала Майами с Соболенко Гауфф поделилась с журналистами мыслями о грядущей битве за титул. «Мы сыграли много матчей. Каждый раз это физически тяжело. Я знаю, что будет непросто, ведь она играет в отличный теннис и не зря является первой ракеткой мира. Это будет серьёзным испытанием», — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира.
В личных встречах у Арины и Кори пока равенство — 6-6, однако их последнее противостояние осталось за Соболенко. Белоруска побеждала американку во втором круге Остравы-2020, четвертьфинале Индиан-Уэллса-2023, полуфинале Australian Open — 2024, полуфинале Уханя-2024, финале Мадрида-2025 и матче группового этапа на Итоговом турнире — 2025. А Гауфф оказывалась сильнее во втором круге Лексингтона-2020, третьем раунде Рима-2021, третьем круге Торонто-2022, финале US Open — 2023, полуфинале Итогового турнира — 2024 и финале «Ролан Гаррос» — 2025.
|Турнир
|Результат
|1
|Лексингтон-2020, 2-й круг
|7:6, 4:6, 6:4 в пользу Гауфф
|2
|Острава-2020, 2-й круг
|1:6, 7:5, 7:6 в пользу Соболенко
|3
|Рим-2021, 3-й круг
|7:5, 6:3 в пользу Гауфф
|4
|Торонто-2022, 3-й круг
|7:5, 4:6, 7:6 в пользу Гауфф
|5
|Индиан-Уэллс-2023, 1/4 финала
|6:4, 6:0 в пользу Соболенко
|6
|US Open — 2023, финал
|2:6, 6:3, 6:2 в пользу Гауфф
|7
|Australian Open — 2024, 1/2 финала
|7:6, 6:4 в пользу Соболенко
|8
|Ухань-2024, 1/2 финала
|1:6, 6:4, 6:4 в пользу Соболенко
|9
|Итоговый турнир — 2025, 1/2 финала
|7:6 (7:4), 6:3 в пользу Гауфф
|10
|Мадрид-2025, финал
|6:3, 7:6 в пользу Соболенко
|11
|«Ролан Гаррос» — 2025, финал
|6:7, 6:2, 6:4 в пользу Гауфф
|12
|Итоговый турнир — 2025, матч группового этапа
|7:6, 6:2 в пользу Соболенко
|13
|Майами-2026, финал
|?
Исход новой битвы теннисисток будет сложно предсказать, но Соболенко наверняка не отдаст своего, ведь у неё на кону мегаредкий «Солнечный дубль» — последовательные победы в Индиан-Уэллсе и Майами. В истории было всего лишь четыре спортсменки, которым покорилось это уникальное достижение: немка Штеффи Граф аж дважды добилась такого успеха (1994, 1996), а бельгийка Ким Клейстерс (2005), белоруска Виктория Азаренко (2016) и полька Ига Швёнтек (2022) — по разу. Удастся ли Арине оставить такой же след в истории? Узнаем уже в субботу, 28 марта.
