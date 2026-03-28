Синнер — в четвёртый раз в финале Майами. Янник повторил сразу три достижения Медведева

Итальянец в шаге от «Солнечного дубля» — до этого он выиграл Индиан-Уэллс. А его соперник впервые сразится за титул на «Мастерсе».

В ночь с 27 на 28 марта мск на «Мастерсе» в Майами (США) состоялись полуфиналы в одиночном разряде. Интересно, что состав матчей 1/2 финала вышел несбалансированным: в первой встрече друг с другом играли Иржи Легечка и Артюр Фис, 21-й и 28-й сеяные соответственно. А во втором полуфинале встретились Александр Зверев (3) и Янник Синнер (2) — тут без сюрпризов, именно они и должны были выходить в 1/2 финала, если исходить из посева.

Легечке немного повезло с сеткой — в том смысле, что он был в одной четверти с Карлосом Алькарасом, а испанец выбыл раньше. В то же время чех в четвёртом круге выбил Тейлора Фрица (6). Что касается Фиса, то он, в частности, впечатлил тем, что в 1/4 финала отыграл четыре матчбола в противостоянии с Томми Полом.

В противостоянии Легечки и Фиса счёт был 2-1 в пользу французского теннисиста. В этом году Артюр обыграл Иржи в четвертьфинале Дохи — 6:3, 6:3. А сейчас на кону стоял выход в финал Майами. Небольшим фаворитом считался Фис, но француз, похоже, слишком много сил оставил в предыдущем матче. Соотношение виннеров к невынужденным ошибкам составило у него 11/19 (у Легечки — 12/14). Чех к тому же здорово подавал (73% попадания первым мячом и шесть эйсов без единой двойной ошибки). На первом мяче Иржи взял 82% очков (27 из 33) и не подпустил соперника к брейк-пойнтам, а сам сделал по два брейка в каждой из партий — 6:2, 6:2 за 1 час 17 минут.

Легечка в седьмой раз сыграет в финале на уровне ATP, причём впервые — на «Мастерсе». Чех впервые в карьере станет 14-й ракеткой мира, а в случае завоевания титула будет 12-м. Иржи стал четвёртым представителем Чехии в финале Майами — после Ивана Лендла (1986, 1987, 1989), Томаша Бердыха (2010) и Якуба Меншика (2025). Легечка, который на пути к финалу ни разу не отдал подачу, стал девятым игроком — финалистом турнира серии «Мастерс», рождённым не ранее 2000 года.

В противостоянии Зверева и Синнера фаворит был очевиден. В личных встречах четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вёл со счётом 7-4, выиграв последние шесть матчей. Кроме того, к полуфиналу Янник подходил с мощнейшей серией — 30 выигранных сетов подряд на «Мастерсах», — начатой ещё в Париже в прошлом году.

Несмотря на шикарную подачу в исполнении Синнера (74% попадания первым мячом, 15 эйсов и ни одной двойной ошибки), Зверев сумел дать ему бой. Немецкий теннисист первым вышел на брейк-пойнт — в третьем гейме, — но не использовал его. Сразу после этого итальянец добился брейка, потом удержал преимущество и в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 43 минуты.

Вторая партия закончилась тай-брейком — до этого игроки взяли по шесть своих геймов, пусть и не без брейк-пойнтов. Зверев лишь однажды вышел на брейк-пойнт, зато в самый ответственный момент — в восьмом гейме это был скрытый сетбол для него. Но Александр не воспользовался этим шансом. Синнер в следующем гейме упустил двойной скрытый сетбол, но сет всё же остался за ним. На тай-брейке Яннику хватило единственного мини-брейка. Все свои мячи он взял и победил — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 54 минуты.

Так Синнер в седьмой раз подряд победил Зверева в четвёртый раз вышел в финал Майами. В 2024-м он завоевал здесь титул. Итальянец выиграл уже 32 сета подряд на «Мастерсах» — рекордная серия, начатая в Париже в 2025 году, продолжается. Янник, до этого ставший чемпионом Индиан-Уэллса, теперь в шаге от того, чтобы оформить «Солнечный дубль». Последним в ATP это сумел сделать Роджер Федерер (в 2017 году).

По количеству выходов в финал на уровне ATP Masters 1000 Синнер сравнялся с Борисом Беккером и Даниилом Медведевым (по 11). Повторил Янник и другое достижение Медведева. Он стал восьмым игроком, который на трёх подряд «Мастерсах» как минимум выходил в финал (у Даниила такая серия была в 2019 году — Монреаль, Цинциннати, Шанхай). Наконец, третье достижение Медведева, которое повторил Синнер, — не менее 10 выходов в финал на хардовых «Мастерсах» (всего таких игроков восемь). Синнеру при этом понадобилось 26 раз сыграть в сетке на уровне ATP-1000, и быстрее до своего 10-го финала на хардовых «Мастерсах» добрался лишь Андре Агасси — за 25 участий.

Янник стал первым игроком в истории (с 1990 года, когда была образована серия «Мастерс»), который на трёх «Мастерсах» подряд доходил до финала без потери сета. Итальянец в 35-й раз в карьере сыграет в финале на уровне ATP (статистика в предыдущих титульных матчах — 25 побед и девять поражений).

Таким образом, за титул Майами в этом году сразятся Иржи Легечка и Янник Синнер. В личных встречах на уровне ATP итальянец ведёт 3-0. И во всех этих матчах Янник не отдал ни сета.

Женский финал Арина Соболенко — Кори Гауфф состоится в субботу, 28 марта, мужской финал Легечка — Синнер — в воскресенье, 29 марта.