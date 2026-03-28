«Никогда так не играл на харде». Россиянин вынес Надаля и взял «Мастерс» в Майами в 2008-м
Михаил Георгиев
Николай Давыденко
Николай Давыденко разобрался с Рафой всего за 82 минуты, заставив испанца выглядеть беспомощно.

Россиянин Николай Давыденко – один из немногих теннисистов, которые могут похвастать положительной статистикой личных встреч с кем-то из представителей «Большой тройки» при двузначной выборке.

Давыденко очень удачно играл с Рафаэлем Надалем – 6-5 за карьеру. В финале «Мастерса» в Майами в 2008-м россиянин одержал, пожалуй, свою самую главную победу над Рафой – 6:4, 6:2.

Николай Давыденко получил четвёртый номер посева на триумфальном для себя «Мастерсе» во Флориде. Выше находились только те самые представители «Большой тройки» — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Их соперничество тогда только обозначилось и ещё не вышло на пиковый уровень – молодые Рафа и Новак из-за нехватки опыта всё-таки прилично отставали от Роджера и были достаточно уязвимы перед другими соперниками.

Давыденко ранее никогда не блистал в Майами – максимум выходил в четвёртый круг в 2006-м. Россиянин рисковал прекратить борьбу очень рано и в 2008-м. В первом матче он с большими трудностями прошёл латвийца Эрнеста Гулбиса — 3:6, 7:6, 7:6, уйдя с матчбола во втором сете.

Николай Давыденко на «Мастерсе» в Майами в 2008-м

Фото: Al Bello/Getty Images

Мало кто после этого видел в Николае будущего чемпиона, особенно после очередных нервов во встречах с итальянцем Симоне Болелли (6:7, 7:5, 6:1) и хорватом Марио Анчичем (4:6, 6:3, 7:5) на следующих стадиях. Возможно, именно выход в 1/4 финала наконец-то раскрепостил Давыденко.

В четвертьфинале Николай провёл первый лёгкий матч на турнире, разгромив серба Янко Типсаревича – 6:2, 6:1. Далее Давыденко ждало противостояние с шестым сеяным Энди Роддиком, неожиданно выбившим Федерера. Николай уступал Энди 0-5 по личным встречам, а в придачу к этому на стороне американца была поддержка трибун. Однако россиянину это не помешало одолеть Роддика в двух сетах – 7:6, 6:2.

Надаль вошёл в историю тенниса как Король грунта, завоевав феноменальные 14 титулов на «Ролан Гаррос». Конечно, у Рафы есть престижные трофеи и на харде, и на траве, но в начале карьеры он испытывал серьёзные трудности за пределами любимого покрытия. На момент турнира в Майами в 2008-м в активе Надаля было лишь два крупных титула на харде — Монреаль-2005 и Индиан-Уэллс-2007.

Рафаэль Надаль на «Мастерсе» в Майами в 2008-м

Фото: Al Bello/Getty Images

Чемпион «Мастерса» в Париже в 2006 году Давыденко имел реальные шансы одолеть 21-летнего испанца в финале Майами, пусть даже проиграл ему в двух первых очных встречах (Итоговый-2006, Рим-2007). Да, фаворитом всё равно считался молодой испанец, но лишь номинально, а россиянин уже привык побеждать соперников в таком статусе.

Давыденко и Надаль обменялись ранними брейками на старте финала. В седьмом гейме при счёте 3:3 Рафа заработал брейк-поинт, но свою возможность не использовал. На этом равная игра закончилась. Давыденко взял подачу соперника и забрал первый сет со счётом 6:4. Во второй партии шансов у Надаля не было вообще – 6:2 в пользу Николая.

Давыденко закрыл матч всего за 82 минуты. Надалю не оставалось ничего иного, кроме как признать закономерность победы россиянина.

Майами (м). Финал
06 апреля 2008, воскресенье. 21:10 МСК
Николай Давыденко
Россия
Николай Давыденко
Н. Давыденко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Николай играл совершенно невероятно. Сегодня у меня не было ни единого шанса победить, потому что он играл на абсолютно недостижимом уровне. А вот я сегодня выступил неважно. Когда ты действуешь не на все 100% против элитных теннисистов, выиграть сложно, особенно на харде. Так что поздравляю Николая, который был лучше меня. Всё равно считаю, что провёл очень хороший турнир. Мне удалось обыграть нескольких классных теннисистов. Я показал свой лучший теннис против Томаша Бердыха, Джеймса Блэйка и Поля-Анри Матьё. Я прошёл трёх игроков топ-уровня. Но сегодня действовал не наилучшим образом. Николай был сильнее и нанёс мне заслуженное поражение», — сказал Надаль.

Николай Давыденко и Рафаэль Надаль после финала турнира в Майами

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Давыденко стал первым российским чемпионом Майами в одиночном разряде. Николай назвал титул во Флориде самым значимым в своей карьере. Позже он взял Итоговый-2009, но на тот момент триумф на одном из турниров «Солнечного дубля» действительно выглядел престижнее Парижа-2006, где сетка была попроще.

«На этом турнире я показал свою лучшую игру. Думаю, так хорошо на харде я никогда не играл. Этот трофей, наверное, будет самым ценным в моей карьере. На «Мастерсе» в Париже не было ни Роджера Федерера, ни Рафаэля Надаля, а в финале я обыграл Доминика Хрбаты, которого нельзя отнести к лучшим теннисистам мира. Тогда я был несомненным фаворитом. Здесь же в финале все ставили на Надаля, а в полуфинале считали фаворитом Энди Роддика. Я обыграл обоих.

Это настоящая сказка. У меня была на весь турнир всего одна ракетка. Удивительно, что струны всё это выдержали. Перед каждым матчем приводил её в порядок и играл дальше. Шесть матчей подряд. И я победил благодаря этой ракетке. Теперь эта ракетка навсегда для меня номер один, я сохраню её. Если у меня настанут тяжёлые времена, мне нужно будет только подумать о ней – и настроение улучшится», — поделился своими эмоциями Давыденко.

Позже в сезоне-2008 Давыденко взял более мелкие титулы в Пёрчах-ам-Вёртерзе и Варшаве, а также дошёл до финала Итогового чемпионата ATP, где уступил Новаку Джоковичу. Годом позже Николай всё-таки забрал Итоговый, добыв самую значимую победу в своей карьере, которую он завершил в 2014 году с 21 титулом в одиночке, три из которых добыты на «Мастерсах» (кроме Майами и Парижа, ещё был триумф в Шанхае в 2009-м).

