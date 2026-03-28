«Только великие на это способны». Так что же труднее — выиграть ТБШ или «Солнечный дубль»

Соболенко и Синнер вышли в финал и в Индиан-Уэллсе, и в Майами. И это историческое событие!

Триумф на «Солнечном дубле» — это суперсложное достижение, доступное единицам. Даже выход одного и того же спортсмена в финал и в Индиан-Уэллсе, и в Майами — большая редкость, а уж если такое происходит в один год и у мужчин, и у женщин — это историческое событие. Именно это и случилось сейчас: в решающем матче в Майами сыграют четырёхкратные чемпионы ТБШ Арина Соболенко и Янник Синнер, которые до этого завоевали трофеи в Калифорнии. Так что же труднее — выиграть мэйджор или оформить «Солнечный дубль»?

На пути к титульному поединку в Майами-2026 Синнер не отдал соперникам ни сета. Более того, Янник теперь является единственным игроком в истории, которому удалось одержать 15 побед подряд в одиночном разряде без потери партии в рамках «Солнечного дубля»! Невероятная серия итальянца тянется ещё с 1/8 финала флоридского «Мастерса» 2024 года, когда он одолел Кристофера О'Коннелла со счётом 6:4, 6:3.

А ещё Синнер стал первым теннисистом с 1990 года, которому удалось выйти в решающий матч на трёх турнирах категории ATP-1000 подряд, не отдав по ходу турниров ни одного сета. Янник не уступает оппонентам ни одной партии на «Мастерсах» с турнира в Париже, который прошёл в октябре-ноябре 2025 года.

Янник Синнер с трофеем в Париже-2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

В беседе с корреспондентом на корте после победы над Александром Зверевым итальянец поделился эмоциями от выхода в финал Майами.

«Моей главной целью было приехать сюда и показать хороший теннис, и то, что я снова стою здесь, в финале, значит для меня очень много. Теперь мы попробуем выжать максимум через пару дней, но в любом случае это была невероятная серия турниров… лучше и быть не могло, и я очень счастлив», — сказал Синнер.

Теперь Янника отделяет всего одна победа от триумфа на «Солнечном дубле». В титульном поединке Синнер поборется с чехом Иржи Легечкой, о котором он высказался в послематчевом интервью на корте так: «Он невероятный игрок. И это доказал не только здесь, на этом турнире, но и на протяжении всей своей карьеры. Он немного отличается… безусловно, в финале он будет играть свободнее. В то же время, как я уже сказал, я стараюсь контролировать всё, что могу контролировать. Остальное — посмотрим, как сложится. Мы будем играть в разных условиях. Полуфинал играли вечером. Финал, скорее всего, будем играть днём. Учитывая также прогноз погоды, посмотрим, как это повлияет. В любом случае я очень-очень счастлив», — отметил теннисист.

В мужском теннисе всего семь спортсменов смогли завоевать титул в Индиан-Уэллсе и в Майами в один сезон. Эту связку аж четырежды выигрывал Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2016), трижды – Роджер Федерер (2005, 2006, 2017) и по одному разу — Джим Курье (1991), Майкл Чанг (1992), Пит Сампрас (1994), Марсело Риос (1998) и Андре Агасси (2001).

Роджер Федерер с трофеем турнира в Майами в 2017 году Фото: Al Bello/Getty Images

У женщин это ещё более редкое достижение, ведь за всё время только четыре теннисистки смогли покорить «Солнечный дубль». Удивительно, но в таком коротком списке спортсменок нет, например, Серены Уильямс, которая завоевала за свою карьеру 23 трофея на ТБШ. Единственная, кто смог дважды выиграть связку Индиан-Уэллс – Майами, — это Штеффи Граф (1994, 1996). По одному разу такое удалось сделать Ким Клейстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швёнтек (2022).

Ига Швёнтек с трофеем турнира в Майами в 2022 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

К этим теннисисткам может присоединиться и Арина Соболенко, которая вышла в финал в Майами, а перед этим завоевала трофей в Индиан-Уэллсе. Белоруска стала второй спортсменкой начиная с 1989-го, у которой получилось два года подряд пробиться в финал на обоих турнирах «Солнечного дубля». Последний раз подобное удавалось россиянке Марии Шараповой (2012-2013).

В истории было всего несколько случаев, когда «Солнечный дубль» в один год оформляли и мужчина, и женщина. Впервые такого успеха добились Штеффи Граф и Андре Агасси в 1994-м, затем – Ким Клейстерс и Роджер Федерер в 2005-м, а последними на данный момент стали Виктория Азаренко и Новак Джокович в 2016-м.

Невероятно, но перед стартом титульных поединков в Майами Арина Соболенко и Янник Синнер установили уникальный рекорд: четырёхкратные чемпионы ТБШ стали первыми теннисистами в истории, кто дошёл до финалов на «Солнечном дубле» без потери сетов.

Но в чём же сложность завоевания трофеев в Индиан-Уэллсе и в Майами за один сезон? И почему даже многократным победителям ТБШ не может покориться эта связка? На эти вопросы попытался ответить чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев. «Наверное, «Солнечный дубль» труднее выиграть, потому как «Большой шлем» – это только один турнир, а «Солнечный дубль» предполагает победу на двух подряд», — приводит слова спортсмена Punto de Break.

Арина Соболенко тоже считает, что «Солнечный дубль» завоевать непросто, однако она бы не стала сравнивать эту связку с победой на мэйджоре. «Это определённо очень сложно. «Большой шлем» длится две недели, а для победы в Индиан-Уэллсе и Майами необходимо играть на высоком уровне в течение четырёх недель. Великолепно играть в разных условиях — это действительно нелегко. Сложнее ли это, чем победить на ТБШ? Это совершенно другое, нельзя сравнивать», — цитирует первую ракетку мира издание CLAY.

Чемпионке Индиан-Уэллса-2025 Мирре Андреевой не удалось оформить «Солнечный дубль» из-за поражения в третьем круге в Майами. Россиянка в беседе с журналистами заявила тогда, что эту связку способны выиграть только великие теннисисты. «Конечно, я чувствовала себя уверенно, когда приехала в Майами, но у меня было мало времени на подготовку и адаптацию к игре. Я здесь впервые и не слишком знакома с условиями и кортом, поэтому всё немного сложно… Думаю, только великие игроки на это способны [выиграть «Солнечный дубль»]», — приводит слова теннисистки издание CLAY.

Женский турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта, а мужской — с 19 по 29 марта.