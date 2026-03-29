Соболенко — вновь чемпионка Майами! Стала пятой в истории, покорившей «Солнечный дубль»

Вслед за Индиан-Уэллсом Арина добралась до титула и во Флориде. Хотя один сет всё же отдала.

В ночь с 28 на 29 марта мск на супертурнире в Майами состоялся финал в женском одиночном разряде. За титул сражались четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко и двукратная победительница мэйджоров Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA. Ещё до финала было известно, что Гауфф с новой недели снова станет третьей ракеткой мира, подвинув Игу Швёнтек. Главная интрига заключалась в следующем: сумеет ли Соболенко, прошлогодняя чемпионка Майами, защитить титул и оформить «Солнечный дубль»? Две недели назад, напомним, белоруска завоевала трофей в Индиан-Уэллсе. Что касается Гауфф, то она впервые играла в финале «тысячника» во Флориде.

Соболенко на пути к титульному матчу не отдала соперницам ни сета — даже Елене Рыбакиной в полуфинале (6:4, 6:3). У Гауфф же почти все матчи были трёхсетовыми, и только с Каролиной Муховой в 1/2 финала удалось справиться в двух партиях (6:1, 6:1).

Арина ещё в послематчевом интервью на корте после победы в полуфинале рассказала, чего ждать от новой встречи с Кори. «Много розыгрышей. Много эмоций. Много агрессии. Много удовольствия. Это будет настоящая битва, и я очень рада снова сыграть с ней в финале», — сказала она.

Американка же признала, что её ждёт серьёзное испытание. «Мы сыграли много матчей. Каждый раз это физически тяжело. Я знаю, что будет непросто, ведь она играет в отличный теннис и не зря является первой ракеткой мира. Это будет серьёзным испытанием», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Действительно, счёт в личных встречах у них был равный — 6-6 (5-4 в пользу Соболенко на харде). Впервые теннисистки сыграли друг с другом в 2020 году, когда обменялись победами, а последние три матча состоялись в прошлом сезоне. В финале Мадрида Соболенко выиграла со счётом 6:3, 7:6 (7:3), Гауфф взяла верх в финале «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, а Арина затем победила на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 7:6 (7:5), 6:2.

Соболенко сразу же начала агрессивно играть на приёме: острые атаки, традиционная двойная ошибка от Гауфф — и есть брейк на старте. На подаче дела поначалу обстояли не так хорошо (0:30), однако белоруска быстро освоилась и подтвердила брейк — 2:0. Американка старалась, но ход игры диктовала её соперница. Кори в основном брала очки за счёт ошибок Арины, действовавшей первым номером.

Соболенко не собиралась довольствоваться одним брейком. Особенно это стало заметно в затяжном пятом гейме, в котором Гауфф отыграла все три брейк-пойнта – показалось, что в некоторых ситуациях Арина всё-таки чрезмерно рисковала. Свои геймы она, впрочем, забирала, а вот у Кори подача барахлила. В седьмом гейме после третьей двойной ошибки от американки Соболенко вышла на двойной брейк-пойнт, то есть на скрытые сетболы. Со второй попытки белоруска реализовала свой шанс, попав точно в угол корта. Теперь Арине оставалось подать на сет, что она и сделала — 6:2 за 38 минут.

Вторая партия проходила в ином ключе. Гауфф на старте сета подавала гораздо лучше соперницы, и на приёме у Соболенко особых шансов не было. Более того, во втором гейме американка впервые заработала брейк-пойнт, исполнив обводящий, однако уже в следующем розыгрыше ошиблась, и белоруска удержала подачу.

В пятом гейме едва не случился перелом: Кори после 40:0 стала ошибаться, подкралась очередная двойная ошибка, Арина вышла на брейк-пойнт, но дожать соперницу не смогла. Повторилась ситуация и в седьмом гейме, однако и там американка выстояла. А закончился сет неожиданно: Соболенко, подавая при 4:5, начала с 30:0, но потом стала сорить неточностями, и Гауфф забрала партию — 6:4 за 54 минуты.

Начало решающего сета Гауфф провалила: две двойные ошибки, «ровно», и Соболенко, переиграв затем соперницу в двух обменах, начала с брейка, который вскоре подтвердила. Как оказалось, это в итоге и решило судьбу титула. Американке нужны были хотя бы брейк-пойнты, однако белоруска, несмотря на слабый процент попадания первой подачи (50-60), в своих геймах не предоставила ей таких возможностей — максимум «ровно». А в девятом гейме Арина получила матчбол на приёме (Гауфф опрометчиво вышла к сетке) и сразу же его реализовала — 6:2, 4:6, 6:3 за 2 часа 11 минут.

Так Соболенко завоевала третий титул в сезоне и 24-й — в карьере. Она в 11-й раз выиграла «тысячник» и догнала Игу Швёнтек (больше трофеев этой категории только у Серены Уильямс — 13). Белоруска защитила титул в Майами, а также оформила «Солнечный дубль» — напомним, до этого Арина завоевала трофей в Индиан-Уэллсе. Ранее это достижение покорялось лишь четырём теннисисткам.

Обладатели «Солнечного дубля». Женщины

Теннисистка Количество Сезоны Штеффи Граф 2 1994, 1996 Ким Клейстерс 1 2005 Виктория Азаренко 1 2016 Ига Швёнтек 1 2022 Арина Соболенко 1 2026

Соболенко, выигравшая 12-й матч подряд, в седьмой раз победила Гауфф. Это её пятая победа в поединках с представительницами топ-10 в этом сезоне (единственное поражение — во встрече с Еленой Рыбакиной в финале Australian Open). Кроме того, Арина за титул заработала $ 1 151 380 призовых, а Кори за выход в финал — $ 612 340.

Сегодня, 29 марта, состоится мужской финал, в котором итальянец Янник Синнер сразится с чехом Иржи Легечкой.