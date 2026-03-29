«Нет уютной теннисной атмосферы, как раньше». А нужен ли супертурнир в Майами?

В Майами завершается очередной «Мастерс» — второй из турниров «Солнечного дубля». Несмотря на богатую историю и звёздный список победителей, в последние годы он всё чаще уступает в зрелищности своему предшественнику — «тысячнику» в Индиан-Уэллсе. Если турнир в Калифорнии продолжает бить рекорды посещаемости и укреплять статус одного из главных событий в Северной Америке, то соревнования во Флориде сталкиваются с растущей критикой: от условий кортов и непредсказуемой погоды до вопросов о самом месте проведения. На фоне этих проблем и растущего интереса к теннису в Южной Америке всё громче звучат предложения о кардинальных изменениях — вплоть до переноса престижного турнира ATP-1000 на другой континент.
«Мастерс» в Майами проводится под эгидой ATP с 1985 года. В 1990-м он впервые получил статус турнира ATP-1000 и с тех пор его выигрывали такие теннисисты, как Роджер Федерер (2005, 2006, 2017, 2019), Новак Джокович (2007, 2011, 2012, 2014-2016), Карлос Алькарас (2022), Янник Синнер (2024) и Даниил Медведев (2023).
Сначала соревнования располагались в небольшом островном посёлке Ки-Бискейн в округе Майами, а с 2019 года турнир перебрался ближе к центру города на усовершенствованные корты и тренировочные площадки.
Однако по сравнению с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе, который в последние годы стал главным североамериканским турниром, проводимым в марте, Открытый чемпионат Майами явно проигрывает.
Сравнение посещаемости турниров в Индиан-Уэллсе и Майами с 2024 по 2026 годы
|Год
|Индиан-Уэллс
|Майами
|2024
|493 440 зрителей
|395 683 зрителя
|2025
|504 268 зрителей
|405 448 зрителей
|2026
|526 000 зрителей
|информация пока не опубликована
По мнению журналиста издания Tennis Head Макса Килхама, «турнир просто не впечатляет любителей тенниса». Кроме того, некомфортны и погодные условия. Из-за частых дождей матчи неоднократно переносятся, вызывая сбои в расписании и недовольство среди игроков. В этом году встречи первого круга, запланированные на вечер 18 марта, перенесли на 19–20 марта и далее по расписанию из-за невозможности играть на открытых кортах. В районе проведения соревнований шли сильные ливни.
«Вспомнила, как в 2019-м году дожди тоже часто атаковали турнир в Майами. Это был первый год на новых кортах, все думали, что это такая карма за перенос турнира. В этом году опять с погодой непорядок», — высказала своё мнение о переменчивой погоде на турнире российская теннисистка Наталья Вихлянцева в своих социальных сетях.
Необычные условия и скорость кортов перед стартом ATP-1000 в Майами отмечал и вторая ракетка мира Янник Синнер: «Условия здесь сильно отличаются от Индиан-Уэллса. Мяч отскакивает гораздо ниже и чуть быстрее. К тому же, зависит это от температуры. На тренировке я удивился, потому что корт был быстрее ожидаемого, но, думаю, это связано с жарой», — отметил итальянец на пресс-конференции.
О слишком медленном покрытии говорил и Даниил Медведев: «Совершенно другие условия, так было всегда. Обычно мне казалось, что в Майами корт чуть быстрее, ненамного, но всё же. В этом году он медленнее. Покрытие в Индиан-Уэллсе точно было быстрее. Я просто не был готов к тому, что мяч будет вести себя именно так. И снова — переход с Индиан-Уэллса на Майами никогда не бывает простым», — рассказал россиянин в интервью на корте после победы над японцем Рэи Сакамото в матче второго круга «Мастерса» в Майами.
А грек Стефанос Циципас и вовсе жаловался на слабое освещение на корте, из-за которого он не мог стабильно играть: «Вам должно быть стыдно. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда на протяжении пяти часов? Такого не бывает. Я не вижу мяч, не понимаю, как он его видит», — сказал Циципас судье в ходе матча третьего круга против француза Артюра Фиса.
В 2024 году на организаторов турнира обрушился настоящий шквал критики. В частности из-за того, что теннисистам не предоставляются комфортные для игры условия: «В трейлере нет ни полотенец, ни холодной воды. Там просто стоит пластиковый стул, чтобы переодеться. Это смешно. И знаете, почему так? Потому что турнир слишком дешёвый, чтобы обеспечить игрокам хорошие условия. Мы приезжаем сюда каждый год, чтобы сыграть перед десятками тысяч болельщиков, а они так к нам относятся», — высказался об этом норвежец Каспер Рууд.
Наталья Вихлянцева в своём телеграм-канале заявила, что сейчас турнир в Майами значительно отличается от того, что было раньше: «На старой локации, в Ки-Бискейне, всё было намного уютнее, чем на данный момент в Майами. Там хоть и не хватало места, не было так много тренировочных кортов, но этот теннисный оазис был комфортнее. Понятно, что все перестановки делаются ради продаж и зрителей. Но за пределами нынешних кортов не очень благоприятный район, в отличие от Ки-Бискейна, поэтому нет какой-то уютной теннисной атмосферы».
Возможно, руководящим органам стоит всерьёз задуматься о переносе «Мастерса» в другое место. Журналист Макс Килхам предложил и вовсе отменить соревнования в Майами и заменить их новым турниром в Южной Америке.
По его мнению, и АТР, и WTA многое упускают, не проводя крупных соревнований на другом континенте. Учитывая стремительный взлёт молодого бразильского теннисиста Жоао Фонсеки и большое количество болельщиков, с нетерпением ожидающих проведения значимых турниров, 2027 год мог бы стать идеальной возможностью для проведения «Мастерсов» и WTA-1000 в одной из стран Южной Америки.
Несмотря на то, что на континенте уже проводятся некоторые турниры — ATP-250 в Буэнос-Айресе и ATP-500 в Рио-де-Жанейро, очевидно, что не хватает главного турнира. Одним из решений была бы отмена соревнований в Майами и повышение «пятисотника» в Рио-де-Жанейро до уровня «Мастерса», чтобы привлечь как можно больше звёздных игроков.
Однако в настoящее время ATP-500 проводится на грунте и может совпасть с началом грунтового сезона, который начинается в апреле. В противном случае можно было бы перенести «пятисотник», или впоследствии «Мастерс», на корты с хардовым покрытием. Об этом в начале текущего сезона заявил юный бразилец Жоао Фонсека.
Жоао Фонсека
«Я действительно считаю, что этот турнир уникальный. Вижу, что в Рио действительно есть что-то особенное: здесь по-другому относятся к игрокам, уделяют внимание. Я разговаривал со многими теннисистами, и многим здесь нравится, они хотели бы приехать в Бразилию. Но это непросто, верно? Потому что сейчас в туре преобладают корты с быстрым покрытием.
Думаю, что в будущем, если у турнира появится возможность сменить покрытие, это будет очень кстати. В целом у Рио есть потенциал — как в плане организации, так и в плане команды, которая здесь работает, — чтобы в будущем стать ещё более значимым. Но я считаю, что смена покрытия необходима для развития», — сказал Жоао в интервью изданию Surto Olimpico.
Конечно, можно было бы провести ещё один турнир вместо расширения ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Такое потенциальное нововведение могло бы повысить узнаваемость тенниса в Южной Америке. Но, обсуждая этот вопрос, нельзя не учитывать фактор поездок: если вместо турнира в Майами будут проводиться соревнования на другом континенте, игрокам придётся тратить больше времени и финансов на дорогу, проживание и другие составляющие.
Несмотря на то, что у ведущих теннисистов есть для этого средства и возможности, длительные переезды сказываются на их состоянии. Нельзя отрицать, что участники ATP-тура и WTA-тура и так прилагают огромные усилия, чтобы добраться до всех возможных уголков земного шара и принять участие в соревнованиях при текущем перегруженном календаре.