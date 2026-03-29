«Нет уютной теннисной атмосферы, как раньше». А нужен ли супертурнир в Майами?

В Майами завершается очередной «Мастерс» — второй из турниров «Солнечного дубля». Несмотря на богатую историю и звёздный список победителей, в последние годы он всё чаще уступает в зрелищности своему предшественнику — «тысячнику» в Индиан-Уэллсе. Если турнир в Калифорнии продолжает бить рекорды посещаемости и укреплять статус одного из главных событий в Северной Америке, то соревнования во Флориде сталкиваются с растущей критикой: от условий кортов и непредсказуемой погоды до вопросов о самом месте проведения. На фоне этих проблем и растущего интереса к теннису в Южной Америке всё громче звучат предложения о кардинальных изменениях — вплоть до переноса престижного турнира ATP-1000 на другой континент.

«Мастерс» в Майами проводится под эгидой ATP с 1985 года. В 1990-м он впервые получил статус турнира ATP-1000 и с тех пор его выигрывали такие теннисисты, как Роджер Федерер (2005, 2006, 2017, 2019), Новак Джокович (2007, 2011, 2012, 2014-2016), Карлос Алькарас (2022), Янник Синнер (2024) и Даниил Медведев (2023).

Сначала соревнования располагались в небольшом островном посёлке Ки-Бискейн в округе Майами, а с 2019 года турнир перебрался ближе к центру города на усовершенствованные корты и тренировочные площадки.

Однако по сравнению с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе, который в последние годы стал главным североамериканским турниром, проводимым в марте, Открытый чемпионат Майами явно проигрывает.

Сравнение посещаемости турниров в Индиан-Уэллсе и Майами с 2024 по 2026 годы

Год Индиан-Уэллс Майами 2024 493 440 зрителей 395 683 зрителя 2025 504 268 зрителей 405 448 зрителей 2026 526 000 зрителей информация пока не опубликована

По мнению журналиста издания Tennis Head Макса Килхама, «турнир просто не впечатляет любителей тенниса». Кроме того, некомфортны и погодные условия. Из-за частых дождей матчи неоднократно переносятся, вызывая сбои в расписании и недовольство среди игроков. В этом году встречи первого круга, запланированные на вечер 18 марта, перенесли на 19–20 марта и далее по расписанию из-за невозможности играть на открытых кортах. В районе проведения соревнований шли сильные ливни.

«Вспомнила, как в 2019-м году дожди тоже часто атаковали турнир в Майами. Это был первый год на новых кортах, все думали, что это такая карма за перенос турнира. В этом году опять с погодой непорядок», — высказала своё мнение о переменчивой погоде на турнире российская теннисистка Наталья Вихлянцева в своих социальных сетях.

Необычные условия и скорость кортов перед стартом ATP-1000 в Майами отмечал и вторая ракетка мира Янник Синнер: «Условия здесь сильно отличаются от Индиан-Уэллса. Мяч отскакивает гораздо ниже и чуть быстрее. К тому же, зависит это от температуры. На тренировке я удивился, потому что корт был быстрее ожидаемого, но, думаю, это связано с жарой», — отметил итальянец на пресс-конференции.

О слишком медленном покрытии говорил и Даниил Медведев: «Совершенно другие условия, так было всегда. Обычно мне казалось, что в Майами корт чуть быстрее, ненамного, но всё же. В этом году он медленнее. Покрытие в Индиан-Уэллсе точно было быстрее. Я просто не был готов к тому, что мяч будет вести себя именно так. И снова — переход с Индиан-Уэллса на Майами никогда не бывает простым», — рассказал россиянин в интервью на корте после победы над японцем Рэи Сакамото в матче второго круга «Мастерса» в Майами.

А грек Стефанос Циципас и вовсе жаловался на слабое освещение на корте, из-за которого он не мог стабильно играть: «Вам должно быть стыдно. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда на протяжении пяти часов? Такого не бывает. Я не вижу мяч, не понимаю, как он его видит», — сказал Циципас судье в ходе матча третьего круга против француза Артюра Фиса.

В 2024 году на организаторов турнира обрушился настоящий шквал критики. В частности из-за того, что теннисистам не предоставляются комфортные для игры условия: «В трейлере нет ни полотенец, ни холодной воды. Там просто стоит пластиковый стул, чтобы переодеться. Это смешно. И знаете, почему так? Потому что турнир слишком дешёвый, чтобы обеспечить игрокам хорошие условия. Мы приезжаем сюда каждый год, чтобы сыграть перед десятками тысяч болельщиков, а они так к нам относятся», — высказался об этом норвежец Каспер Рууд.

Наталья Вихлянцева в своём телеграм-канале заявила, что сейчас турнир в Майами значительно отличается от того, что было раньше: «На старой локации, в Ки-Бискейне, всё было намного уютнее, чем на данный момент в Майами. Там хоть и не хватало места, не было так много тренировочных кортов, но этот теннисный оазис был комфортнее. Понятно, что все перестановки делаются ради продаж и зрителей. Но за пределами нынешних кортов не очень благоприятный район, в отличие от Ки-Бискейна, поэтому нет какой-то уютной теннисной атмосферы».

Возможно, руководящим органам стоит всерьёз задуматься о переносе «Мастерса» в другое место. Журналист Макс Килхам предложил и вовсе отменить соревнования в Майами и заменить их новым турниром в Южной Америке.

По его мнению, и АТР, и WTA многое упускают, не проводя крупных соревнований на другом континенте. Учитывая стремительный взлёт молодого бразильского теннисиста Жоао Фонсеки и большое количество болельщиков, с нетерпением ожидающих проведения значимых турниров, 2027 год мог бы стать идеальной возможностью для проведения «Мастерсов» и WTA-1000 в одной из стран Южной Америки.

Несмотря на то, что на континенте уже проводятся некоторые турниры — ATP-250 в Буэнос-Айресе и ATP-500 в Рио-де-Жанейро, очевидно, что не хватает главного турнира. Одним из решений была бы отмена соревнований в Майами и повышение «пятисотника» в Рио-де-Жанейро до уровня «Мастерса», чтобы привлечь как можно больше звёздных игроков.

Однако в настoящее время ATP-500 проводится на грунте и может совпасть с началом грунтового сезона, который начинается в апреле. В противном случае можно было бы перенести «пятисотник», или впоследствии «Мастерс», на корты с хардовым покрытием. Об этом в начале текущего сезона заявил юный бразилец Жоао Фонсека.

«Я действительно считаю, что этот турнир уникальный. Вижу, что в Рио действительно есть что-то особенное: здесь по-другому относятся к игрокам, уделяют внимание. Я разговаривал со многими теннисистами, и многим здесь нравится, они хотели бы приехать в Бразилию. Но это непросто, верно? Потому что сейчас в туре преобладают корты с быстрым покрытием.

Думаю, что в будущем, если у турнира появится возможность сменить покрытие, это будет очень кстати. В целом у Рио есть потенциал — как в плане организации, так и в плане команды, которая здесь работает, — чтобы в будущем стать ещё более значимым. Но я считаю, что смена покрытия необходима для развития», — сказал Жоао в интервью изданию Surto Olimpico.

Конечно, можно было бы провести ещё один турнир вместо расширения ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Такое потенциальное нововведение могло бы повысить узнаваемость тенниса в Южной Америке. Но, обсуждая этот вопрос, нельзя не учитывать фактор поездок: если вместо турнира в Майами будут проводиться соревнования на другом континенте, игрокам придётся тратить больше времени и финансов на дорогу, проживание и другие составляющие.

Несмотря на то, что у ведущих теннисистов есть для этого средства и возможности, длительные переезды сказываются на их состоянии. Нельзя отрицать, что участники ATP-тура и WTA-тура и так прилагают огромные усилия, чтобы добраться до всех возможных уголков земного шара и принять участие в соревнованиях при текущем перегруженном календаре.