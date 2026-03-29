Разнёс Синнера и взял четвёртый титул за два месяца. Как Медведев покорил Майами в 2023-м

Российский теннисист Даниил Медведев успешно проводит сезон-2026. Он с 1700 очками идёт третьим в чемпионской гонке ATP, уступая только Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

Относительно неудачным для Медведева получился только «Мастерс» в Майами, где он в третьем круге уступил аргентинцу Франсиско Серундоло, хотя после выхода в финал Индиан-Уэллса были основания рассчитывать на очередную битву Даниила с Синнером во Флориде.

Медведев и Синнер на уровне ATP-тура пересекались на корте 16 раз. Янник ведёт 9-7, но изначально их соперничество было односторонним – в пользу россиянина. Медведев одолел Синнера (7:5, 6:3) в финале «Мастерса» в Майами в 2023-м и повёл 6-0, после чего итальянец наконец-то нашёл ключи к игре соперника и удивительным образом избавился от статуса «клиента» Даниила. Вспоминаем, как Медведев добыл, пожалуй, свою самую важную победу в противостоянии с Синнером.

Стартовая часть сезона-2023 – одна из самых интересных в карьере Даниила Медведева. Россиянин сенсационно вылетел в третьем круге Australian Open, уступив американцу Себастьяну Корде. Но после этого выдал мощнейший отрезок, взяв титулы на февральских турнирах в Роттердаме, Дохе и Дубае. Титульное шествие Даниила остановил только Карлос Алькарас в финале Индиан-Уэллса, но ненадолго. На следующем турнире «Солнечного дубля» в Майами россиянин снова поднял над головой кубок.

Даниил Медведев – чемпион «Мастерса» в Майами в 2023-м Фото: Al Bello/Getty Images

Медведеву отчасти повезло, что сетка на старте «Мастерса» во Флориде не была для него слишком сложной. Это позволило проходить начальные стадии, одновременно восстанавливаясь после Индиан-Уэллса. Во втором круге Даниил без проблем прошёл не хватавшего звёзд с неба испанца Роберто Карбальес-Баэну (6:1, 6:2), а его следующий соперник словак Алекс Молчан вообще снялся с матча третьего круга из-за травмы. В 1/8 финала Медведев разобрался с французом Кентеном Алисом (6:4, 6:2), хотя в той части сетки находились рано вылетевшие опасные игроки топ-20 Алекс де Минор и Маттео Берреттини.

В четвертьфинале Медведев легко прошёл американского квалифаера Кристофера Юбэнкса (6:3, 7:5), из «восьмушки» которого сенсационно повыбывали представители первой двадцатки Хуберт Хуркач, Кэмерон Норри и Борна Чорич. Только в полуфинале Даниил наконец-то попал на именитого сеяного соперника, сломив сопротивление 14-й ракетки мира соотечественника Карена Хачанова – 7:6, 3:6, 6:3.

В финале Медведев встретил ещё меньше трудностей, ведь на тот момент 10-й сеяный Янник Синнер был его «клиентом». Казалось, итальянец просто не способен одолеть Даниила, который имел над ним огромное психологическое преимущество, если вынести за скобки чисто теннисные аспекты. Янник даже первым сделал брейк в пятом гейме, но сразу же отдал свою подачу, позволив россиянину отыграться. Медведев забрал первый сет со счётом 7:5, сделав очередной брейк в самый необходимый момент – в 12-м гейме.

Во второй партии такой напряжённой борьбы не наблюдалось. Даниил быстро повёл 2:0, затем вдруг проиграл свою подачу, но сразу же взял чужую и спокойно довёл дело до победы – 6:3, не позволив больше Синнеру заработать хотя бы один брейк-пойнт до конца матча.

Янник Синнер и Даниил Медведев после финала «Мастерса» в Майами в 2023-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Даниил выиграл 19-й титул в карьере и четвёртый – в сезоне-2023. Он в пятый раз победил на «Мастерсе». В целом россиянин выиграл 24-й из последних 25 матчей. Форма Медведева в тот момент впечатляла, но давалось это ему всё не так просто, как могло показаться со стороны.

«Руки трясутся», — написал Медведев на камере после финала.

Позже Даниил объяснил эту надпись.

«Нет, у меня ничего не болело, но психологически было нелегко. Я впервые за полтора года победил на «Мастерсе», так что да – под конец немного зажался, особенно когда сделал брейк во втором сете. Тогда я не смог хорошо сыграть гейм, и он сделал обратный брейк. И я рад, что, когда снова сделал брейк, мне удалось хорошо подать. После матча из-за жары и влажности чувствовал себя так же. Руки тряслись, матч был напряжённый, условия жаркие и влажные, и в итоге ты такой: «Боже, это стресс для организма». Когда меня попросили оставить автограф, я подумал: «Боже, я не смогу». Поэтому так и написал.

Не буду слишком на этом зацикливаться, чтобы не повторяться. Но вы видели, что я могу держать себя в руках, когда есть ощущение, что это настоящий хард. Не знаю, кто принимает эти решения, однако спасибо за этот корт. Я с радостью на нём выступал. Уверенность в себе помогла. В прошлом году у меня часто не получалось стабильно провести весь турнир. На двух удалось – и я там победил. Но на некоторых у меня были хорошие матчи, а в полуфинале или четвертьфинале просаживался, и этого не хватало против топов. Сейчас мне удалось провести много хороших матчей. Почти с каждым турниром я прибавлял. Очень доволен», — делился впечатлениями от триумфа Медведев.

Весной 2023-го Медведев также довольно неожиданно выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме, после чего почти два с половиной года переживал определённый кризис и оставался без трофеев – до Алма-Аты-2025, когда уже решился заменить многолетнего тренера Жиля Сервара на Томаса Юханссона.

Сейчас Медведев постепенно приближается к тому уровню, который у него был примерно три года назад. Конечно, он не готов на постоянной основе обыгрывать Алькараса и Синнера – в первую очередь потому, что эти игроки сами сделали огромный шаг вперёд. Однако быть в топ-5 или даже в топ-3 рейтинга ATP ему вполне по силам, что доказывает текущее место Даниила в Чемпионской гонке.