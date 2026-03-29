Полуфиналистка юниорских ТБШ добралась до трофея! Россияне продолжают взлёт в про-туре

Новая неделя – новые важные результаты от молодых российских теннисистов! Традиционно подводим итоги минувших турниров для наших спортсменов на уровне ITF.

У девушек в одиночном разряде до финала удалось добраться только 19-летней Виктории Миловановой. На взрослом уровне юная россиянка выиграла один турнир серии W15 в Монастире, Тунис, два года назад. Вновь сразиться за титул Виктория смогла сегодня, 29 марта, на соревнованиях той же категории в Шарм-эш-Шейхе.

В финале Милованова, стоящая в рейтинге WTA 715-й, за 1 час 39 минут уступила 1080-й ракетке мира Селине Даль из Германии – 2:6, 4:6. Виктория тренируется в академии Александра Островского – там же, где занимается и финалистка минувшего юниорского Australian Open Екатерина Тупицына. С ней мы пообщались после Австралии. А ещё Екатерина пару недель назад на турнире той же серии W15 в Египте добралась до трофея!

По доброй традиции россиянки особенно порадовали нас в парном разряде. На турнире категории W50 в Мааньшане, Китай, который тоже регулярно покоряется нашим спортсменам, до трофея добрались 25-летняя Софья Лансере и 20-летняя Александра Шубладзе. Уроженки, соответственно, Москвы и Ростова-на-Дону в решающем матче одолели четвёртых сеяных Я Син Ли и Хон Йи Коди Вон – 7:6 (8:6), 6:2.

На прошлой неделе этот же турнир в Мааньшане в паре взяли юные россиянки Алевтина Ибрагимова и Дарья Егорова. А Кристиана Сидорова сыграла в финале.

Лансере была видной юниоркой, в рейтинге стояла на 14-й строчке, а в сезоне-2017 даже сыграла в полуфинале Уимблдона, но уступила будущей чемпионке Клэр Лю. Что касается парных юниорских «Больших шлемов», то на них Софья тоже добиралась до стадии 1/2 финала. Случилось это на US Open — 2017 в дуэте с Камиллой Рахимовой.

На взрослом уровне Лансере выиграла четыре турнира на уровне ITF, а в WTA в сезоне-2023 сыграла в основе в Гонконге и Палермо. В том же году Софья заняла наивысшую для себя 200-ю строчку в одиночном рейтинге. А Шубладзе во взрослом туре ещё не играла, но на уровне ITF в одиночке взяла уже девять трофеев!

В парном рейтинге WTA Лансере поднимется на 31 место и займёт 211-ю строчку, а Шубладзе взлетит на 50 мест и станет №295 в мире.

Софья Лансере Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Параллельно на турнирах категории W15 блеснули ещё несколько наших спортсменок. На соревнованиях в Монастире 23-летняя россиянка Милана Жабраилова и 25-летняя белоруска Юлия Готовко заполучили кубок, переиграв в финале первых сеяных Джулию Адамс и Дарью Есипчук – 6:2, 6:4.

Для Жабраиловой этот парный трофей стал третьим в сезоне! Два предыдущих кубка Милана также завоевала в Монастире, но с другими напарницами.

А на турнире в Нагпуре, Индия, победа осталась за российско-казахстанским дуэтом Екатерина Яшина/Жибек Куламбаева. Первые сеяные в финале одолели пару, посеянную под вторым номером – россиянок Ксению Ласкутову и Элину Непли. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, [10:6].

Самой возрастной и опытной из финалисток стала Екатерина Яшина. Уроженке Саратова – 32 года. В сезоне-2008 она получила звание мастера спорта, а за всю карьеру выиграла пять трофеев в одиночке и 38 – в паре.

В этом сезоне Яшина даже выступила в основе на турнире WTA. На «тысячник» в Дубае 32-летняя спортсменка вместе с россиянкой Екатериной Овчаренко попала как «альтернативная пара», но во втором круге девушки уступили Чань Хаочин и Кларе Таусон – 3:6, 3:6. В одиночном рейтинге Яшина сейчас занимает 666-ю строчку, в парном – 332-ю.

Екатерина Яшина Фото: Mariusz Palczynski/Zuma/ТАСС

У мужчин до финала из россиян добрался только 21-летний Максим Жуков. Спортсмен вторую неделю подряд вышел в решающую стадию на турнире категории M15 в Мааньшане. Но, увы, в этот раз, как и в прошлый, Максим остался без трофея.

На той неделе Жуков в борьбе за титул уступил 729-й ракетке мира Карлису Озолиньшу, на этой – 508-му номеру рейтинга Мэттью Деллаведове – австралийскому теннисисту и полному тёзке баскетболиста чемпиона НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс».

А мы продолжаем следить за молодыми и только взбирающимися в элиту российскими теннисистами. Оставайтесь с «Чемпионатом» и болейте за подрастающих спортсменов вместе с нами.