Шнайдер может встретиться с Калинской в полуфинале Чарльстона. Обзор женских сеток недели

В женском теннисном туре завершилась пора американских «тысячников» и настало время менее крупных соревнований. Уже состоялись жеребьёвки турниров категории WTA-500 и WTA-250 в Чарльстоне и Боготе соответственно. Самое время изучить сетки и соперниц россиянок.

На «пятисотнике» в Чарльстоне, где будет разыгран рекордный призовой фонд в $ 2 300 000, аж три отечественные спортсменки попали в число первых восьми сеяных. Екатерина Александрова и Диана Шнайдер с Анной Калинской оказались в разных половинах сетки, что даёт болельщикам надежду увидеть чисто российский финал. А вот как распределились вероятные четвертьфинальные пары по итогам жеребьёвки:

Джессика Пегула (США, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 7);

Ива Йович (США, 4) — Анна Калинская (Россия, 8);

Мэдисон Киз (США, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 3);

Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — Екатерина Александрова (Россия, 2).

Наивысший номер посева среди наших теннисисток получила Екатерина Александрова, чьё лучшее достижение в Чарльстоне — полуфиналы в 2022-м и 2025-м. Турнир начнётся для россиянки со второго круга – матчем с китаянкой Чжан Шуай или украинкой Юлией Стародубцевой, в третьем круге она может выйти на американку Хейли Баптист (15), в четвертьфинале у спортсменки не исключена встреча с бельгийкой Элисе Мертенс (6), в полуфинале — со швейцаркой Белиндой Бенчич (3), а в титульном поединке — с ещё одной американкой Джессикой Пегулой (1) или соотечественницей Дианой Шнайдер (7).

Ещё одной посеянной высоко на этом «пятисотнике» теннисисткой является Диана Шнайдер (7), которая доходила до третьего круга в 2023 и 2025 годах. Путь россиянки по сетке Чарльстона также начнётся со второго круга – матчем с немкой Евой Лис или американкой Кэти Волынец, в третьем круге её может ждать канадка Лейла Фернандес (9), в четвертьфинале — ещё одна американка Джессика Пегула, в полуфинале — очередная представительница США Ива Йович (4) или соотечественница Анна Калинская (8), а в решающем матче — Екатерина Александрова (2).

Последней теннисисткой среди россиянок, получивших посев, является Анна Калинская (8) — двукратная четвертьфиналистка Чарльстона (2023, 2025). Во втором круге ей может достаться финалистка Australian Open — 2021 Дженнифер Брэйди, в третьем — экс вторая ракетка мира Мария Саккари (10), в четвертьфинале — Ива Йович, в полуфинале – Джессика Пегула или Диана Шнайдер, а в финале — Екатерина Александрова.

Также в основную сетку Чарльстона попала Анастасия Захарова, для которой этот «пятисотник» станет дебютным в карьере. Россиянка начнёт борьбу с первого круга противостоянием с украинкой Даяной Ястремской, во втором круге её может ждать Белинда Бенчич.

Действующей чемпионкой Чарльстона является самая высокосеяная спортсменка турнира — Джессика Пегула. В прошлом году американка в двух сетах обыграла в финале соотечественницу Софью Кенин — 6:3, 7:5, так что в этом сезоне ей предстоит защита титула и 500 рейтинговых очков. Из предыдущих победительниц этого «пятисотника» в сетке присутствуют Белинда Бенчич (2022) и Мэдисон Киз (2019).

В парном разряде в Чарльстоне выступит всего одна россиянка — Александра Панова. Дуэт теннисистки с американкой Николь Меликар-Мартинес получил второй номер посева, а их путь на турнире начнётся битвой с Улрикке Эйкери и Куинн Глисон. В решающем матче российско-американский тандем потенциально может встретиться с сербкой Александрой Крунич и китаянкой Чжан Шуай.

На турнире категории WTA-250 в Боготе с призовым фондом в $ 283 347 выступит всего одна россиянка — Анна Блинкова, получившая шестой номер посева. Возможные четвертьфинальные пары по итогам жеребьёвки выглядят так:

Мари Боузкова (Чехия, 1) — Элла Зайдель (Германия, 5);

Камила Осорио (Колумбия, 3) — Анна Блинкова (Россия, 6);

Панна Удварди (Венгрия, 8) — Татьяна Мария (Германия, 4);

Франческа Джонс (Великобритания, 7) — Джессика Бузас Манейро (Испания, 2).

В последний раз Блинкова выступала в Боготе в 2018 году и дошла тогда до второго круга. Сейчас её путь на турнире начнётся с матча с американкой Робин Монтгомери, во втором круге Анне может достаться аргентинка Хулия Риера, в четвертьфинале — местная теннисистка Камила Осорио (3), в полуфинале — Мари Боузкова (1), а в финале — Джессика Бузас Манейро (Испания, 2).

Перед стартом Боготы Блинкова поделилась с местными журналистами ожиданиями от соревнования и впечатлениями от пребывания в городе. «Я приезжала сюда однажды в 2018 году, и у меня остались очень приятные воспоминания. Люди были очень дружелюбны, и я так рада быть здесь сейчас. Я сделаю всё возможное, чтобы получить удовольствие. Постараюсь остаться тут как можно дольше, потому что мне очень нравится этот турнир, это место, очень счастлива быть здесь», — сказала теннисистка.

В прошлом году победительницей соревнований в Боготе стала хозяйка кортов Камила Осорио. Колумбийка в финале уверенно переиграла польскую теннисистку Катажину Каву – 6:3, 6:3 и стала трёхкратной чемпионкой (2021, 2024, 2025) этого турнира категории WTA-250. Также в нынешней сетке находится немка Татьяна Мария, которая выигрывала титул в 2022-м и 2023-м.

В парном разряде в Боготе заявлены три россиянки — Ирина Хромачёва, Анна Блинкова и Анастасия Тихонова. Наивысший посев получил дуэт Хромачёвой с американкой Кэролайн Доулхайд, в первом круге они сразятся с Эстелль Кашино и Николь Фоссой-Уэрго. Блинкова, которой также предстоит выступление в одиночке, образовала тандем с аргентинкой Марией Карле, и на старте турнира спортсменки поборются с Ирен Бурильо Эскорихуэлой и Алисией Эрреро-Линьяной. Наибольшее внимание привлекает к себе пара россиянки Тихоновой и украинки Валерии Страховой, которые сыграют в первом круге с местными теннисистками Сарой-Алехандрой Лосано-Авельянедой и Лаурой-Валентиной Вильямиль-Арьяс.

Турниры в Чарльстоне и Боготе проходят с 30 марта по 5 апреля.