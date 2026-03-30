Синнер — как Соболенко! Тоже завоевал титул в Майами и покорил «Солнечный дубль»

В ночь с 29 на 30 марта мск в Майами (США) завершился второй «Мастерс» сезона-2026. Последним матчем стал финал в одиночном разряде, в котором четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Янник Синнер играл с 22-м номером рейтинга ATP Иржи Легечкой. Оба теннисиста стояли на пороге уникальных для себя достижений: Синнер, выигравший до этого «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, шёл на «Солнечный дубль», ну а для Легечки это вообще был крупнейший финал в карьере.

При этом каждый из теннисистов мог похвастаться впечатляющим достижением перед отчётной встречей. Синнер шёл на серии из 16 побед на «Мастерсах» — до Индиан-Уэллса он ещё и Париж выиграл в прошлом году. Во всех этих встречах он не отдал ни партии: 32 сета — 32 победы. Легечка же за весь турнир не проиграл ни одного гейма на своей подаче, а единственный сет отдал на тай-брейке (Тейлору Фрицу в четвёртом круге). В полуфинале Иржи расправился с Артюром Фисом (6:2, 6:2), а Янник сломил сопротивление Александра Зверева — 6:3, 7:6 (7:4).

Итальянский теннисист считался безусловным фаворитом, но всё равно давал понять, что максимально серьёзно отнесётся к матчу за трофей. «Он невероятный игрок. Он это доказал не только здесь, на этом турнире, но и на протяжении всей своей карьеры. Он немного отличается… Безусловно, в финале он будет играть свободнее. В то же время, как я уже сказал, я стараюсь контролировать всё, что могу контролировать. Остальное — посмотрим, как сложится.

Мы будем играть в разных условиях. Полуфинал играли вечером. Финал, скорее всего, будем играть днём. Учитывая также прогноз погоды, посмотрим, как это повлияет. В любом случае я очень-очень рад», — говорил Синнер на корте после победы в полуфинале.

В личных встречах Янник вёл 4-0 (2-0 на харде). Он выиграл со счётом 6:4, 6:2 на грунтовом «челленджере» в Остраве в 2019 году, 6:3, 6:3 на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024, 6:2, 7:6 (8:6) в Пекине-2024 и 6:0, 6:1, 6:2 на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Из-за капризов погоды матч начался на полтора часа позже изначально запланированного. В начале встречи Легечка подавал даже лучше Синнера (у него чаще проходила первая), но это ему не помогло. Итальянец не без труда удержал свою подачу, а в третьем гейме несколько неожиданно сделал брейк, дожав соперника с третьего брейк-пойнта. Это был первый гейм за весь турнир, который чех проиграл на своей подаче. Иржи часто ошибался — и Янник не замедлил этим воспользоваться.

Ещё более удивительным стало то, что Синнер чуть было не позволил оппоненту провести обратный брейк. Первая подача у Янника проходила в половине случаев, и на втором мяче он почти не брал очков, а вот с первой попытки забирал все розыгрыши. Итальянский теннисист начал с 0:40, однако после этого взял пять очков подряд и подтвердил брейк — 3:1.

В дальнейшем Синнер наладил подачу и полностью контролировал ход игры, а в девятом гейме, шедшем более 10 минут, попытался закончить партию на приёме, но упустил два сетбола — Легечка с нескольких геймболов удержал свой гейм. В 10-м гейме Янник отподавал под ноль — 6:4 за 47 минут. Нельзя не отметить, что на первой подаче он взял все 17 очков из 17. Кроме того, Иржи допустил многовато невынужденных ошибок (15 против девяти у соперника), хотя к сетке ходил довольно успешно (семь из 10).

А в начале второго сета приключился неприятный сюрприз: вновь полил дождь, теннисисты даже первый гейм не успели сыграть.

Возобновления игры пришлось ждать полтора часа. Столь долгая пауза не выбила Синнера из колеи: подача была на уровне, а в третьем гейме итальянец агрессивно играл на приёме, но упустил все три брейк-пойнта. Легечка ошибался много, но и в пятом гейме ушёл с двойного брейк-пойнта — в этих критических ситуациях Иржи выручала подача, ну и Янник порой помогал эпизодическими неточностями.

В шестом гейме итальянец впервые в этом матче не смог взять очко на своей первой подаче, однако в целом особых проблем не было — 3:3. А вот восьмой гейм он начал с 0:30, но отделался лёгким испугом — чех рисковал, но не всегда оправданно. В девятом гейме для Легечки по факту всё закончилось: он всё-таки не удержал подачу, после того как Синнер решил обострить на брейк-пойнте, и ошибся под длине. Янник вышел подавать на матч и добился своей цели с первого же матчбола (хотя трос дважды отбирал у него эйс!) — 6:4, 6:4 за 1 час 34 минуты чистого времени.

Так Синнер, как и Арина Соболенко днём ранее, покорил «Солнечный дубль», то есть выиграл Индиан-Уэллс и Майами в один сезон. Он стал восьмым обладателем «Солнечного дубля» в ATP.

Обладатели «Солнечного дубля». Мужчины

Теннисист Титулы Сезоны Джим Курье 1 1991 Майкл Чанг 1 1992 Пит Сампрас 1 1994 Марсело Риос 1 1998 Андре Агасси 1 2001 Роджер Федерер 3 2005, 2006, 2017 Новак Джокович 4 2011, 2014, 2015, 2016 Янник Синнер 1 2026

Итальянец завоевал 26-й титул в карьере, а по числу трофеев на «Мастерсах» (семь) обошёл Даниила Медведева (шесть). Также Янник повторил мощное достижение Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, выиграв не менее трёх «Мастерсов» подряд (у испанца и серба есть победные серии из четырёх «Мастерсов»). Кроме того, Синнер выиграл 12-й матч подряд в Майами — после титула в 2024 году (в 2025-м он не играл здесь из-за дисквалификации). Янник, выигравший 17-й матч подряд на «Мастерсах», стал третьим игроком, выигравшим турнир в Майами без потери сета (после Ивана Лендла и Новака Джоковича — серб делал это четырежды).

Добавим, что Синнер за титул заработал $ 1 151 380 призовых, а Легечка за выход в финал — $ 612 340. Чех, несмотря на поражение в финале, впервые в карьере станет 14-й ракеткой мира.

Ну а теперь — грунтовый сезон! Главным событием первой недели апреля станет женский «пятисотник» в Чарльстоне, где выступят четыре российские теннисистки: Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Анастасия Захарова.