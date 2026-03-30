Соболенко и Синнер забрали $ 4,6 млн на «Солнечном дубле». Арина — лидер года по призовым

Янник Синнер и Арина Соболенко в этом сезоне синхронно покорили «Солнечный дубль», выиграв супертурниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Очевидно, что именно им и достались максимальные призовые в одиночном разряде. А какие именно? Посмотрим, сколько заработали герои мартовской серии за сезон и за карьеру.
В этом году в Индиан-Уэллсе и Майами были одинаковые призовые в одиночных разрядах. Чемпиону причиталось $ 1 151 380 за титул. Таким образом, Синнер и Соболенко за два трофея заработали по $ 2 302 760, а на двоих сумма составила $ 4 605 520.
Несмотря на это, итальянец не смог догнать Карлоса Алькараса по призовым, заработанным за этот сезон. Испанский теннисист в 2026 году тоже завоевал два трофея: победа на Australian Open принесла ему $ 2 771 785, а титул в Дохе $ 529 945. На «Солнечном дубле» Алькарас выступил неудачно, проиграв в полуфинале Индиан-Уэллса ($ 340 190) и в третьем круге Майами ($ 61 865). Но остался во главе «денежной» таблицы.
Карлос Алькарас — 3 703 785
Янник Синнер — 3 225 015
Александр Зверев — 1 956 225
Даниил Медведев — 1 801 895
Алекс де Минор — 1 579 269
Новак Джокович — 1 559 555
Феликс Оже-Альяссим — 1 175 828
Бен Шелтон — 1 161 745
Тейлор Фриц — 1 110 927
Якуб Меншик — 969 427.
А вот Соболенко смогла обойти Елену Рыбакину. Казахстанская теннисистка за титул на Australian Open заработала $ 2 724 432 призовых, но пока это её единственный трофей в сезоне. В Индиан-Уэллсе Рыбакина уступила в финале ($ 612 340), а в Майами — в полуфинале ($ 340 190). И оба раза на её пути оказывалась Арина.
Арина Соболенко — 3 850 897
Елена Рыбакина — 3 777 292
Джессика Пегула — 1 969 873
Кори Гауфф — 1 928 430
Элина Свитолина — 1 641 106
Каролина Мухова — 1 482 633
Виктория Мбоко — 1 405 384
Белинда Бенчич — 1 264 916
Ига Швёнтек — 1 261 285
Элисе Мертенс — 1 182 145.
Разумеется, это далеко не самые крупные призовые, которые Синнер и Соболенко, завоевавшие по четыре титула на турнирах «Большого шлема», заработали за один турнир. Личный рекорд Янника — $ 5 071 000, которые он забрал за победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025. Арина за титул на прошлогоднем US Open заработала $ 5 млн. А абсолютный рекорд мужского и женского туров принадлежит Елене Рыбакиной. Двукратная победительница мэйджоров за титул на Итоговом турнире WTA — 2025 получила $ 5 235 000. Кроме того, Синнер дважды подряд, в 2024 и 2025 годах, выигрывал турнир Six Kings Slam, что приносило ему по $ 6 млн. Однако это выставочное мероприятие, и в официальных данных ATP и WTA эти призовые не учитываются.
Что касается призовых за карьеру, то здесь Синнер преодолел отметку в $ 60 млн, но всё равно остался на седьмой строчке. Если учесть уровень итальянца, в ближайшее время он, скорее всего, обойдёт Александра Зверева, а потом и Энди Маррея, после чего вместе с Алькарасом пустится в погоню за «Большой тройкой».
Новак Джокович — 193 215 570
Рафаэль Надаль — 134 946 100
Роджер Федерер — 130 594 339
Энди Маррей — 64 687 542
Карлос Алькарас — 64 336 028
Александр Зверев — 61 319 289
Янник Синнер — 61 191 211
Даниил Медведев — 51 212 284
Пит Сампрас — 43 280 489
Стэн Вавринка — 38 276 045.
Соболенко вплотную приблизилась к отметке в $ 50 млн. Второму месту белоруски пока никто не угрожает, разве что Ига Швёнтек, но полька в последнее время не отличается стабильностью. А вот догонит ли Арина Серену Уильямс — тот ещё вопрос. Если будет продолжать громить соперниц (а призовые практически постоянно растут) — почему нет? Время в запасе у неё ещё есть — Соболенко всего 27 лет.
Серена Уильямс — 94 816 730
Арина Соболенко — 49 026 518
Ига Швёнтек — 44 901 775
Винус Уильямс — 43 040 105
Симона Халеп — 40 236 618
Виктория Азаренко — 38 890 473
Мария Шарапова — 38 777 962
Петра Квитова — 37 653 615
Каролина Возняцки — 36 479 231
Анжелика Кербер — 32 545 460.