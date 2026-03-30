Соболенко и Синнер забрали $ 4,6 млн на «Солнечном дубле». Арина — лидер года по призовым

Янник Синнер и Арина Соболенко в этом сезоне синхронно покорили «Солнечный дубль», выиграв супертурниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Очевидно, что именно им и достались максимальные призовые в одиночном разряде. А какие именно? Посмотрим, сколько заработали герои мартовской серии за сезон и за карьеру.

В этом году в Индиан-Уэллсе и Майами были одинаковые призовые в одиночных разрядах. Чемпиону причиталось $ 1 151 380 за титул. Таким образом, Синнер и Соболенко за два трофея заработали по $ 2 302 760, а на двоих сумма составила $ 4 605 520.

Несмотря на это, итальянец не смог догнать Карлоса Алькараса по призовым, заработанным за этот сезон. Испанский теннисист в 2026 году тоже завоевал два трофея: победа на Australian Open принесла ему $ 2 771 785, а титул в Дохе $ 529 945. На «Солнечном дубле» Алькарас выступил неудачно, проиграв в полуфинале Индиан-Уэллса ($ 340 190) и в третьем круге Майами ($ 61 865). Но остался во главе «денежной» таблицы.

Призовые за сезон-2026 ($), ATP



Якуб Меншик — 969 427. Карлос Алькарас — 3 703 785 Янник Синнер — 3 225 015Александр Зверев — 1 956 225Даниил Медведев — 1 801 895Алекс де Минор — 1 579 269Новак Джокович — 1 559 555Феликс Оже-Альяссим — 1 175 828Бен Шелтон — 1 161 745Тейлор Фриц — 1 110 927Якуб Меншик — 969 427.

А вот Соболенко смогла обойти Елену Рыбакину. Казахстанская теннисистка за титул на Australian Open заработала $ 2 724 432 призовых, но пока это её единственный трофей в сезоне. В Индиан-Уэллсе Рыбакина уступила в финале ($ 612 340), а в Майами — в полуфинале ($ 340 190). И оба раза на её пути оказывалась Арина.

Призовые за сезон-2026 ($), WTA



Элисе Мертенс — 1 182 145. Арина Соболенко — 3 850 897 Елена Рыбакина — 3 777 292Джессика Пегула — 1 969 873Кори Гауфф — 1 928 430Элина Свитолина — 1 641 106Каролина Мухова — 1 482 633Виктория Мбоко — 1 405 384Белинда Бенчич — 1 264 916Ига Швёнтек — 1 261 285Элисе Мертенс — 1 182 145.

Разумеется, это далеко не самые крупные призовые, которые Синнер и Соболенко, завоевавшие по четыре титула на турнирах «Большого шлема», заработали за один турнир. Личный рекорд Янника — $ 5 071 000, которые он забрал за победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025. Арина за титул на прошлогоднем US Open заработала $ 5 млн. А абсолютный рекорд мужского и женского туров принадлежит Елене Рыбакиной. Двукратная победительница мэйджоров за титул на Итоговом турнире WTA — 2025 получила $ 5 235 000. Кроме того, Синнер дважды подряд, в 2024 и 2025 годах, выигрывал турнир Six Kings Slam, что приносило ему по $ 6 млн. Однако это выставочное мероприятие, и в официальных данных ATP и WTA эти призовые не учитываются.

Что касается призовых за карьеру, то здесь Синнер преодолел отметку в $ 60 млн, но всё равно остался на седьмой строчке. Если учесть уровень итальянца, в ближайшее время он, скорее всего, обойдёт Александра Зверева, а потом и Энди Маррея, после чего вместе с Алькарасом пустится в погоню за «Большой тройкой».

Призовые за карьеру ($), ATP



Стэн Вавринка — 38 276 045. Новак Джокович — 193 215 570Рафаэль Надаль — 134 946 100Роджер Федерер — 130 594 339Энди Маррей — 64 687 542Карлос Алькарас — 64 336 028Александр Зверев — 61 319 289 Янник Синнер — 61 191 211Даниил Медведев — 51 212 284Пит Сампрас — 43 280 489Стэн Вавринка — 38 276 045.

Соболенко вплотную приблизилась к отметке в $ 50 млн. Второму месту белоруски пока никто не угрожает, разве что Ига Швёнтек, но полька в последнее время не отличается стабильностью. А вот догонит ли Арина Серену Уильямс — тот ещё вопрос. Если будет продолжать громить соперниц (а призовые практически постоянно растут) — почему нет? Время в запасе у неё ещё есть — Соболенко всего 27 лет.