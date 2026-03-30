У Саудовской Аравии заберут женский Итоговый. Похоже, турнир перенесут в крупный город США

Заканчивается время Итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Где же с 2027 года лучшие теннисистки мира будут сражаться в конце сезона? Рассказываем в нашем материале.

WTA ищет нового организатора турнира и планирует перенести его из Саудовской Аравии, несмотря на то что в 2025 году исполнительный директор ассоциации Порша Арчер выражала заинтересованность в продлении соглашения, изначально рассчитанного до 2026-го. Об этом сообщает американский журналист Бен Ротенберг в своём издании Bounces.

Переговоры между WTA и Федерацией тенниса Саудовской Аравии не увенчались успехом. Отмечается, что турнир с высокой степенью вероятности переедет в США, а именно в город Шарлотт.

Эр‑Рияд принимает женский Итоговый с 2024 года. Казалось, это только начало стремительного развития тенниса в стране. Власти поставили цель привлечь к занятиям этим видом спорта 1 млн человек к 2030 году, а Итоговый турнир WTA должен был стать флагманским событием для популяризации игры.

Эр-Рияду недолго осталось принимать Итоговый чемпионат WTA Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Кроме того, ATP обозначила планы ввести здесь 10-й «Мастерс» в ближайшие пару лет, а уже дважды проводившийся выставочный турнир Six Kings Slam с участием лучших теннисистов планеты и призовыми в $ 6 млн за титул привлекал к себе внимание не меньше многих официальных соревнований.

Начало боевых действий на Ближнем Востоке кардинально изменило ситуацию. Под большим вопросом будущее всех турниров в регионе – в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре.

WTA поступила достаточно благоразумно, заключив только трёхлетний контракт на проведение Итогового в Эр-Рияде. Организация научена горьким опытом сотрудничества с Китаем. В 2019 году было подписано соглашение, согласно которому Шэньчжэнь должен был принимать турнир в течение 10 лет. Удалось провести всего один. В 2020-м разразилась пандемия коронавируса, а затем WTA отменила все соревнования в Китае из-за ситуации с пропажей местной теннисистки Пэн Шуай. Позже теннис в страну вернулся – но не Итоговый чемпионат.

Итоговый после Китая принимали Гвадалахара (Мексика, 2021), Форт-Уэрт (США, 2022) и Канкун (Мексика, 2023). С 2024 года WTA заключила очевидно выгодное партнёрство с Саудовской Аравией, однако оно не оказалось долгосрочным из-за непредвиденных обстоятельств.

Теперь местом проведения Итогового с 2027 года, вполне вероятно, станет Шарлотт – город в штате Северная Каролина с населением почти 1 млн человек. Он не принимал официальные теннисные турниры с 1970 года, но потенциал для развития тенниса здесь солидный.

В прошлом году там проходил выставочный турнир Charlotte Invitational. Главный матч между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и американцем Фрэнсисом Тиафо собрал 16 тысяч зрителей на заполненной арене «Спектрум-центр» — домашней площадке команды НБА «Шарлотт Хорнетс».

Очевидно, что на женский Итоговый тоже придёт много людей. Ведь американки точно будут представлены. В прошлом году в Эр-Рияде они составили ровно половину участниц (Кори Гауфф, Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз). Даже если теннисисток из США будет не так много, то посмотреть на игру чемпионок турниров «Большого шлема» Арины Соболенко, Елены Рыбакиной, Иги Швёнтек и других звёзд WTA-тура жителям Северной Каролины тоже будет интересно.

В плане посещаемости всё точно станет лучше, ведь женский спорт в Саудовской Аравии в целом не котируется по религиозным убеждениям. Вероятно, арабская страна предлагала WTA больше финансовых вливаний, однако ситуация с безопасностью заставляет менять планы. Проведение Итогового в США обеспечит рост продаж билетов и более живую атмосферу на арене, так что в изменениях можно найти положительные моменты.