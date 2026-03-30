Захарова уступила украинке в Чарльстоне. На грунтовом «пятисотнике» остались три россиянки

Ещё недавно мы наблюдали за борьбой спортсменок на американских «тысячниках» — в Индиан-Уэллсе и Майами, а теперь перебираемся вместе с женским туром на грунтовые соревнования в Чарльстоне и Боготе. Сегодня, 30 марта, свои матчи на этих турнирах проводили две россиянки — Анастасия Захарова и Анастасия Тихонова. Но обо всём по порядку.

«Пятисотник» в Чарльстоне присутствует в женском календаре аж с 1973-го. За все годы его существования россиянки трижды поднимали над головой заветный кубок. Впервые чемпионкой удалось стать Надежде Петровой в 2006-м, затем в 2017-м её успех поддержала Дарья Касаткина, тогда ещё выступавшая за нашу страну, а последней российской победительницей стала Вероника Кудерметова в 2021-м.

Вероника Кудерметова с трофеем турнира в Чарльстоне в 2021 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

До финала на турнире WTA-500 в Чарльстоне россиянки вообще доходили часто. В их числе Анна Курникова (1999), Елена Дементьева (2005), Динара Сафина (2007), Вера Звонарёва (2008, 2010), Елена Веснина (2011, 2016) и та же Касаткина (2024).

В нынешнем сезоне в основную сетку американского «пятисотника» попали четыре наши теннисистки: Екатерина Александрова (2), Диана Шнайдер (7), Анна Калинская (8) и Анастасия Захарова. Статус сеяных получили все, кроме Захаровой. Отметим также, что для Анастасии это дебют в основе Чарльстона.

За выход во второй круг Захарова боролась с Даяной Ястремской. Украинка в данный момент занимает 49-ю строчку в мировой классификации, а максимума она достигла в 2020-м, когда была 21-й. На уровне тура теннисистки играли всего один раз, и победу тогда одержала Даяна: Ястремская оказалась сильнее во втором круге Уимблдона-2025 — 5:7, 7:5, 7:6.

Россиянка хорошо начала матч: спортсменки взяли по своей подаче, а затем Захарова поймала соперницу на ошибках и с четвёртого брейк-пойнта добилась своего, следом закрепив преимущество — 3:1. Тут же Анастасия могла развить успех, однако не реализовала шансы в гейме на подаче Ястремской — 3:2. Но долго удерживать преимущество Захарова не смогла. При счёте 4:3 в свою пользу она засуетилась, начала ошибаться и позволила Даяне восстановить равновесие — 4:4. А в 12-м гейме наша теннисистка не удержала подачу и отдала сопернице стартовую партию — 5:7.

В начале второго сета теннисистки не форсировали события, уверенно брали свои подачи, не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Но в четвёртом гейме Ястремская поддавила Захарову, заставила её ошибаться и с первой же попытки добилась своего — 3:1. Ещё один брейк Даяна оформила в концовке партии, приняв на матч — 7:5, 6:2. Во втором круге Чарльстона украинка сразится с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич.

Анастасия Захарова Фото: Phil Walter/Getty Images

У соревнований в Боготе менее богатая история, чем у Чарльстона. В Колумбии турнир появился в 1998 году и всегда относился к категории WTA-250. За всё время россиянкам не удалось завоевать титул в одиночном разряде, а до финала представительница нашей страны добралась лишь однажды. Это была Александра Панова, проигравшая в 2012 году испанке Ларе Арруабаррене в двух сетах — 2:6, 5:7.

А вот в парном разряде результаты у россиянок куда лучше: в 2024-м Камилла Рахимова, представлявшая тогда нашу страну, выиграла трофей в Боготе вместе с испанкой Кристиной Букшей. Также чемпионками колумбийского турнира в 2023-м становились Ирина Хромачёва с белоруской Ириной Шиманович, в 2018-м — всё та же Хромачёва, но в дуэте со словенкой Далилой Якупович, в 2012-м — Александра Панова в паре с чешкой Евой Бирнеровой.

В 2026-м в Боготе были заявлены всего две отечественные спортсменки — Анна Блинкова и Анастасия Тихонова. Блинкова попала в основную сетку по рейтингу и получила шестой номер посева, а вот Тихонова пробилась через квалификацию. Компанию теннисисткам также могла составить Алиса Октябрёва, однако она снялась с решающего матча квалификации из-за вирусного заболевания.

На старте турнира Тихоновой предстояло сразиться с Деспиной Папамихаил. Гречанка сейчас располагается на 163-м месте в рейтинге WTA, а её лучшее достижение — 143-я строчка, до которой она добиралась в 2022-м. До сегодняшнего дня спортсменки ни разу не встречались друг с другом на уровне тура.

Анастасия Тихонова Фото: Michael Dodge/Getty Images

Лучше вошла в игру Деспина. Уже на старте поединка она забрала подачу Тихоновой, а следом и свою — 2:0. Практически в каждом гейме зрители могли наблюдать отчаянную борьбу теннисисток с множеством брейк-пойнтов. При счёте 3:1 в пользу гречанки россиянка снова дрогнула и позволила ей уйти в отрыв — 4:1. В следующий раз Анастасия сумела отыграть сетбол, а затем не дала сопернице подать на партию — 3:5. И всё же переломить ситуацию на корте Тихонова не смогла: Папамихаил приняла на сет — 6:3.

Во второй партии в первом же гейме на своей подаче у Тихоновой вновь посыпались ошибки, так что Папамихаил заработала двойной брейк-пойнт и сразу же его реализовала — 2:0. В отличие от первого сета, теперь борьба шла в основном на подачах Анастасии. Деспина без каких-либо проблем брала своё, а вот россиянка за всю вторую партию смогла выиграть лишь один гейм. За 1 час 25 минут Папамихаил победила Тихонову со счётом 6:3, 6:1 и вышла во второй круг, где её ждёт Дарья Семенистая или Элла Зайдель.

Турниры в Чарльстоне и Боготе проходят с 30 марта по 5 апреля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».