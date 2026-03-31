Соболенко, Синнер, Джокович и ещё 10 легенд: рейтинг чемпионов «Солнечного дубля»

До недавнего времени покорителей «Солнечного дубля» было 11, однако в последние выходные марта к списку славных чемпионов прибавились сразу двое. Арина Соболенко и Янник Синнер синхронно завоевали титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и вошли в компанию настоящих легенд. Есть среди них и такие теннисисты, которые не раз брали «Солнечный дубль». А кто действительно достоин называться сильнейшим, решаете вы. Свой выбор можете объяснить в комментариях.
Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2016)
Если говорить о доминировании, то выступление Джоковича в 2011 году входит в число наиболее выдающихся. Тог год серб начал с 41-матчевой победной серии (рекорд до сих пор не побит), включившей в себя титулы в Индиан-Уэллсе и Майами. Джокович обыграл Федерера и Надаля в полуфинале и финале Индиан-Уэллса соответственно, а затем вновь победил испанца в решающем матче в Майами. А в 2014-2016 годах Новак буквально царил на «Солнечном дубле». Он оформил хет-трик, уезжая с обоих турниров с трофеем три года подряд. В 2016-м он за три недели выбил четырёх игроков из топ-10.
Штеффи Граф (1994, 1996)
Штеффи Граф — первая теннисистка в истории, завоевавшая «Солнечный дубль», и единственная, кому это удалось сделать дважды. В 1994 году немка по ходу Индиан-Уэллса обыграла, в частности, Трейси Остин и Иву Майоли, а в финале победила шестую сеяную Аманду Кётцер со счётом 6:0, 6:4. Затем Граф подтвердила свой успех впечатляющим выступлением в Майами: первая ракетка мира обыграла Кимико Дате и Линдсей Дэвенпорт, а в финале одержала волевую победу над девятой сеяной Натальей Зверевой – 4:6, 6:1, 6:2. Два года спустя Граф вернула себе титул в Индиан-Уэллсе, победив и Кётцер, и Дэвенпорт, а затем в напряжённом матче со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) одолев вторую сеяную Кончиту Мартинес. За этим последовала убедительная серия в Майами, где немка не проиграла ни одного сета, и всё это завершилось в финале победой со счётом 6:1, 6:3 над шестой сеяной Чандой Рубин.
Роджер Федерер (2005, 2006, 2017)
В XXI веке появились Роджер Федерер и Новак Джокович — единственные теннисисты, которые более одного раза брали «Солнечный дубль». В 2005 году надежды Федерера висели на волоске. В Индиан-Уэллсе швейцарец уверенно пронёсся по сетке, а вот в финале Майами чудом отыгрался в матче с Рафаэлем Надалем, уступая 0:2 по сетам. В 2006 году Роджер выступил ещё мощнее. На протяжении всего «Солнечного дубля» швейцарец отдал всего два сета в 12 матчах. Да и вообще за первые три месяца 2006 года Федерер потерпел всего одно поражение.
Арина Соболенко (2026)
Соболенко стала второй теннисисткой в истории, выигравшей «Солнечный дубль» в статусе первой ракетки мира. Первой была Штеффи Граф, которая занимала первую строчку рейтинга во время обоих своих «дублей» в 1994 и 1996 годах. Виктория Азаренко была 15-й во время турнира в Индиан-Уэллсе и восьмой – в Майами, а Ига Швёнтек — четвёртой в Индиан-Уэллсе и второй в Майами. Ну а Ким Клейстерс победила в Калифорнии в 2005 году, занимая аж 133-е место, поскольку возвращалась после травмы запястья, которая испортила ей сезон 2004 года. В Майами бельгийка также не оказалась в числе сеяных и должна была выиграть семь матчей на пути к обоим титулам. Она взлетела со 133-го места на 38-е после победы в Индиан-Уэллсе и с 38-го на 17-е – после титула в Майами.
Андре Агасси (2001)
Андре Агасси свой «Солнечный дубль» завоевал в 2001-м. Американский теннисист обыграл трёх игроков из первой десятки рейтинга по ходу обоих турниров, в том числе в финале в Индиан-Уэллсе победив в двух сетах Пита Сампраса, своего главного соперника по карьере.
Виктория Азаренко (2016)
Азаренко, одна из самых успешных теннисисток своего поколения на харде, ещё в 2016 году завоевала «Солнечный дубль». Белоруска была 13-й сеяной в Индиан-Уэллсе и в полуфинале победила Каролину Плишкову, будущую первую ракетку мира. Виктория была явным аутсайдером в финале против своей давней соперницы Серены Уильямс, однако обыграла первую сеяную – 6:4, 6:4, одержав всего четвёртую победу над американкой. В Майами Азаренко снова была 13-й сеяной и в итоге завоевала титул, не потеряв ни одной партии в шести матчах — как Ким Клейстерс и Штеффи Граф в предыдущие годы. Победив вторую сеяную Анжелику Кербер в полуфинале, Азаренко в финале затем обыграла Светлану Кузнецову – 6:3, 6:2.
Пит Сампрас (1994)
Пит Сампрас покорил «Солнечный дубль» в 1994 году. В то время Сампрас занимал первую строчку в рейтинге, но прибыл в Индиан-Уэллс в поисках своей игры на этом турнире, поскольку за первые пять выступлений там выиграл всего семь матчей. В 1994 году Пит кардинально изменил ситуацию, забрав пятисетовый финал в Индиан-Уэллсе, а две недели спустя защитив титул в Майами. Финал турнира в Майами часто вспоминают благодаря спортивному духу Андре Агасси. Узнав, что Сампрас страдает из-за проблем с желудком, Агасси согласился перенести финал на следующий день, дав сопернику больше времени на восстановление. «Если я не могу победить Пита, когда он здоров, то не заслуживаю победы на турнире», — говорил тогда Агасси, чьи слова приводит The New York Times.
Ким Клейстерс (2005)
Возвращаясь на корт после травмы, Клейстерс выступала в ранге 133-й ракетки мира и не была посеяна в Индиан-Уэллсе, но сумела обыграть таких соперниц, как Кончита Мартинес и Елена Дементьева, и вышла в финал. Там бельгийке предстояло непростое испытание в матче против первой сеяной Линдсей Дэвенпорт, однако она сумела одолеть американку со счётом 6:4, 4:6, 6:2 и стала всего лишь второй несеяной чемпионкой в истории турнира. Также не попав в число сеяных в Майами, Ким подтвердила своё возвращение на топ-уровень, разгромив первую сеяную Амели Моресмо со счётом 6:1, 6:0 в полуфинале, а затем обыграв Марию Шарапову (2) со счётом 6:3, 7:5 в финале.
Янник Синнер (2026)
Синнер стал первым в истории теннисистом, выигравшим «Солнечный дубль», не уступив ни одного сета. Итальянец взял все 24 партии на пути к победам в Индиан-Уэллсе и Майами, и только один игрок — Жоао Фонсека — добрался до сетболов против него. Бразилец упустил тройной сетбол при счёте 6:3 на тай-брейке первого сета в матче четвёртого круга в Индиан-Уэллсе, и в итоге Синнер победил – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). До Синнера наименьшее количество сетов, проигранных каким-либо игроком на пути к завоеванию «Солнечного дубля», было равно одному. Подобное удавалось Штеффи Граф в 1994-м (в финале турнира в Майами она обыграла Наталью Звереву – 4:6, 6:1, 6:2) и в 1996-м (в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе она прошла Линдсей Дэвенпорт – 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4), а Новаку Джоковичу — в 2016-м (в матче первого круга в Индиан-Уэллсе он победил Бьорна Фрэтэнджело со счётом 2:6, 6:1, 6:2).
Джим Курье (1991)
Джим Курье стал первым теннисистом, завоевавшим «Солнечный дубль». В 1991 году ему было всего 20 лет. Американец начал турнир в Индиан-Уэллсе, занимая 26-е место в рейтинге ATP, после чего выдал серию побед, задавшую тон всему сезону. В финале Индиан-Уэллса Курье лишь на тай-брейке в пятом сете победил Ги Форже — матч шёл три с половиной часа. В Майами драмы было меньше, хотя в титульной встрече Джим одержал волевую победу над Дэвидом Уитоном.
Майкл Чанг (1992)
Не обладая в должной мере нужным арсеналом — мощной подачей и соответствующим форхендом, Майкл Чанг имел два других важных качества: ум и скорость. Чанг использовал эти преимущества, выиграв все шесть матчей в Индиан-Уэллсе. Он отдал всего один гейм в полуфинале против Франсиско Клавета, а потом победил Андрея Чеснокова в финале со счетом 6:3, 6:4, 7:5. В Майами Майкл после победы в четвертьфинале над Питом Сампрасом в полуфинале встретился с Джимом Курье. Этот матч он выиграл в двух сетах, и на его пути остался только Альберто Манчини. Тут Чангу тоже понадобились всего две партии, чтобы завоевать второй трофей за три недели.
Марсело Риос (1998)
В 1998 году Марсело Риос покорил «Солнечный дубль» и обеспечил себе первую строчку в мировом рейтинге. Риос начал тот сезон на 10-м месте, но всего за три месяца взлетел на вершину. В Индиан-Уэллсе чилиец отдал всего один сет — на драматичном тай-брейке второй партии финального матча против Грега Руседски, который британец выиграл со счётом 17:15. В Майами для Марсело на кону стоял двойной приз. Он становился первой ракеткой мира в случае завоевания титула. Именно это Риос и сделал, победив Андре Агасси в финале.
Ига Швёнтек (2022)
Ига Швёнтек одержала победу на обоих турнирах в рамках своей невероятной серии из 37 побед в 2022 году. Швёнтек была третьей сеяной в Индиан-Уэллсе и мощно выступила в 1/4 финала, разгромив Мэдисон Киз со счётом 6:1, 6:0, а затем обыграла Симону Халеп в полуфинале. В финале Иге досталась шестая сеяная Мария Саккари. Итог – 6:4, 6:1. Будучи уже второй сеяной в Майами, Швёнтек оформила «Солнечный дубль», не проиграв ни сета. Ига победила Петру Квитову в четвертьфинале, Джессику Пегулу — в полуфинале, а затем разгромила бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку – 6:4, 6:0.