Калинская вышла в третий круг «пятисотника» в Чарльстоне. Блинкова в Боготе тоже победила

Во вторник, 31 марта, на турнире категории WTA-250 в Боготе и соревновании ранга WTA-500 в Чарльстоне проводились матчи первого и второго круга соответственно с участием российских теннисисток. В этот день выступили две наши спортсменки — Анна Блинкова и Анна Калинская. Но обо всём по порядку.

В основную сетку Боготы попали две представительницы России, но одна из них — Анастасия Тихонова — зачехлила ракетку уже в первом круге. Теннисистка всего за 1 час 23 минуты проиграла 163-й ракетке мира Деспине Папамихаил и потерпела уже шестое поражение подряд на уровне WTA-тура — 3:6, 1:6. Однако Тихонова не покидает колумбийский турнир, так как ей ещё предстоит выступление в паре с украинкой Валерией Страховой.

Единственной россиянкой в одиночном разряде осталась Анна Блинкова, получившая шестой номер посева. Последний раз спортсменка играла на колумбийском соревновании аж в 2018 году, и тогда она добралась до второго круга, где её остановила румынка Ана Богдан.

В беседе с журналистами незадолго до начала турнира Анна на отличном испанском языке весело рассказала, какие впечатления у неё остались от прошлого участия в основной сетке. «Я приезжала сюда однажды в 2018 году, и у меня остались очень приятные воспоминания. Люди были очень дружелюбны, и я так рада быть здесь сейчас. Я сделаю всё возможное, чтобы получить удовольствие. Постараюсь остаться тут как можно дольше, потому что мне очень нравится этот турнир, это место, очень счастлива быть здесь», — заявила теннисистка.

На старте Боготы-2026 Блинкова сразилась с 21-летней Робин Монтгомери, с которой ранее ни разу не пересекалась на корте. Американка сейчас занимает 368-е место в мировой классификации, хотя ещё в июне 2025-го она стояла в топ-100 и находилась на 95-й строчке.

Анна Блинкова

Нервным получилось начало матча Блинковой и Монтгомери. Сразу же девушки стали ошибаться и допускать двойные, а на старте теннисистки обменялись брейками — 1:1. В четвёртом гейме Анна вновь воспользовалась браком в действиях соперницы и с четвёртого брейк-пойнта добилась своего — 3:1. На этом россиянка не остановилась и в следующий раз взяла ещё одну подачу американки — 5:1. Однако сразу поставить победную точку в сете Блинкова не смогла. Во время подачи на партию наша теннисистка дрогнула, дав Робин чуть сократить отставание — 5:2. Но тут же Анна исправилась и четвёртым брейком завершила этот отрезок встречи — 6:2.

В первом сете Монтгомери обошла Блинкову по количеству эйсов, зато Анна допустила меньше двойных ошибок, чем Робин, — 1/2 у американки и 0/1 у россиянки. По проценту попадания первой подачи наша спортсменка отстала от соперницы — 58% против 67%.

Если в стартовом отрезке матча Монтгомери не смогла взять ни одного своего гейма, то вторую партию начала с уверенной игры на подаче. Чего нельзя было сказать о Блинковой: при счёте 1:1 Анне пришлось отразить четыре брейк-пойнта. До шестого гейма теннисистки своего не отдавали, а потом начался парад брейков. И первой вышла из этого пике россиянка! При счёте 5:3, хоть и не без проблем, она сумела подать на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 17 минут.

За весь поединок Анна допустила всего одну двойную ошибку и сделала один эйс, а статистика Монтгомери по этим аспектам — 1/4. По проценту попадания первой подачи Робин превзошла Анну — 59% против 55%.

Таким образом, Блинкова второй раз в карьере преодолела стартовый барьер на турнире в Боготе, и за выход в 1/4 финала Анна поборется с аргентинкой Хулией Риерой. Перед началом сражения с Монтгомери россиянка находилась на 99-м месте в мировой классификации, а благодаря победе над Робин она взлетела на 88-ю строчку в лайв-рейтинге. Наша спортсменка вновь закрепляется в топ-100, но до лучшего её результата в карьере — 34-е место — ещё далеко.

Свой матч во вторник также проводила Анна Калинская в Чарльстоне. На американский «пятисотник» было заявлено четыре россиянки, однако их осталось всего три после поражения Анастасии Захаровой от украинки Даяны Ястремской — 5:7, 2:6 за 1 час 38 минут. На правах сеяной спортсменки Калинская (8) пропустила первый круг и начала путь по сетке соревнования со второго.

Анна Калинская

За третий раунд турнира категории WTA-500 Анна боролась с 31-летней Викторией Томовой. Болгарская теннисистка в данный момент находится на 169-й позиции в рейтинге, а её лучший результат — 46-е место, которого она достигла в 2024-м. На старте Чарльстона Виктория не испытала каких-либо трудностей с финалисткой Australian Open — 2021 Дженнифер Брэйди (6:4, 6:3 за 1 час 27 минут).

Перед началом сражения Калинской и Томовой счёт личных встреч между ними был равным — 2-2, однако последнюю победу одержала наша спортсменка. Анна обыгрывала Викторию на турнире ITF в Круаси-Бобур-2018 (6:4, 7:6) и в квалификации US Open — 2019 (6:2, 6:4), а болгарская теннисистка оказывалась сильнее россиянки в квалификации Уимблдона-2018 (6:4, 6:7, 6:3) и в квалификации Бирмингема-2019 (6:4, 6:2).

Неудачно начала матч Калинская, сразу же отдав сопернице подачу. Однако Томова не воспользовалась этим подарком и дала Анне сделать обратный брейк — 1:1. В четвёртом гейме россиянка активно сыграла на приёме и с первого же брейк-пойнта реализовала свой шанс — 3:1. Это преимущество наша спортсменка ещё увеличила и довела партию до победы — 6:2.

В стартовом сете обе спортсменки не сделали ни одного эйса и допустили по одной двойной ошибке, процент попадания первой подачи тоже оказался одинаковым у девушек — всего 55%. По количеству виннерсов Калинская обошла Викторию, но допустила больше невынужденных ошибок — 11/13 против 5/10.

В начале второй партии Калинская и Томова отметились взаимными атаками. Девушки подбирались к брейк-пойнтам и после счёта 1:1 обменялись подачами — 2:2. В пятом гейме Анна засуетилась, и у Виктории вновь появились шансы получить лидерство. С третьей попытки Томова добилась успеха, однако подтвердить его не смогла — 3:3. Девушки сделали ещё по брейку, а затем россиянка на подаче соперницы поставила победную точку в матче — 6:2, 6:4.

Таким образом, Калинская вышла в третий круг Чарльстона, где её ждёт победительница поединка Мария Саккари — Паула Бадоса.

