«Начало года стало хорошим знаком для Медведева». Обсуждаем грунтовый сезон с Мыскиной

Грунтовый сезон – особенный. Он длится не так долго – всего около двух с половиной месяцев, но за это время проходит несколько важных соревнований, венцом которых является знаменитый «Ролан Гаррос». Далеко не все теннисисты добиваются успеха на грунте, а уж на единственном турнире «Большого шлема» на песчаном покрытии отличались только избранные.

К ним в полной мере относится россиянка Анастасия Мыскина, которая покорила Открытый чемпионат Франции в 2004-м. После завершения карьеры она поработала тренером, была капитаном сборной России в Кубке Федерации, а сейчас является лицом и экспертом «Больше!» и амбассадором WINLINE.

О том, в чём особенности игры на грунте, какой турнир ей нравился, а также за кем будет следить этой весной на кортах мира, Анастасия Мыскина рассказала в интервью «Чемпионату».

«Перед грунтом всегда акцент на ОФП»

— Впереди грунтовый сезон. Какие для себя находили в нём плюсы и минусы? Чем этот отрезок года нравился? А чем не очень?

— Он не может нравиться или не нравиться. Честно, я даже так никогда его и не рассматривала, потому что он просто есть и есть. Относишься к нему как к одной из частей своего расписания. Конечно, я испытывала разные чувства – что-то нравилось, что-то не нравилось, но это не то, в чём ты копаешься и на чём акцентируешь внимание. Ты должен играть. Да, количество турниров может варьироваться в зависимости от твоего самочувствия — физического или ментального. Однако суть одна: ты готовишься к «Ролан Гаррос».

— Как вы сами готовились к грунтовому сезону? Была какая-то особенная рутина, изменения в тренировочном процессе?

— Это тяжёлое покрытие, на нём много розыгрышей, ударов, поэтому всегда идёт акцент на ОФП. К тому же после Индиан-Уэллса и Майами есть пара недель, которые ты можешь посвятить активной ОФП: бегать кроссы, заниматься в тренажёрном зале, чередовать бег и гриф. Есть возможность подготовить своё тело к физической нагрузке, потому что грунт – то покрытие, на котором точно знаешь, что будешь играть много геймов, сетов и желательно матчей.

— Согласны ли, что сейчас покрытия – в том числе грунтовые – приравнивают друг к другу по скорости? Замечаете это по трансляциям и тем кортам, на которых играют ваши ученицы?

— Так сложно сказать, даже когда смотришь матчи или тренируешь кого-то. Для меня хард — это хард. Покрытие, на котором мяч скачет ровно, вне зависимости от того, будет оно более медленным или более быстрым. Там всё понятно.

Грунт — это покрытие, на котором всегда видно отскок, что помогает доказать свою правоту и психологически чувствовать себя чуть лучше или, наоборот, понять, что ты ошибся. И оно чуть медленнее. У тебя есть возможность выстроить какую-то комбинацию, больше укорачивать. Кто хорошо играет резаным – [может больше] резать.

«Жду результатов от Синнера и Алькараса, пускай многим это покажется скучным»

— Исходя из этого, от кого в мужском и женском турах ожидаете стабильно хороших результатов на грунте в этом году?

— Я всегда болею за наших: за Мирру, Андрея, Диану, всех. Рада, когда девчонки побеждают, всегда этого жду. Однако если мы берём ещё кого-то из игроков, то я последний год пристально наблюдаю за Коко Гауфф — мне очень нравится её игра. Она и к сетке может пойти, и где-то подрезать, и укоротить, и сзади неплохо сыграть. Да, подача только хромает, у неё достаточно много двойных, но хороший приём. Поэтому мне будет любопытно, как она сможет подготовить себя к этому грунтовому сезону, что будет для этого делать.

— А кто из топ-игроков, напротив, может провалиться в ближайшие месяцы?

— Смотря кого мы рассматриваем в качестве топ-игроков. Швёнтек, Соболенко, Рыбакину?..

— Возьмём топ-10 рейтинга.

— В десятке, на мой взгляд, Паолини сейчас абсолютно не в форме, хотя грунт ей подходит. Но она нестабильна в моих глазах, и рассчитывать, что она сможет, например, снова сыграть в финале «Ролан Гаррос», не стоит. В паре – может быть. А вот в одиночке что-то не очень верю в неё.

— Если говорить про парней? От кого точно ждём хороших результатов?

— Я жду от Алькараса и Синнера. Пускай для многих это покажется чем-то скучным, однако они всегда в матчах выдают максимум. Но, с другой стороны, появляется много относительно новых имён: тот же Легечка, Фис – парни, которые удивили нас на американской серии. Будет интересно понаблюдать: это игроки одного турнира или спортсмены, которые сформировались, готовы двигаться дальше в рейтинге и побеждать топов.

«Последние турниры не вселяют уверенность в Андрея Рублёва»

— Карлосу Алькарасу в этом году на грунте защищать больше 4000 очков – 4330. Нет ли у вас опасений, учитывая последние результаты Карлоса, частые вечеринки и перестановки в команде, что этот грунтовый сезон окажется для него провальным?

— Все мы люди, все можем расслабляться, просто делаем это по-разному. Мы в наше время тоже отдыхали, потому что физически устаёшь делать одно и то же, играть одни и те же турниры. Конечно, такой отдых может отвлечь, и в моменте у тебя в игре может случиться сбой. Но, мне кажется, у Карлоса достаточно хорошая команда, которая может вовремя напомнить, что он здесь для того, чтобы играть в теннис, работать, прогрессировать. Все уже осознанные люди, четко понимающие: они здесь, чтобы творить историю.

— За Карлосом и Янником следуют Саша Зверев, Новак Джокович и Лоренцо Музетти. Последний, кстати, выдал хорошие результаты на грунте в прошлом году. Верите, что кто-то из них сможет навязать Алькарасу и Синнеру реальную борьбу?

— Джоковича вообще никогда нельзя списывать со счетов. Если человек играет, значит, хочет побеждать. Просто так он на корт выходить не будет. Если Джокович не готов – лучше снимется. А если выходит на корт, значит, точно конкурентоспособен и может удивить и обыграть любого.

Если мы говорим про остальных… Зверев – игрок полуфиналов, четвертьфиналов, который может играть классно, и мы это видели. Но почему-то в решающий момент у него это не получается. Психология? Физика? Это уже только его команде известно. По опыту его выступлений, мне кажется, он пока не готов обыгрывать ни Алькараса, ни Синнера.

Музетти вообще был травмирован, и тут интересно, что будет с ним в дальнейшем. Всё зависит от того, насколько он восстановился.

— Что касается наших парней: Андрей Рублёв традиционно неплохо играет на глиняном покрытии, в прошлом году даже дошёл до финала в Гамбурге. С позитивом смотрите на этот грунтовый сезон для Андрея?

— Я всегда смотрю позитивно, болею за наших. Многих знаю лично, и мне всегда хочется, чтобы они двигались только вперёд. Но сейчас… не знаю. Последние турниры не то что в меня, они в самого Андрея не вселяют уверенность. Однако на грунте Андрей много играл, плюс есть Марат [Сафин] в его команде, который тоже хорошо знает это покрытие. Конечно, мы всегда ждём результатов и всегда верим, что они придут. Но посмотрим.

— Даниил Медведев набрал отличный ход с прошлой осени и так неожиданно для самого себя оступился в последнем матче в Майами. Это тревожный звонок или просто накопившаяся усталость?

— Было очевидно, что Даня выдал всего себя в Индиан-Уэллсе, особенно после всех сложных перелётов и пути до Калифорнии. У него были и стрессовая ситуация, и физическая усталость. Поэтому, по мне, он прекрасно провёл эту серию. Просто он человек, который в какой-то момент устал, я не думаю, что это какой-то сигнал. Можно, наоборот, только порадоваться, что Даня и в Дубае классно сыграл, и в Индиан-Уэллсе. И это всё – хорошие знаки перед грунтовой серией.

«Всплески не очень помогают Мирре»

— Про девочек. Из наших теннисисток больше всего внимания сейчас направлено на Мирру Андрееву. У неё не лучшим образом сложился старт сезона, но может ли эта тенденция измениться к грунту?

— В принципе, в теннисе вообще всё может поменяться в любой момент, поэтому всегда можно говорить да. Мы видим в последнее время очень эмоциональную Мирру, её яркие реакции на какие-то ошибки или на победы. Так что здесь вопрос: насколько она эмоционально готова себя немножко гасить. Мне кажется, ей эти всплески не очень помогают. Например, Даню Медведева они заводят – и то он сейчас стал спокойнее.

Всё зависит от того, в каком она находится психологическом состоянии. Всё-таки я считаю, что, когда на молодую девочку наваливается такой груз ответственности, это очень сложно. На третий год [в туре] от тебя уже многого ждут, все рассказывают, что ты должна выиграть турнир «Большого шлема». Или задают вопросы, как ты так проиграла непонятно кому, хотя все тренируются и пашут как не в себя. И всё время есть ощущение, что ты должна оправдываться или что-то кому-то доказывать. Копится усталость.

Будет играть роль то, насколько она сейчас, после Америки, успокоилась, что они делали с командой для этого. Всё будет видно уже в матчах. Мы за Мирру болеем.

— Если отбросить эмоциональную составляющую и взглянуть исключительно с технической точки зрения: подходит ли стиль Мирры для игры на грунте?

— Конечно. Она стабильна на задней линии, может найти короткий мяч, может выйти на завершающий, любит укорачивать, поэтому у неё есть все удары для того, чтобы строить игру на грунте. Мы много в эфире обсуждали, что стало больше защиты в игре Мирры. Если раньше она ярко и заметно переходила в атаку, то сейчас больше ушла в защиту. Но, с другой стороны, это грунт… Если ты готов долго защищаться, бегать назад-вперёд, вправо-влево, то почему бы и нет?

— Кого ещё среди россиянок рассматриваете в качестве фаворитов на этот грунтовый сезон?

— Диану Шнайдер, она вообще играет круто. Левша с этим обратным вращением, отлично играет короткими кроссами, хорошо режет, укорачивает, у неё неприятная подача. Здесь тоже надо понять, что у Дианы происходит, насколько ей комфортно с тренером, как они прогрессируют. И если всё здорово, то надо набраться уверенности, которую она немножечко растеряла.

«Теннисистки, которые побеждают всё и вся»

— Интересно порассуждать и про Игу Швёнтек. Она всегда является одной из главных претенденток на грунтовые трофеи. Но сейчас мы знаем, что вокруг неё происходит и в каком кризисе она находится. Выходит, на Игу можем особо не рассчитывать этой весной?

— В том-то и дело, что мы ничего не знаем, что происходит. Можем увидеть, что не сложились у неё отношения с уже бывшим тренером [Вимом Фиссеттом]. В целом они начали работу достаточно нервозно – вспоминаем случай в Дубае, когда она отмахнулась от него. Потом был Уимблдон, который немного стабилизировал ситуацию, и все подумали: «Наверное, мы ошибались насчёт их сотрудничества». И в конце концов вот к чему Швёнтек и Фиссетт пришли.

Очень многое будет зависеть от человека, который придёт в команду Иги и начнёт готовить её к грунту. Она сама прекрасно знает свои сильные и слабые стороны и как надо играть на этом грунте. Но уверенность, которую дают бокс и люди, сидящие сзади тебя, очень важна.

— Продолжат ли Арина Соболенко и Елена Рыбакина доминировать в женском туре, как и во время хардовой части сезона?

— А почему они не должны доминировать? Они также будут выходить, также играть активно, также давить своих соперниц – не только справа-слева, но и морально. Они обе – теннисистки, которые сейчас побеждают всё и вся. Поэтому, конечно, будут, даже на грунте, который не является любимым покрытием ни для одной, ни для второй.

— Можете ли себе представить, что Арина и Елена в этом году разыграют на «Ролан Гаррос» такой же драматичный финал, как Карлос и Янник в прошлом сезоне?

— Могу такое себе представить. Конечно, теннисистки, о которых мы говорили, будут портить Лене и Арине эту картину, но у них это не получится.