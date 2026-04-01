Шнайдер начала грунтовый сезон с победы. А в Боготе выступила российско-украинская пара

Анастасия Тихонова и Валерия Страхова завоевали уже два титула — и теперь вышли на уровень WTA.

В ночь с 31 марта на 1 апреля мск на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) проходили матчи второго круга (1/16 финала). В одной из встреч принимала участие российская теннисистка Диана Шнайдер, которой 2 апреля исполнится 22 года. Шнайдер неудачно выступила на «Солнечном дубле», одержав лишь одну победу в трёх матчах. Поэтому интересно было посмотреть, как россиянка начнёт грунтовый сезон, особенно если учесть, что у Дианы есть титулы на всех трёх покрытиях. Кроме того, на турнире WTA-250 в Боготе состоялся парный матч с участием российско-украинского дуэта Анастасия Тихонова/Валерия Страхова.

На зелёном грунте Чарльстона Шнайдер ранее не была особенно успешна. И в 2023-м, и в 2025-м она останавливалась в шаге от четвертьфинала. В этот раз россиянка, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, получила седьмой номер посева и потому была избавлена от необходимости играть в первом круге. Соперницей Дианы стала американка Кэти Волынец, 86-я ракетка мира. Год назад Шнайдер разгромила Волынец на грунте Мадрида — 6:1, 6:2. В этот раз россиянка тоже победила, но не так легко.

В первой партии Шнайдер уступала 1:4 с двумя брейками, однако нашла в себе силы сравнять счёт — 4:4. Затем состоялся обмен брейками — в 10-м гейме Волынец не смогла подать на сет. После этого россиянка дожала её — 7:5. Во второй партии Диана дважды выходила вперёд с брейком, но соперница отыгрывалась. А после 4:4 картина повторилась: Волынец ещё раз взяла чужую подачу, однако не подала на сет, и Шнайдер в 12-м гейме, после того как американка из-за проблем с бедром воспользовалась медицинским перерывом, приняла на матч — 7:5, 7:5 за 2 часа 21 минуту.

В третьем круге Шнайдер сразится либо с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес, либо с экс-россиянкой Полиной Кудерметовой.

Ранее в этот игровой день свои матчи забрали Анна Калинская и Анна Блинкова.

А на турнире WTA-250 в Боготе состоялся любопытный матч первого круга в парном разряде. В сетку заявился российско-украинский дуэт Анастасия Тихонова/Валерия Страхова. Девушки объединили усилия в 2025 году и тогда завоевали два титула. В октябре им покорился турнир ITF W100 в Эдмонде (США), а в декабре теннисистки победили на «челленджере» (это уже на уровень выше, WTA-125) в Кито (Эквадор). И вот теперь выступили на уровне тура.

В первом сете Тихонова и Страхова вели 4:1 с двумя брейками, затем теннисистки обменялись брейками под ноль, после чего россиянка и украинка подали на партию — 6:2. Второй сет начался с трёх брейков подряд — два из них оказались на счету Анастасии и Валерии. После этого они удержали все свои геймы, хотя один из них пришлось брать на решающем очке. И в 10-м гейме подали на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 8 минут.

В 1/4 финала Тихонова и Страхова сыграют с Энь Шо Лян (Тайвань) и Ян Чжаосюань (Китай), вторыми сеяными.

Турниры в Чарльстоне и Боготе завершатся 5 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».