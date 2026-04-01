Новак Джокович посетил матч сборных Боснии и Герцеговины и Италии в стыках чемпионата мира 2026 года – он болел за балканцев

Джокович зажёг на футболе. В присутствии Новака близкая ему Босния сотворила историю
Михаил Георгиев
Новак Джокович зажёг на футболе!
Балканцы сенсационно обыграли Италию и во второй раз сыграют на чемпионате мира, чему легенда тенниса искренне рад.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович посетил финал плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором Босния и Герцеговина обыграла Италию (1:1, 4:1 пен.).

Присутствие Джоковича принесло боснийцам удачу. Сборная этой страны вышла на чемпионат мира во второй раз в истории. Ранее Босния играла там только в 2014 году. На ЧМ-2026 национальная команда Боснии и Герцеговины сыграет в группе с Катаром, Канадой и Швейцарией.

Джокович нашёл работу после тенниса? Новак получил крутое предложение из футбола

Новак Джокович очень любит футбол. На клубном уровне он поддерживает итальянский «Милан», но это не значит, что в противостоянии сборных его симпатии на стороне страны с Апеннинского полуострова. Уж точно не в момент, когда итальянцы противостоят Боснии и Герцеговине, которая ранее входила в состав Югославии и очень близка для серба Джоковича.

Матч прошёл на 13-тысячном стадионе «Билино Поле» в Зенице. Перед игрой Джоковичу вручили футболку боснийской сборной с №1, а его появление на трибунах зрители встретили оглушительными овациями. Теннисист при этом не отказывал в фото фанатам, которые к нему подходили.

Новак Джокович на футбольном матче в Боснии

Новак Джокович на футбольном матче в Боснии

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Новака здесь очень любят. Босния и Герцеговина не та страна, которая пользуется вниманием мировых знаменитостей. Это не касается Джоковича, который строит здесь дом для семьи возле знаменитых «пирамид Солнца и Луны».

«Если есть рай на земле, то он здесь». Зачем Джокович строит дом для семьи возле «пирамид»

Конечно, будет преувеличением говорить, что Босния и Герцеговина прошла Италию благодаря поддержке Джоковича, однако в какой-то степени легендарный теннисист одним своим присутствием на стадионе мог зарядить местных футболистов и вселить в них дополнительную уверенность.

Балканская сборная даже близко не считалась фаворитом встречи. При этом игроки Боснии и Герцеговины били по воротам в три раза чаще Италии – 30 против 10, 11 ударов хозяев пришлись в створ – против всего трёх у гостей. Можно сказать, что «Скуадра адзурра» ещё повезло дотянуть до серии пенальти.

После успеха в ней Джокович искренне радовался выходу Боснии и Герцеговины на ЧМ рядом с окружавшими его людьми.

Новак Джокович радуется победе Боснии и Герцеговины в матче с Италией

Новак Джокович радуется победе Боснии и Герцеговины в матче с Италией

Фото: Кадр из видео

В мае Новаку исполнится 39 лет. Он является четвёртой ракеткой мира, что можно назвать очень солидным результатом в таком возрасте. У серба всё ещё остаётся надежда завоевать 25-й «Шлем», пусть даже выдерживать конкуренцию с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером становится всё сложнее.

Желания завершать карьеру за Джоковичем не замечено. Ранее он демонстрировал настрой сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Но участвовать во всех подряд турнирах Новак уже не будет. Приоритет отдаётся «Шлемам», даже «Мастерсы» отходят на второй план. В частности, серб пропустит соревнования данной категории в Монте-Карло, а затем не факт, что поедет в Мадрид и Рим.

«Это потрясающо». Видео с реакцией Джоковича на выступление Малинина разлетелось по Сети

Столь свободный график позволяет Джоковичу проводить больше времени с семьёй и наслаждаться другими видами спорта. В феврале он посещал зимнюю Олимпиаду, а теперь поддержал близкую для него Боснию и Герцеговину на футболе. Можно не сомневаться, что Джокович продолжит подобную тенденцию – он вполне заслужил проводить досуг так, как ему заблагорассудится.

