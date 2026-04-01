Мирра цепляется за топ-10, Синнер может обойти Алькараса. Расклады на грунтовый сезон

Грунтовый сезон продолжается два месяца с небольшим. За это время в рейтингах ATP и WTA могут произойти серьёзные перестановки. У мужчин сражение за звание первой ракетки мира между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером вспыхивает с новой силой. А в женской классификации тревожит судьба Мирры Андреевой, которая может провалиться в середину второго десятка. Изучим теперь расклады подробнее.
Для начала напомним, как распределяются очки на турнирах ATP:
|Турнир
|Титул
|Финал
|Полуфинал
|1/4 финала
|1/8 финала
|1/16 финала
|1/32 финала
|1/64 финала
|ТБШ
|2000
|1300
|800
|400
|200
|100
|50
|10
|«Мастерс» (96 участников)
|1000
|650
|400
|200
|100
|50
|30
|10
|«Мастерс» (56 участников)
|10
А теперь прикинем, кто где может оказаться в рейтинге от 8 июня, на следующий день по завершении «Ролан Гаррос» — 2026. Для этого возьмём актуальный рейтинг от 30 марта и вычтем все очки, которые теннисисты заработали за прошлый грунтовый сезон. И отсортируем их всех по разнице — именно с таким багажом каждый игрок вступает в апрель.
В нижеследующих таблицах первые две колонки напротив имён теннисистов — очки на 30 марта и место в рейтинге. Третья колонка — потери, то есть очки, заработанные ими за грунтовый сезон в прошлом году. В рейтинге на 8 июня всех этих очков у теннисистов уже нет — это отражено в четвёртой колонке, по которой, собственно, игроки и отсортированы. Возможные изменения в лайв-рейтинге на 8 июня по сравнению с нынешней классификацией отражены в пятой колонке.
Примечание. В третьей колонке учтены не только потери, но и возможные приобретения — это, в частности, касается тех теннисистов, которые провели много «сверхлимитных» турниров — учитываются-то только 18 (19 – для участников Итогового). В случае неудачи в грунтовом сезоне-2026 таким игрокам могут пойти в зачёт те турниры, который в данный момент у них не учитываются (потому что не попадают в число 18 лучших выступлений).
Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (ATP)
|Место
|Теннисист
|Очки на 30 марта
|Рейтинг на 30 марта
|Потери
|Очки на 8 июня
|Возможное изменение
|1
|Янник Синнер
|12 400
|2
|-1950
|10 450
|+1
|2
|Карлос Алькарас
|13 590
|1
|-4330
|9260
|-1
|3
|Александр Зверев
|5205
|3
|-1160
|4045
|0
|4
|Феликс Оже-Альяссим
|4000
|7
|-125
|3875
|+3
|5
|Тейлор Фриц
|3870
|8
|-75
|3795
|+3
|6
|Новак Джокович
|4720
|4
|-1070
|3650
|-2
|7
|Даниил Медведев
|3610
|10
|-200
|3410
|+3
|8
|Алекс де Минор
|4095
|6
|-740
|3355
|-2
|9
|Бен Шелтон
|3860
|9
|-590
|3270
|0
|10
|Александр Бублик
|3345
|11
|-615
|2730
|+1
|11
|Иржи Легечка
|2490
|14
|-240
|2250
|+3
|12
|Лоренцо Музетти
|4265
|5
|-2230
|2035
|-7
|13
|Карен Хачанов
|2410
|15
|-490
|1920
|+2
|14
|Лёнер Тьен
|1845
|22
|-15
|1830
|+8
|15
|Алехандро Давидович-Фокина
|2220
|17
|-490
|1730
|+2
|16
|Валантен Вашеро
|1831
|23
|-146
|1685
|+7
|17
|Андрей Рублёв
|2400
|16
|-720
|1680
|-1
|18
|Флавио Коболли
|2520
|13
|-860
|1660
|-5
|19
|Лучано Дардери
|2050
|19
|-395
|1655
|0
|20
|Артур Риндеркнеш
|1651
|27
|-55
|1596
|+7
Борьба за звание первой ракетки мира теперь, как никогда, остра. Яннику Синнеру до Рима не нужно ничего защищать (тогда он ещё отбывал дисквалификацию), а вот Карлос Алькарас лишается более 4 тысяч очков. В теории итальянец может обогнать испанца уже по итогам «Мастерса» в Монте-Карло. Актуальный отрыв Алькараса от Синнера — 1190 очков. Но если вычесть 1000 очков Карлоса за прошлогодний титул, преимущество съёживается до 190 очков, которые вполне можно отыграть за один турнир.
За третье место, по всей видимости, поборются Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим, которые уже ранее доказывали, что могут успешно выступать на грунте. Поможет им в этом и то, что Тейлор Фриц и Новак Джокович пропустят «Мастерс» в Монте-Карло, не говоря уже о том, что серб давно не обращает внимания на рейтинг и постарается сделать так, чтобы подойти в оптимальной форме не к «Мастерсам», а именно к «Ролан Гаррос». Какие-то турниры на грунте Новак, конечно, сыграет, однако вряд ли их будет много.
Всё это, к слову, ставит в неплохое положение Даниила Медведева, который в лайв-рейтинге на 8 июня идёт седьмым. Медведев, правда, не очень любит играть на самом медленном покрытии. Но он впервые отыграет грунтовый сезон с новой тренерской бригадой — посмотрим, что она привнесёт в игру Даниила на этом покрытии.
Даниил Медведев
Что касается Карена Хачанова и Андрея Рублёва, то в их случае возможная волатильность не так высока. А вот кто может действительно потерять очень много, так это Лоренцо Музетти — многое будет зависеть от того, насколько быстро итальянец, уже пытавшийся вернуться на корт и потерпевший поражение, наберёт форму после травмы, полученной на Australian Open. Взлететь же могут Лёнер Тьен и Валантен Вашеро, которым нужно защищать не так много очков (особенно это касается американца).
Теперь проделаем то же самое с женским рейтингом.
Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (WTA)
|Место
|Теннисистка
|Очки на 30 марта
|Рейтинг на 30 марта
|Потери
|Очки на 8 июня
|Возможное изменение
|1
|Арина Соболенко
|11 025
|1
|-2645
|8380
|0
|2
|Елена Рыбакина
|8108
|2
|-805
|7303
|0
|3
|Ига Швёнтек
|7263
|4
|-1333
|5930
|+1
|4
|Аманда Анисимова
|6180
|6
|-462
|5718
|+2
|5
|Джессика Пегула
|6243
|5
|-976
|5267
|0
|6
|Кори Гауфф
|7278
|3
|-3407
|3871
|-3
|7
|Виктория Мбоко
|3531
|9
|-316
|3215
|+2
|8
|Каролина Мухова
|2993
|11
|-10
|2983
|+3
|9
|Белинда Бенчич
|2983
|12
|-130
|2853
|+3
|10
|Элина Свитолина
|3965
|7
|-1285
|2680
|-3
|11
|Линда Носкова
|2801
|14
|-140
|2661
|+3
|12
|Екатерина Александрова
|2973
|13
|-544
|2429
|+1
|13
|Жасмин Паолини
|3907
|8
|-1490
|2417
|-5
|14
|Мирра Андреева
|3121
|10
|-919
|2202
|-4
|15
|Наоми Осака
|2324
|15
|-233
|2091
|0
|16
|Ива Йович
|2105
|16
|-200
|1905
|0
|17
|Клара Таусон
|2040
|17
|-260
|1780
|0
|18
|Элисе Мертенс
|1936
|20
|-323
|1613
|+2
|19
|Анна Калинская
|1813
|22
|-259
|1554
|+3
|20
|Диана Шнайдер
|1953
|19
|-405
|1548
|-1
По итогам грунтового сезона первой ракеткой мира почти наверняка станет либо Арина Соболенко, либо Елена Рыбакина, которая ещё никогда не возглавляла рейтинг. Причём Соболенко находится в гораздо более выгодном положении, чем Алькарас. В теории белоруска может потерять первую строчку не ранее завершения «тысячника» в Риме — раньше никак не получится, даже если Арина вдруг начнёт проигрывать, а Елена — брать титулы. Шансов на это, откровенно говоря, не так много — Соболенко в потрясающей форме.
Серьёзный провал может ожидать Кори Гауфф, которой предстоит защищать два финала на «тысячниках» и титул на «Ролан Гаррос». На дальнейшее восхождение нацелены Виктория Мбоко, Каролина Мухова и Белинда Бенчич. А вот среди тех теннисисток, которые много могут потерять, находятся Жасмин Паолини и — внимание — Мирра Андреева. В лайв-рейтинге на 8 июня россиянка, которая в настоящий момент является 10-й ракеткой мира, занимает лишь 14-ю строчку. На всех важнейших турнирах (Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос») ей предстоит защищать очки за выход в стадию 1/4 финала.