Мирра цепляется за топ-10, Синнер может обойти Алькараса. Расклады на грунтовый сезон

Грунтовый сезон продолжается два месяца с небольшим. За это время в рейтингах ATP и WTA могут произойти серьёзные перестановки. У мужчин сражение за звание первой ракетки мира между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером вспыхивает с новой силой. А в женской классификации тревожит судьба Мирры Андреевой, которая может провалиться в середину второго десятка. Изучим теперь расклады подробнее.

Для начала напомним, как распределяются очки на турнирах ATP:

Турнир Титул Финал Полуфинал 1/4 финала 1/8 финала 1/16 финала 1/32 финала 1/64 финала ТБШ 2000 1300 800 400 200 100 50 10 «Мастерс» (96 участников) 1000 650 400 200 100 50 30 10 «Мастерс» (56 участников) 10

А теперь прикинем, кто где может оказаться в рейтинге от 8 июня, на следующий день по завершении «Ролан Гаррос» — 2026. Для этого возьмём актуальный рейтинг от 30 марта и вычтем все очки, которые теннисисты заработали за прошлый грунтовый сезон. И отсортируем их всех по разнице — именно с таким багажом каждый игрок вступает в апрель.

В нижеследующих таблицах первые две колонки напротив имён теннисистов — очки на 30 марта и место в рейтинге. Третья колонка — потери, то есть очки, заработанные ими за грунтовый сезон в прошлом году. В рейтинге на 8 июня всех этих очков у теннисистов уже нет — это отражено в четвёртой колонке, по которой, собственно, игроки и отсортированы. Возможные изменения в лайв-рейтинге на 8 июня по сравнению с нынешней классификацией отражены в пятой колонке.

Примечание. В третьей колонке учтены не только потери, но и возможные приобретения — это, в частности, касается тех теннисистов, которые провели много «сверхлимитных» турниров — учитываются-то только 18 (19 – для участников Итогового). В случае неудачи в грунтовом сезоне-2026 таким игрокам могут пойти в зачёт те турниры, который в данный момент у них не учитываются (потому что не попадают в число 18 лучших выступлений).

Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (ATP)

Место Теннисист Очки на 30 марта Рейтинг на 30 марта Потери Очки на 8 июня Возможное изменение 1 Янник Синнер 12 400 2 -1950 10 450 +1 2 Карлос Алькарас 13 590 1 -4330 9260 -1 3 Александр Зверев 5205 3 -1160 4045 0 4 Феликс Оже-Альяссим 4000 7 -125 3875 +3 5 Тейлор Фриц 3870 8 -75 3795 +3 6 Новак Джокович 4720 4 -1070 3650 -2 7 Даниил Медведев 3610 10 -200 3410 +3 8 Алекс де Минор 4095 6 -740 3355 -2 9 Бен Шелтон 3860 9 -590 3270 0 10 Александр Бублик 3345 11 -615 2730 +1 11 Иржи Легечка 2490 14 -240 2250 +3 12 Лоренцо Музетти 4265 5 -2230 2035 -7 13 Карен Хачанов 2410 15 -490 1920 +2 14 Лёнер Тьен 1845 22 -15 1830 +8 15 Алехандро Давидович-Фокина 2220 17 -490 1730 +2 16 Валантен Вашеро 1831 23 -146 1685 +7 17 Андрей Рублёв 2400 16 -720 1680 -1 18 Флавио Коболли 2520 13 -860 1660 -5 19 Лучано Дардери 2050 19 -395 1655 0 20 Артур Риндеркнеш 1651 27 -55 1596 +7

Борьба за звание первой ракетки мира теперь, как никогда, остра. Яннику Синнеру до Рима не нужно ничего защищать (тогда он ещё отбывал дисквалификацию), а вот Карлос Алькарас лишается более 4 тысяч очков. В теории итальянец может обогнать испанца уже по итогам «Мастерса» в Монте-Карло. Актуальный отрыв Алькараса от Синнера — 1190 очков. Но если вычесть 1000 очков Карлоса за прошлогодний титул, преимущество съёживается до 190 очков, которые вполне можно отыграть за один турнир.

За третье место, по всей видимости, поборются Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим, которые уже ранее доказывали, что могут успешно выступать на грунте. Поможет им в этом и то, что Тейлор Фриц и Новак Джокович пропустят «Мастерс» в Монте-Карло, не говоря уже о том, что серб давно не обращает внимания на рейтинг и постарается сделать так, чтобы подойти в оптимальной форме не к «Мастерсам», а именно к «Ролан Гаррос». Какие-то турниры на грунте Новак, конечно, сыграет, однако вряд ли их будет много.

Всё это, к слову, ставит в неплохое положение Даниила Медведева, который в лайв-рейтинге на 8 июня идёт седьмым. Медведев, правда, не очень любит играть на самом медленном покрытии. Но он впервые отыграет грунтовый сезон с новой тренерской бригадой — посмотрим, что она привнесёт в игру Даниила на этом покрытии.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Что касается Карена Хачанова и Андрея Рублёва, то в их случае возможная волатильность не так высока. А вот кто может действительно потерять очень много, так это Лоренцо Музетти — многое будет зависеть от того, насколько быстро итальянец, уже пытавшийся вернуться на корт и потерпевший поражение, наберёт форму после травмы, полученной на Australian Open. Взлететь же могут Лёнер Тьен и Валантен Вашеро, которым нужно защищать не так много очков (особенно это касается американца).

Теперь проделаем то же самое с женским рейтингом.

Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (WTA)

Место Теннисистка Очки на 30 марта Рейтинг на 30 марта Потери Очки на 8 июня Возможное изменение 1 Арина Соболенко 11 025 1 -2645 8380 0 2 Елена Рыбакина 8108 2 -805 7303 0 3 Ига Швёнтек 7263 4 -1333 5930 +1 4 Аманда Анисимова 6180 6 -462 5718 +2 5 Джессика Пегула 6243 5 -976 5267 0 6 Кори Гауфф 7278 3 -3407 3871 -3 7 Виктория Мбоко 3531 9 -316 3215 +2 8 Каролина Мухова 2993 11 -10 2983 +3 9 Белинда Бенчич 2983 12 -130 2853 +3 10 Элина Свитолина 3965 7 -1285 2680 -3 11 Линда Носкова 2801 14 -140 2661 +3 12 Екатерина Александрова 2973 13 -544 2429 +1 13 Жасмин Паолини 3907 8 -1490 2417 -5 14 Мирра Андреева 3121 10 -919 2202 -4 15 Наоми Осака 2324 15 -233 2091 0 16 Ива Йович 2105 16 -200 1905 0 17 Клара Таусон 2040 17 -260 1780 0 18 Элисе Мертенс 1936 20 -323 1613 +2 19 Анна Калинская 1813 22 -259 1554 +3 20 Диана Шнайдер 1953 19 -405 1548 -1

По итогам грунтового сезона первой ракеткой мира почти наверняка станет либо Арина Соболенко, либо Елена Рыбакина, которая ещё никогда не возглавляла рейтинг. Причём Соболенко находится в гораздо более выгодном положении, чем Алькарас. В теории белоруска может потерять первую строчку не ранее завершения «тысячника» в Риме — раньше никак не получится, даже если Арина вдруг начнёт проигрывать, а Елена — брать титулы. Шансов на это, откровенно говоря, не так много — Соболенко в потрясающей форме.

Серьёзный провал может ожидать Кори Гауфф, которой предстоит защищать два финала на «тысячниках» и титул на «Ролан Гаррос». На дальнейшее восхождение нацелены Виктория Мбоко, Каролина Мухова и Белинда Бенчич. А вот среди тех теннисисток, которые много могут потерять, находятся Жасмин Паолини и — внимание — Мирра Андреева. В лайв-рейтинге на 8 июня россиянка, которая в настоящий момент является 10-й ракеткой мира, занимает лишь 14-ю строчку. На всех важнейших турнирах (Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос») ей предстоит защищать очки за выход в стадию 1/4 финала.