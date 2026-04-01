Мирра цепляется за топ-10, Синнер может обойти Алькараса. Расклады на грунтовый сезон

Рейтинговые расклады перед грунтовым сезоном-2026: на каком месте Мирра Андреева, Медведев, Алькарас, Синнер, Рыбакина, Соболенко

Александр Насонов
Даниил Медведев стремится подняться в середину первой десятки. А лидерству Арины Соболенко почти ничто не угрожает.

Грунтовый сезон продолжается два месяца с небольшим. За это время в рейтингах ATP и WTA могут произойти серьёзные перестановки. У мужчин сражение за звание первой ракетки мира между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером вспыхивает с новой силой. А в женской классификации тревожит судьба Мирры Андреевой, которая может провалиться в середину второго десятка. Изучим теперь расклады подробнее.

Материалы по теме
Синнер — как Соболенко! Тоже завоевал титул в Майами и покорил «Солнечный дубль»
Синнер — как Соболенко! Тоже завоевал титул в Майами и покорил «Солнечный дубль»

Для начала напомним, как распределяются очки на турнирах ATP:

ТурнирТитулФиналПолуфинал1/4 финала1/8 финала1/16 финала1/32 финала1/64 финала
ТБШ200013008004002001005010
«Мастерс» (96 участников)1000650400200100503010
«Мастерс» (56 участников)10

А теперь прикинем, кто где может оказаться в рейтинге от 8 июня, на следующий день по завершении «Ролан Гаррос» — 2026. Для этого возьмём актуальный рейтинг от 30 марта и вычтем все очки, которые теннисисты заработали за прошлый грунтовый сезон. И отсортируем их всех по разнице — именно с таким багажом каждый игрок вступает в апрель.

В нижеследующих таблицах первые две колонки напротив имён теннисистов — очки на 30 марта и место в рейтинге. Третья колонка — потери, то есть очки, заработанные ими за грунтовый сезон в прошлом году. В рейтинге на 8 июня всех этих очков у теннисистов уже нет — это отражено в четвёртой колонке, по которой, собственно, игроки и отсортированы. Возможные изменения в лайв-рейтинге на 8 июня по сравнению с нынешней классификацией отражены в пятой колонке.

Примечание. В третьей колонке учтены не только потери, но и возможные приобретения — это, в частности, касается тех теннисистов, которые провели много «сверхлимитных» турниров — учитываются-то только 18 (19 – для участников Итогового). В случае неудачи в грунтовом сезоне-2026 таким игрокам могут пойти в зачёт те турниры, который в данный момент у них не учитываются (потому что не попадают в число 18 лучших выступлений).

Материалы по теме
Медведев, Синнер и другие недовольны призовыми ТБШ. Предлагают брать пример с «Мастерсов»
Медведев, Синнер и другие недовольны призовыми ТБШ. Предлагают брать пример с «Мастерсов»

Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (ATP)

МестоТеннисистОчки на 30 мартаРейтинг на 30 мартаПотериОчки на 8 июняВозможное изменение
1Янник Синнер12 4002-195010 450+1
2Карлос Алькарас13 5901-43309260-1
3Александр Зверев52053-116040450
4Феликс Оже-Альяссим40007-1253875+3
5Тейлор Фриц38708-753795+3
6Новак Джокович47204-10703650-2
7Даниил Медведев361010-2003410+3
8Алекс де Минор40956-7403355-2
9Бен Шелтон38609-59032700
10Александр Бублик334511-6152730+1
11Иржи Легечка249014-2402250+3
12Лоренцо Музетти42655-22302035-7
13Карен Хачанов241015-4901920+2
14Лёнер Тьен184522-151830+8
15Алехандро Давидович-Фокина222017-4901730+2
16Валантен Вашеро183123-1461685+7
17Андрей Рублёв240016-7201680-1
18Флавио Коболли252013-8601660-5
19Лучано Дардери205019-39516550
20Артур Риндеркнеш165127-551596+7

Борьба за звание первой ракетки мира теперь, как никогда, остра. Яннику Синнеру до Рима не нужно ничего защищать (тогда он ещё отбывал дисквалификацию), а вот Карлос Алькарас лишается более 4 тысяч очков. В теории итальянец может обогнать испанца уже по итогам «Мастерса» в Монте-Карло. Актуальный отрыв Алькараса от Синнера — 1190 очков. Но если вычесть 1000 очков Карлоса за прошлогодний титул, преимущество съёживается до 190 очков, которые вполне можно отыграть за один турнир.

За третье место, по всей видимости, поборются Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим, которые уже ранее доказывали, что могут успешно выступать на грунте. Поможет им в этом и то, что Тейлор Фриц и Новак Джокович пропустят «Мастерс» в Монте-Карло, не говоря уже о том, что серб давно не обращает внимания на рейтинг и постарается сделать так, чтобы подойти в оптимальной форме не к «Мастерсам», а именно к «Ролан Гаррос». Какие-то турниры на грунте Новак, конечно, сыграет, однако вряд ли их будет много.

Всё это, к слову, ставит в неплохое положение Даниила Медведева, который в лайв-рейтинге на 8 июня идёт седьмым. Медведев, правда, не очень любит играть на самом медленном покрытии. Но он впервые отыграет грунтовый сезон с новой тренерской бригадой — посмотрим, что она привнесёт в игру Даниила на этом покрытии.

Что касается Карена Хачанова и Андрея Рублёва, то в их случае возможная волатильность не так высока. А вот кто может действительно потерять очень много, так это Лоренцо Музетти — многое будет зависеть от того, насколько быстро итальянец, уже пытавшийся вернуться на корт и потерпевший поражение, наберёт форму после травмы, полученной на Australian Open. Взлететь же могут Лёнер Тьен и Валантен Вашеро, которым нужно защищать не так много очков (особенно это касается американца).

Теперь проделаем то же самое с женским рейтингом.

Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (WTA)

МестоТеннисисткаОчки на 30 мартаРейтинг на 30 мартаПотериОчки на 8 июняВозможное изменение
1Арина Соболенко11 0251-264583800
2Елена Рыбакина81082-80573030
3Ига Швёнтек72634-13335930+1
4Аманда Анисимова61806-4625718+2
5Джессика Пегула62435-97652670
6Кори Гауфф72783-34073871-3
7Виктория Мбоко35319-3163215+2
8Каролина Мухова299311-102983+3
9Белинда Бенчич298312-1302853+3
10Элина Свитолина39657-12852680-3
11Линда Носкова280114-1402661+3
12Екатерина Александрова297313-5442429+1
13Жасмин Паолини39078-14902417-5
14Мирра Андреева312110-9192202-4
15Наоми Осака232415-23320910
16Ива Йович210516-20019050
17Клара Таусон204017-26017800
18Элисе Мертенс193620-3231613+2
19Анна Калинская181322-2591554+3
20Диана Шнайдер195319-4051548-1

По итогам грунтового сезона первой ракеткой мира почти наверняка станет либо Арина Соболенко, либо Елена Рыбакина, которая ещё никогда не возглавляла рейтинг. Причём Соболенко находится в гораздо более выгодном положении, чем Алькарас. В теории белоруска может потерять первую строчку не ранее завершения «тысячника» в Риме — раньше никак не получится, даже если Арина вдруг начнёт проигрывать, а Елена — брать титулы. Шансов на это, откровенно говоря, не так много — Соболенко в потрясающей форме.

Серьёзный провал может ожидать Кори Гауфф, которой предстоит защищать два финала на «тысячниках» и титул на «Ролан Гаррос». На дальнейшее восхождение нацелены Виктория Мбоко, Каролина Мухова и Белинда Бенчич. А вот среди тех теннисисток, которые много могут потерять, находятся Жасмин Паолини и — внимание — Мирра Андреева. В лайв-рейтинге на 8 июня россиянка, которая в настоящий момент является 10-й ракеткой мира, занимает лишь 14-ю строчку. На всех важнейших турнирах (Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос») ей предстоит защищать очки за выход в стадию 1/4 финала.

Материалы по теме
Кризис Мирры — тупик или поиск себя? Детально разобрали игру россиянки
Кризис Мирры — тупик или поиск себя? Детально разобрали игру россиянки
