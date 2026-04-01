«Любой сопернице хочется отомстить». Калинская — перед третьим кругом Чарльстона

Восьмая сеяная Анна Калинская успешно преодолела стартовый барьер на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне и вышла в третий круг соревнований. Россиянке понадобился всего 1 час 20 минут, чтобы справиться с Викторией Томовой — 6:2, 6:4. Для защиты очков за прошлогодний четвертьфинал нашей спортсменке осталось выиграть всего один матч.

В интервью на корте после победы над Томовой Калинская высказалась о качестве своей игры и забавно упомянула наставницу Патрисию Тарабини: «Надеюсь, она оценит мой бэкхенд. Увидит не только мои ошибки, но и положительные стороны тоже. Я очень довольна своим ударом слева, думаю, это было ключевым аспектом в матче. Теперь жду того же и от форхенда!»

Анна Калинская Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Затем россиянка пришла в студию Tennis Channel, где поговорила с американской теннисисткой Даниэль Коллинз. Беседа спортсменок началась с милых комплиментов другу другу:

Калинская: «Я хочу сиять так же, как ты!»

Коллинз: «Ты от природы красавица. Знаешь, некоторые из нас не родились такими, но тебе нужна небольшая помощь. Мы можем накрасить тебя и сделать причёску, у нас будет «девчачий» день».

Затем Анна подробно разобрала своё выступление в матче с Викторией Томовой, а ещё порассуждала о собственном стиле игры. «Я была довольна своим бэкхендом, думаю, это было определяющим фактором в поединке, чтобы переключиться, заставить её двигаться и завершать розыгрыши. Естественная часть моего тенниса — это просто быть агрессивной. Может быть, я родилась с этим русским стилем — с мощью, с огнём (смеётся). Но нет, мне определённо нужно много трудиться, чтобы оставаться агрессивной, работать над своей физической формой. Возможно, на корте это иногда выглядит легко, однако это определённо требует много усилий», — отметила теннисистка.

Калинская также поделилась мыслями о сотрудничестве с Патрисией Тарабини, подчеркнув, как дорога ей тренер: «Мы почти семь лет работаем вместе, после такого она для меня как семья. И очень важно чувствовать себя комфортно. Ведь ты проводишь так много времени с этим человеком! Так что я рада, что мы всё ещё совершенствуемся, и у нас определённо есть возможности для роста, она отличная компания для меня».

Россиянка также вспомнила в диалоге с Коллинз спортивную карьеру Тарабини и сравнила себя с Патрисией на корте: «Она знает всё о взлётах и падениях в туре, ведь была профессиональной теннисисткой. Я слышала, что она была дикой на корте и немного сумасшедшей. Думаю, она была противоположностью меня, я очень хладнокровная, так скажем».

А ещё теннисистка раскрыла секрет крепких взаимоотношений с тренером: «Я просто не отпускаю её (смеётся). Нам просто нравится быть на корте, работать вместе и взаимодействовать за пределами спорта, и да – очень важно сохранить это. Не переступать черту и сохранять профессионализм, когда нужно работать, и мы отлично справляемся с этим».

Затем Калинская высказалась о грунтовом сезоне и своей игре в этот период.

«С этим покрытием у меня ситуативные отношения (смеётся). В целом я предпочитаю хард или даже траву. Но с каждым годом чувствую себя всё более комфортно на грунте и, возможно, просто набираюсь опыта на этом покрытии. Так что это определённо то, что мне необходимо улучшить, и это самый сложный период сезона для меня. Главная сложность грунта — это отскок, ты должен быть очень терпеливым. Ты не можешь бить каждый мяч так сильно, как на харде, так что это проблема», — подчеркнула россиянка.

В третьем круге Чарльстона теннисистке предстоит встретиться с победительницей матча Паула Бадоса — Мария Саккари. В беседе с Коллинз Анна порассуждала, с кем из соперниц она хотела бы сыграть. Отметим, что и гречанке, и испанке Калинская уступает по личным встречам.

«На самом деле, мне не так уж это и важно. Кому угодно хочется отомстить! Честно говоря, я не изучала сетку, так что немного удивлена, узнав, с кем буду играть. Но когда я на корте, то действительно не думаю о том, кто и какое место занимает в рейтинге. Я должна сосредоточиться на себе и изменить стратегию, потому что тогда она не сработала против них», — призналась россиянка.

Под конец беседы наша спортсменка рассказала, чем ей нравится американский «пятисотник» и какие впечатления у неё остаются от города, где проходит турнир.

«Я голосовала за то, чтобы Чарльстон признали лучшим «пятисотником» по мнению игроков. Для меня он и правда лучший на данный момент! Тут всё очень профессионально, в этом году у нас даже есть специальное меню для теннисистов. Не то чтобы я себя чувствовала как дома, однако здесь очень уютно, и ты меньше подвержен стрессу. Город красивый, немного ощущаешь себя как на отдыхе. К тому же после Индиан-Уэллса и Майами, где так много публики, парней, тебе так здорово насладиться спокойствием и компанией девушек, да и просто меньшим числом людей», — заявила Калинская.

Турнир в Чарльстоне проходит с 30 марта по 5 апреля.