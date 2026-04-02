Мирру ждёт успех в Мадриде, Алькарас может пожертвовать Римом? Выходим с игроками на грунт

На календаре апрель, а это значит, что в теннисе начинается грунтовый сезон, который завершится в середине июня. Мужской «Мастерс» в Монте-Карло, затем объединённые супертурниры в Мадриде и Риме и, наконец, «Ролан Гаррос» (не говоря уже о более мелких соревнованиях) — всё это ожидает нас в ближайшие два месяца с небольшим.

Строго говоря, на грунте играют не только в этот отрезок года. В ATP существует короткий южноамериканский грунтовый сезон (так называемый Golden Swing), который проходит тогда, когда в Северном полушарии зима — женщины в этот период играют на Ближнем Востоке. В основном он популярен среди местных теннисистов. Также есть столь же непродолжительная летняя грунтовая серия, которая проходит уже после Уимблдона, но до североамериканских хардовых «Мастерсов»/«тысячников». Однако крупных турниров с участием всех сильнейших на этих отдельных отрезках нет — максимум «пятисотники». Поэтому словосочетание «грунтовый сезон» в его привычном понимании, в принципе, не имеет других трактовок.

«Это то покрытие, где проявляются все твои лучшие и худшие качества», — сказал двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

От истоков к современности

До конца XIX века в теннис играли исключительно на траве. Существуют споры относительно того, когда впервые стали играли на грунте, однако принято считать, что первопроходцем стал семикратный чемпион Уимблдона Уильям Реншоу — благодаря своей находчивости. Реншоу давал уроки тенниса на травяных кортах в Канне, но из-за солнца трава часто выгорала и теряла свой блеск. Чтобы защитить траву, Реншоу решил покрыть её тонким слоем красного порошка, полученного путём измельчения бракованных глиняных горшков, производимых в городе Валлорис на юге Франции. Так родился грунтовый корт.

С тех пор технологии, безусловно, развились, но сама концепция осталась прежней. Поверхность покрыта в общей сложности пятью слоями. Первый (нижний) слой состоит из щебня, за ним следуют дроблёный гравий, клинкер (угольный шлак), известняк и, наконец, тонкий слой измельчённого кирпича толщиной около 2 мм, придающий кортам знаменитый охристый оттенок.

Кирпичная крошка: 1-2 мм Дроблёный белый известняк: 6-7 см Клинкер: 7-8 см Дроблёный гравий: не менее 30 см Щебень.

Европейский «красный» грунтовый корт является самым медленным покрытием в теннисе. Грунт на миг словно «захватывает» мяч и замедляет его движение. В то же время этот корт лучше отвечает на удар с вращением, поэтому игроки, использующие сильный топспин (удар с верхним вращением), могут заставить мяч подняться и отскочить ещё выше, чем на других покрытиях, что осложнит задачу принимающему.

«Грунтовый сезон — другое покрытие, к которому надо привыкать. Тут совсем другие розыгрыши. На этом покрытии теннис более разнообразный, долгие розыгрыши, где-то игра с вращением. Но опасен тем, что могут быть долгие матчи — игроки устают чуть больше. Есть игроки, кто любит играть на грунте, а есть те, кто – на харде. Надо привыкать к разным покрытиям, отскокам и движениям. Профессионалы к этому нормально относятся — это часть сезона, где все готовятся к «Ролан Гаррос». После американской серии игроки переходят на грунт», — подчеркнул капитан сборной Казахстана Юрий Щукин в интервью «Чемпионату».

За такими кортами нужен особый уход. Утром корты подметают, во время матчей (между сетами) их тоже подметают, а линии чистят щёткой. После матчей опять-таки подметают и чистят щёткой, а также поливают. Ну а вечером — интенсивный полив.

В США широко используется другой вид грунтового корта, известный под торговым названием Har-Tru. Благодаря измельчённому базальту он получается чуть более быстрым и твёрдым, но многим игрокам трудновато передвигаться по нему. Во время грунтового сезона на этом покрытии проходит, в частности, женский «пятисотник» в Чарльстоне. Есть и другие вариации: к примеру, гибридный (помесь с хардом) и даже искусственный грунт. Однако классика — это именно красный грунт.

Такой разный грунт

Помимо «Ролан Гаррос», на этом покрытии проходит ещё несколько крупных турниров. Несмотря на то что материал, в принципе, везде одинаковый, климатические различия всё же могут влиять на характеристики покрытия. Например, по словам Мэдисон Киз, мадридский грунт более гладкий и довольно скользкий, а вот римский отличается от него: более грубый, чуть абразивный, плотный и липкий.

И отскок на грунте наименее предсказуем. Джессика Пегула отмечала в интервью WTA, что из-за этого главная сложность заключается в психологическом аспекте. «Не всегда мяч будет отскакивать идеально. Нужно научиться учитывать [различия в условиях]. И просто принять это», — говорит она.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова разъяснила тонкости, касающиеся игры на грунте. «Я любила играть на этом покрытии, для меня это всегда было вызовом. Тут есть возможность вернуться в розыгрыш, вытащить сложный мяч, перевернуть ход игры. На грунте надо играть более вариативно. Сопернику будет сложно забить, как на харде, — здесь важна смекалка, потому что на земляном покрытии нужно запутать соперника, сыграть непредсказуемо и хитро для него.

Опасности для теннисистов, конечно, видны в травмах. Можно подвернуть голеностоп, зацепиться за линию, попасть случайно в ямку. Когда бежишь за укороченным, можно неудачно упасть в подкате. Из-за того что тут покрытие более изнурительное для выносливости, страдают больше ноги. Из-за подкатов к мячу часто растягиваются паховые мышцы. Всё время приходится не давать ногам разъехаться. Тебе нужно цепляться на подкатах. И страдают, конечно, кисти рук из-за того, что бывают перепады температуры. Может пойти дождь, и мяч станет из-за этого тяжёлым», — рассказала Петрова в интервью «Чемпионату».

На скорость кортов влияют и многие другие факторы: температура воздуха, влажность, атмосферное давление, скорость ветра. Всё это может серьёзно повлиять на ход игры. Давайте посмотрим, каким был показатель Court Pace Index (CPI) в последние годы на «Мастерсах» (использованы данные Court Speed).

Скорость грунтовых кортов

2016 2017 2018 2019 2023 2024 2025 Монте-Карло 23,7 24,9 22,1 30,3 30 29,1 29 Мадрид 22,5 20,9 21,6 27,9 26,6 27 26,1 Рим 24 22 18,9 н/д 28,6 29,3 28,9

Турнир в Монте-Карло проходит на высоте 19 м над уровнем моря. И на этом «Мастерсе» условия ближе к «Ролан Гаррос», чем в Мадриде и Риме, — но только в том случае, если установилась жаркая погода. Отскок будет высоким, а отличие в том, что центральный корт в Монте-Карло небольшой — там меньше места для манёвра. Если же в княжестве прохладно, отскок становится ниже, а темп игры, несмотря на это, замедляется. Жаркая погода больше подходит грунтовикам, а прохладные условия дают больше шансов тем, кто предпочитает хард.

В Мадриде всё иначе. Высота над уровнем моря составляет 667 м, воздух чуть более разреженный, и из-за этого мяч летит быстрее. В отличие от Монте-Карло, тут у чистых грунтовиков меньше шансов, а у тех, кто предпочитает хардовую игру, напротив, больше возможностей добиться результата. Чтобы замедлить игру до уровня более «нормальных» грунтовых условий, организаторы вносят небольшие коррективы в сам состав покрытия.

Рим, проходящий на высоте 25 м над уровнем моря, был бы похож на Монте-Карло, если бы не погода. Здесь часто бывает пасмурно и идут дожди, а отскок от грунта наименее предсказуем. Центральный корт, как и в Монте-Карло, небольшой. А если матч проходит поздним вечером, температура воздуха резко опускается, и игра становится вязкой и тягучей. В физическом смысле это, возможно, самый тяжёлый «Мастерс»/«тысячник».

Наконец, «Ролан Гаррос», проходящий на той же высоте, что и Рим. Как правило, в Париже в конце весны — начале лета очень жарко, и отскок мяча высокий. Физподготовка особенно важна для мужчин, поскольку играть приходится в пятисетовом формате. Вечером игра замедляется, но всё-таки не так сильно, как в Риме. Поэтому «Ролан Гаррос» в целом благоприятствует классическим грунтовикам.

Как играть на грунте?

Грунт хорош тем, что является наиболее щадящим покрытием для тела, но это касается в первую очередь любителей. Поскольку верхний слой состоит из измельчённого кирпича, он создает «амортизирующий» эффект, благодаря которому нагрузка на суставы уменьшается. Игроки, страдающие от травм или стремящиеся их избежать, очень часто выбирают грунтовые корты. Но это любители могут выбирать, где им играть, а у профессионалов жёсткое расписание и необходимость выкладываться на все сто. И для них грунт тоже травмоопасен.

«Многие эксперты говорят, что настоящий теннис как раз на грунте. Я не любила это покрытие, скажу честно. Конечно, главные прелести в том, что розыгрыши более насыщены комбинациями, игрой. Нет быстрых розыгрышей, если не берём грунт, который сделан быстрым. Если брать Мадрид, то там будет неспецифичный грунт. Многие скажут: «Что там теннисисты капризничают? Грунт один и тот же». Это неправда — подготовка земли очень разная. Каждый турнир, погодные условия влияют на крошку, как играется. Но на игру приятно смотреть — красиво, долгие розыгрыши и комбинации.

Из опасностей отмечу травмоопасность. Можем вспомнить, как в Риме многие подворачивали ноги, так как корт мягкий и рыхлый. Организаторы должны щепетильно относиться к подготовке корта. На этом отрезке сезона очень опасно получить травму, потому что можно выпасть не на один турнир «Большого шлема», — объяснила российская теннисистка Наталья Вихлянцева в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Теннис на грунтовом корте при определённой доле фантазии можно даже сравнить с шахматами. Игра на этом покрытии, как правило, состоит из долгих, изнурительных розыгрышей, нестабильных и непредсказуемых отскоков, резких ударов, скольжения и плавных перемещений. Особенность тенниса на грунтовом корте в том, что заранее никогда не знаешь, какой отскок будет у мяча, поскольку верхний слой покрытия состоит из измельчённого кирпича.

Такие отскоки кого хочешь могут выбить из колеи. И ключевым моментом является способность игрока к корректировке стратегии, чтобы быть готовым к разного рода неожиданностям. Как уже говорилось, грунт «захватывает» мяч, существенно замедляет его после отскока и одновременно заставляет высоко подпрыгивать.

«На грунте немного дольше длится розыгрыш мяча. Также другая работа ног — проскальзывание, подъезд к мячу специфический. Нужно больше терпения, потому розыгрыши длинные. Скорость мяча гасится на грунте. Испанцы и итальянцы обычно грунтовые игроки. Лидеры мирового тенниса как раз представители этих стран. Синнер и Алькарас будут иметь преимущество. У нас же неплохо на грунте играет Рублёв. В его активе была победа в Монте-Карло», — заметил заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату».

Можно выделить три базовых принципа, касающихся игры на грунте.

1. Консервативный приём

На приёме не стоит бояться стоять подальше от задней линии, как это нередко делает Даниил Медведев. Поскольку мяч после отскока, как правило, летит медленнее и выше, лучше сделать шаг-другой назад, чтобы было достаточно времени для удара в зоне комфорта. Кроме того, игроки на грунте чаще используют топспин, поэтому дополнительное время и пространство для занятия правильной позиции принесут огромную пользу.

2. Скольжение

Научившись технике скольжения на грунте, теннисист не только быстрее добегает до мяча, но и может быстрее двинуться в обратном направлении. Освоение этой техники поначалу может показаться сложной задачей, однако на грунте без неё шансы победить ощутимо падают. Когда соперник отправляет мяч в труднодостижимую зону, скольжение поможет не только эффективно и оперативно добраться до мяча, но и подготовиться к следующему удару оппонента.

3. Вариативность

Отскок на этом покрытии очень нестабилен и непредсказуем, вследствие чего наличие в арсенале разнообразных ударов здорово пригодится любому игроку. Движение на грунте сложное, и не все игроки идеально освоили технику скольжения — это касается даже топ-теннисистов.

Король и королева грунта

Легенда испанского тенниса Рафаэль Надаль завоевал 14 титулов на «Ролан Гаррос» — больше, чем кто-либо в истории. Надаль впервые выиграл этот турнир в 2005 году, через четыре года после перехода в профессионалы. Он также завоевал множество титулов на других крупных турнирах на грунтовых кортах, таких как «Мастерсы» в Монте-Карло (11 титулов), в Риме (10) и «пятисотник» в Барселоне (12). Процент побед Надаля на грунтовых кортах составляет 90,5%, поэтому его не без оснований считают лучшим грунтовиком всех времён.

Мощный форхенд Надаля с сильным топспином в сочетании с его сокрушительным, чуть более плоским бэкхендом и физической выносливостью сделали его идеальным грунтовиком. Кроме того, левшей обычно считают более сложными для «прочитывания», поэтому его бывший тренер Тони Надаль ещё на раннем этапе решил скорректировать форхенд Надаля, который изначально был двуручным, как у чемпионки Уимблдона Марион Бартоли, которая била двуручно с обеих сторон. Надаль преимущественно правша, но игра левой рукой в сочетании с его природной атлетичностью позволяла ему наносить мощные удары с форхенда, которые редко удавалось отбить. Будучи правшой по природе, он также здорово контролировал двуручный бэкхенд, который в начале его карьеры был в основном оборонительным ударом. Таким образом, Рафа с обеих сторон мог собирать виннерсы. Его топспин также давал высокий отскок, что затрудняло соперникам нанесение мощных ударов. Он виртуозно строил розыгрыши, создавая себе возможность нанести выигрышный удар более плоским форхендом уже после того, как выбил своего оппонента из удобной позиции. По ходу карьеры испанский чемпион не переставал совершенствоваться, добавив в свой арсенал тактику «подача — выход к сетке», используя слайс с бэкхенда и оттачивая другие элементы.

У женщин в Открытую эру (с 1968 года) Крис Эверт выиграла наибольшее количество титулов в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — семь раз из 13 участий. Первый титул она завоевала в 1974 году, а последний — в 1988-м. Эверт также выиграла 24 турнира на грунтовых кортах с 1971 по 1979 год, выдав серию из 125 побед подряд. Её успех на грунте во многом объясняется правильной стратегией по выбору ударов и феноменальной работой ног.

Российские грунтовые чемпионы

Такие страны, как Франция, Испания, Италия и страны Средиземноморья в целом, подарили миру множество классных грунтовиков. Бельгия, Германия, Австрия, Чехия, Румыния и даже Швеция — в этих государствах также крепки традиции игры на грунте. Латинская Америка — ещё одна естественная родина грунтовых кортов. На протяжении последних 50 лет именно из этих стран выходило большинство победителей «Ролан Гаррос». Гораздо проще родиться, вырасти на красном грунте и освоить игру на нём в юности, нежели перестроиться уже по ходу взрослой карьеры. Одним из таких исключений является Мария Шарапова.

Но и другим российским теннисистам и теннисисткам есть чем похвастаться на грунте. Наши мужчины и женщины не раз выигрывали грунтовые турниры с участием всех сильнейших, то есть «Большие шлемы» и «Мастерсы»/«тысячники» (либо эквивалентные турниры). На грунте проводится лишь один ТБШ — «Ролан Гаррос». В 1996 году, то есть уже 30 лет назад, в Париже сильнейшим стал Евгений Кафельников, и до сих пор это единственный титул представителя России в мужском одиночном разряде. А вот наши девушки четырежды выигрывали французский мэйджор. В 2004 году это сделала Анастасия Мыскина, в 2009-м — Светлана Кузнецова, в 2012 и 2014 годах — Мария Шарапова.

На грунтовых «Мастерсах» у наших парней тоже есть успехи. Первопроходцем стал Андрей Чесноков, который победил в Монте-Карло в год основания серии ATP Masters 1000 — в 1990 году, то есть ещё под флагом СССР. Марат Сафин дважды играл в финалах грунтовых «Мастерсов», но оба раза уступил. Оба этих матча состоялись в Гамбурге (сейчас этот турнир, один из старейших в мире, понижен до «пятисотника»). В 2000-м на пути Сафина оказался Густаво Куэртен, два года спустя — Роджер Федерер. А из действующих наших теннисистов грунтовые «Мастерсы» брали Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев выиграл «Мастерс» в Риме в 2023 году, и пока это единственный его титул на самом медленном покрытии. А у Рублёва два таких трофея: в 2023-м Андрей стал лучшим в Монте-Карло, а год спустя — в Мадриде.

У женщин лучше всех из наших на грунтовых «тысячниках» выступала Мария Шарапова, на счету которой четыре соответствующих титула. Шарапова трижды побеждала в Риме (в 2011, 2012 и 2015 годах), а ещё однажды (в 2014-м) — в Мадриде. Особым достижением отметилась Динара Сафина, которой в 2009-м удался «Грунтовый дубль». Сафина выиграла Мадрид и Рим за один сезон. Кроме того, за год до этого Динара выиграла грунтовый турнир первой категории (эквивалент «тысячника») в Берлине (потом турнир в столице Германии исчез из календаря, а в 2021-м вернулся, но уже как травяной). Елена Дементьева дважды играла в финалах (Чарльстон-2005 и Берлин-2008), но титулов не брала. Ещё неудачнее в решающих матчах выступала Светлана Кузнецова: четыре финала — четыре поражения! А вот Надежда Петрова завоевала два трофея первой категории на грунте: в Чарльстоне и Берлине, оба — в сезоне-2006. Кроме того, Вера Звонарёва в финале Чарльстона-2008 уступила Серене Уильямс (на следующий сезон Чарльстон, который проводится на зелёном грунте, понизили до категории Premier, что эквивалентно нынешнему «пятисотнику»).

Рейтинговые расклады

Для понимания общей картины приведём таблицу прошлогодних чемпионов и финалистов — чтобы сразу было понятно, кому надо защищать наибольшее количество очков. Напомним, на «Ролан Гаррос» чемпион и финалист защищают 2000 и 1300 очков соответственно, на «Мастерсах» и «тысячниках» — вдвое меньше, то есть 1000 и 650.

Грунтовый сезон-2025

Чемпион и финалист Чемпионка и финалистка Монте-Карло Алькарас и Музетти — Мадрид Рууд и Дрейпер Соболенко и Гауфф Рим Алькарас и Синнер Паолини и Гауфф «Ролан Гаррос» Алькарас и Синнер Гауфф и Соболенко

А теперь прикинем, кто где может оказаться в рейтинге от 8 июня, на следующий день по окончании «Ролан Гаррос» — 2026. Для этого возьмём актуальный рейтинг от 30 марта и вычтем все очки, которые теннисисты заработали в прошлый грунтовый сезон. И отсортируем их всех по разнице — именно с таким багажом каждый игрок вступает в апрель.

В нижеследующих таблицах первые две колонки напротив имён теннисистов — очки на 30 марта и место в рейтинге. Третья колонка — потери, то есть очки, заработанные ими в грунтовый сезон в прошлом году. В рейтинге на 8 июня всех этих очков у теннисистов уже нет — это отражено в четвёртой колонке, по которой, собственно, игроки и отсортированы. Возможные изменения в лайв-рейтинге на 8 июня по сравнению с нынешней классификацией отражены в пятой колонке.

Примечание. В третьей колонке учтены не только потери, но и возможные приобретения — это, в частности, касается тех теннисистов, которые провели много «сверхлимитных» турниров — учитываются-то только 18 (19 для участников Итогового). В случае неудачи в грунтовом сезоне-2026 таким игрокам могут пойти в зачёт те турниры, который в данный момент у них не учитываются (потому что не попадают в число 18 лучших выступлений).

Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (ATP)

Место Теннисист Очки на 30 марта Рейтинг на 30 марта Потери Очки на 8 июня Возможное изменение 1 Янник Синнер 12 400 2 -1950 10 450 +1 2 Карлос Алькарас 13 590 1 -4330 9260 -1 3 Александр Зверев 5205 3 -1160 4045 0 4 Феликс Оже-Альяссим 4000 7 -125 3875 +3 5 Тейлор Фриц 3870 8 -75 3795 +3 6 Новак Джокович 4720 4 -1070 3650 -2 7 Даниил Медведев 3610 10 -200 3410 +3 8 Алекс де Минор 4095 6 -740 3355 -2 9 Бен Шелтон 3860 9 -590 3270 0 10 Александр Бублик 3345 11 -615 2730 +1 11 Иржи Легечка 2490 14 -240 2250 +3 12 Лоренцо Музетти 4265 5 -2230 2035 -7 13 Карен Хачанов 2410 15 -490 1920 +2 14 Лёнер Тьен 1845 22 -15 1830 +8 15 Алехандро Давидович-Фокина 2220 17 -490 1730 +2 16 Валантен Вашеро 1831 23 -146 1685 +7 17 Андрей Рублёв 2400 16 -720 1680 -1 18 Флавио Коболли 2520 13 -860 1660 -5 19 Лучано Дардери 2050 19 -395 1655 0 20 Артур Риндеркнеш 1651 27 -55 1596 +7

Борьба за звание первой ракетки мира теперь, как никогда, остра. Яннику Синнеру до Рима не нужно ничего защищать (тогда он ещё отбывал дисквалификацию), а вот Карлос Алькарас лишается более 4 тысяч очков. В теории итальянец может обогнать испанца уже по итогам «Мастерса» в Монте-Карло. Актуальный отрыв Алькараса от Синнера — 1190 очков. Но если вычесть 1000 очков Карлоса за прошлогодний титул, преимущество съёживается до 190 очков, которые вполне можно отыграть за один этот турнир.

За третье место, по всей видимости, поборются Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим, которые уже ранее доказывали, что могут успешно выступать на грунте. Поможет им в этом и то, что Тейлор Фриц и Новак Джокович пропустят «Мастерс» в Монте-Карло, не говоря уже о том, что серб давно не обращает внимания на рейтинг и постарается сделать так, чтобы подойти в оптимальной форме не к «Мастерсам», а именно к «Ролан Гаррос». Какие-то турниры на грунте Новак, конечно, сыграет, но вряд ли их будет много.

«Джоковича вообще никогда нельзя списывать со счетов. Если человек играет, значит, хочет побеждать. Просто так он на корт выходить не будет. Если Джокович не готов – лучше снимется. А если выходит на корт, значит, точно конкурентоспособен и может удивить и обыграть любого», — напомнила Анастасия Мыскина.

Всё это, к слову, ставит в неплохое положение Даниила Медведева, который в лайв-рейтинге на 8 июня идёт седьмым. Медведев, правда, не очень любит играть на самом медленном покрытии. Но он впервые отыграет грунтовый сезон с новой тренерской бригадой — посмотрим, что она привнесёт в игру Даниила на этом покрытии.

Что касается Карена Хачанова и Андрея Рублёва, то в их случае возможная волатильность не так высока. А вот кто может действительно потерять очень много, так это Лоренцо Музетти — многое будет зависеть от того, насколько быстро итальянец, уже пытавшийся вернуться на корт и потерпевший поражение, наберёт форму после травмы, полученной на Australian Open. Взлететь же могут Лёнер Тьен и Валантен Вашеро, которым нужно защищать не так много очков (особенно это касается американца).

Теперь проделаем то же самое с женским рейтингом.

Расклады перед грунтовым сезоном-2026 (WTA)

Место Теннисистка Очки на 30 марта Рейтинг на 30 марта Потери Очки на 8 июня Возможное изменение 1 Арина Соболенко 11 025 1 -2645 8380 0 2 Елена Рыбакина 8108 2 -805 7303 0 3 Ига Швёнтек 7263 4 -1333 5930 +1 4 Аманда Анисимова 6180 6 -462 5718 +2 5 Джессика Пегула 6243 5 -976 5267 0 6 Кори Гауфф 7278 3 -3407 3871 -3 7 Виктория Мбоко 3531 9 -316 3215 +2 8 Каролина Мухова 2993 11 -10 2983 +3 9 Белинда Бенчич 2983 12 -130 2853 +3 10 Элина Свитолина 3965 7 -1285 2680 -3 11 Линда Носкова 2801 14 -140 2661 +3 12 Екатерина Александрова 2973 13 -544 2429 +1 13 Жасмин Паолини 3907 8 -1490 2417 -5 14 Мирра Андреева 3121 10 -919 2202 -4 15 Наоми Осака 2324 15 -233 2091 0 16 Ива Йович 2105 16 -200 1905 0 17 Клара Таусон 2040 17 -260 1780 0 18 Элисе Мертенс 1936 20 -323 1613 +2 19 Анна Калинская 1813 22 -259 1554 +3 20 Диана Шнайдер 1953 19 -405 1548 -1

По итогам грунтового сезона первой ракеткой мира почти наверняка станет либо Арина Соболенко, либо Елена Рыбакина, которая ещё никогда не возглавляла рейтинг. Причём Соболенко находится в гораздо более выгодном положении, чем Алькарас. В теории белоруска может потерять первую строчку не ранее завершения «тысячника» в Риме — раньше никак не получится, даже если Арина вдруг начнёт проигрывать, а Елена — брать титулы. Шансов на это, откровенно говоря, не так много — Соболенко в потрясающей форме.

Серьёзный провал может ожидать Кори Гауфф, которой предстоит защищать два финала на «тысячниках» и титул на «Ролан Гаррос». На дальнейшее восхождение нацелены Виктория Мбоко, Каролина Мухова и Белинда Бенчич. А вот среди тех теннисисток, которые много могут потерять, находятся Жасмин Паолини и — внимание — Мирра Андреева. В лайв-рейтинге на 8 июня россиянка, которая в настоящий момент является 10-й ракеткой мира, занимает лишь 14-ю строчку. На всех важнейших турнирах (Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос») ей предстоит защищать очки за выход в стадию 1/4 финала.

«Всё зависит от того, в каком она находится психологическом состоянии. Всё-таки я считаю, что, когда на молодую девочку наваливается такой груз ответственности, это очень сложно. На третий год [в туре] от тебя уже многого ждут, все рассказывают, что ты должна выиграть турнир «Большого шлема». Или задают вопросы, как ты так проиграла непонятно кому, хотя все тренируются и пашут как не в себя. И всё время есть ощущение, что ты должна оправдываться или что-то кому-то доказывать. Копится усталость.

Она стабильна на задней линии, может найти короткий мяч, может выйти на завершающий, любит укорачивать, поэтому у неё есть все удары для того, чтобы строить игру на грунте. Мы много в эфире обсуждали, что стало больше защиты в игре Мирры. Если раньше она ярко и заметно переходила в атаку, то сейчас больше ушла в защиту. Но, с другой стороны, это грунт… Если ты готов долго защищаться, бегать назад-вперёд, вправо-влево, то почему бы и нет?» — полагает Анастасия Мыскина.

Фавориты грунтового сезона

Само собой разумеется, что главной фигурой этого грунтового сезона станет Карлос Алькарас. Ему надо защищать три титула — в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». В прошлом году семикратный чемпион ТБШ показал на этом покрытии результат 22-1 и уже в силу этого является фаворитом всей серии.

Другой вопрос, что нужно грамотно подойти к распределению нагрузки. В испанской прессе уже вовсю рассуждают на тему того, что Алькарасу стоит пропустить какие-то турниры, чтобы оптимальную форму набрать именно к «Ролан Гаррос». Вот что пишет Punto de Break. «Было бы утопично полагать, что кто-либо из ведущих теннисистов мира способен выступить в оптимальной физической и психологической форме на всех крупнейших турнирах европейского грунтового тура. Напряжённый календарь, физические нагрузки, связанные с игрой на этом покрытии, а также необходимость провести шесть матчей для победы на турнирах серии «Мастерс» в Мадриде и Риме делают практически обязательным принятие решения о перерыве и отказе от участия в одном из турниров.

Отказ от этого явно подвергает игрока риску травмы и ставит под угрозу участие в турнире в Париже. За всю свою профессиональную карьеру Карлос ни разу не участвовал в пяти самых значимых турнирах этого тура (Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос») в одном сезоне. Он пропустил турнир в Риме в 2022 году, не участвовал в турнире в Монте-Карло в 2023-м и в 2024-м и не смог выступить в Мадриде в 2025 году из-за физического недомогания. Это неопровержимое доказательство того, что при нынешнем темпе игры участие в стольких турнирах подряд становится невозможным.

В 2024 году у теннисиста из Мурсии случился неприятный инцидент: он смог выступить только в Мадриде, явно страдая от болей в руке, которые, однако, к «Ролан Гаррос» прошли, и там он завоевал титул. Очевидно, что все эти турниры имеют для Карлоса особое значение, давая ему возможность установить исторические рекорды на каждом из них. Но основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы подойти в наилучшей форме ко второму турниру «Большого шлема», где он будет стремиться завоевать третий титул подряд.

По всем этим причинам многие призывают испанца пожертвовать одним турниров. Можно было бы ожидать, что после победы в Монте-Карло в прошлом году Алькарас решит пропустить его, чтобы освежить ум и подготовиться к предстоящим соревнованиям. Однако он подтвердил своё участие в турнире в княжестве, что может быть связано с необходимостью защитить первую строчку в рейтинге и 1000 очков, которые он потеряет, если не выступит там.

Далее следует турнир, который может вызвать наибольшие внутренние споры у испанского теннисиста и его команды: Мадрид. Пропуск этого важнейшего турнира страны второй год подряд стал бы тяжёлым решением. Это хорошая возможность заработать рейтинговые очки. Однако тот факт, что турнир проходит на высокогорье и следует сразу за двумя неделями максимальной нагрузки в туре, создает серьёзный риск для его участия.

Если Алькарасу удастся без потерь выйти из соревновательных нагрузок, связанных с участием в трёх турнирах, то думать о том, что он поедет в Рим, кажется почти утопией. Ему пришлось бы смириться с потерей 1000 очков, но он, скорее всего, поставил бы во главу угла своё физическое и психическое здоровье, а также профилактику проблем», — отмечается в материале издания, посвящённом перспективам Карлоса.

Испанцу предстоит жёсткая конкуренция со стороны остальных участников, в частности, со стороны Янника Синнера, который будет стремиться завоевать свой первый титул на «Ролан Гаррос». Победа на парижском грунте позволит итальянцу присоединиться к Алькарасу в завоевании карьерного «Шлема», что даст второй ракетке мира дополнительную мотивацию. Вместе с тем сейчас это другой Синнер — не тот, которого мы видели в прошлом году. Подачу он улучшил, бесспорно, а вот по физике явно просел. Именно на грунте это может сыграть решающую роль.

С другой стороны, защищать Яннику надо не так много очков (см. таблицу выше). Год назад его дисквалификация закончилась уже по ходу грунтового сезона. По словам Джима Курье, команда итальянского теннисиста сообщила, что он намерен принять участие во всех трёх турнирах серии ATP Masters 1000 на грунте (Монте-Карло, Мадрид и Рим), где ему предстоит защитить только финал, в который он вышел в прошлом году в Италии.

«Я знаю все возможные варианты развития событий, но на грунте всё будет совсем по-другому. Всё зависит от того, как ты начнёшь, от того, как ты будешь чувствовать себя на этом покрытии, хотя всё, что нас ждёт — это позитивные моменты. Даже если я вылечу на ранней стадии, очки всё равно будут, мне нечего защищать. Я играю, чтобы показать себя с лучшей стороны, а рейтинг — это всего лишь следствие того, как я играю», — говорил Синнер во время турнира в Майами.

Юрий Щукин уверен, что Алькарас и Синнер и на грунте не сбавят оборотов. «Карлос и Янник играют на высочайшем уровне, даже несмотря на проигрыши на «Мастерсах». Исходя из того, как Карлос играет «Большие шлемы», до последней стадии, игрок такого класса показывает себя на самых серьёзных турнирах достойно. К «Ролан Гаррос» он выйдет в хорошей форме. Не думаю, что он боится защищать очки. Тут дело больше в подготовке. А команда у него практически вся осталась, ушёл только главный тренер. Как понимаю, у них всё получается. Не думаю, что что-то поменяется. На больших турнирах Карлос покажет высокий уровень.

Синнер? Финалы же играет. Какие вопросы? Они с Карлосом отличаются от других игроков своей стабильностью и уровнем игры. Думаю, он сможет показывать результат так же стабильно, как в том году. Если смотреть на этот год, Янник не проигрывает на ранних стадиях. Главное, чтобы у них не было травм. Янник и Карлос покажут хороший теннис на больших турнирах», — говорит он.

Лоренцо Музетти в прошлом году продемонстрировал блестящую игру на грунте, выйдя в полуфинал или финал на всех трёх турнирах серии «Мастерс». Он также достиг нового рубежа, впервые в карьере выйдя в полуфинал на «Ролан Гаррос». 24-летний теннисист отдал всего 4 из 19 матчей, сыгранных им на этом покрытии в прошлом году, и станет ещё одним игроком, за которым стоит последить. Но в этом сезоне Музетти подкосила травма, полученная на Australian Open. После этого он провёл лишь один матч — проиграл Мартону Фучовичу на старте Индиан-Уэллса. Трудно сказать, в какой форме Лоренцо подойдёт к новому грунтовому сезону.

Юрий Щукин назвал ещё двух теннисистов, которые могут удивить в этот раз на грунте. «Специалист грунта — Рууд. Для него это тот самый сезон, когда он может показать свои результаты. Неплохо играет после травмы француз Фис», — сказал Щукин.

Евгений Кафельников выделил Жоао Фонсеку. «Играет достойным образом», — заметил он.

А пресс-служба британской федерации отметила своего Джека Дрейпера. «Джек Дрейпер набрал ход на грунте в сезоне-2025, и этой весной за вторым номером британского рейтинга, безусловно, стоит понаблюдать. В прошлом году Дрейпер действительно оставил свой след на грунте. Он стал первым британским теннисистом, дошедшим до финала турнира серии «Мастерс» на грунте (со времён Энди Маррея в 2016 году), когда сражался за титул в Мадриде, где в трёх сетах с минимальным счётом уступил Касперу Рууду», — отмечается в статье на сайте организации.

Что касается турниров WTA, то всё внимание будет приковано к Арине Соболенко, которая в 2025 году продемонстрировала, что является одной из самых стабильных теннисисток на грунте. Помимо титула в Мадриде, первая ракетка мира также дошла до финалов в Париже и Штутгарте.

Надежда Петрова полагает, что Соболенко в состоянии продолжить доминирование и на грунте. «В Арине Соболенко я особо не сомневаюсь. Она доказала в прошлом сезоне, что хорошо справляется на грунтовом покрытии. Есть цель реализовать победу на «Ролан Гаррос». Если взять великих теннисисток, таких как Серена Уильямс, Мария Шарапова, хоть это не их любимое покрытие, но они добились больших успехов на нем, выиграли «Ролан Гаррос». Таких примеров много, так что на желании и драйве Арина может это сделать», — говорит она.

А вот перспективы Елены Рыбакиной, главной преследовательницы Соболенко в рейтинге, Петрова оценивает не так высоко: «У Елены Рыбакиной, может, немного иная ситуация. Она выше — будет сложнее передвигаться по корту. Её острые удары могут быть не так эффективны, как на харде, на быстром покрытии. На земле её могут очень часто дергать непредсказуемыми укороченными, а сорваться с места высоким теннисисткам, не поскользнувшись на земле, очень тяжело».

Ига Швёнтек, которая четырежды брала «Ролан Гаррос», в предыдущие годы доминировала на грунте. Полька завоевала 10 из 25 титулов на этом покрытии. В прошлом году она впервые за пять лет не выиграла ни одного турнира на грунте, но надеется, что в 2026 году ситуация изменится.

Сейчас, правда, не совсем понятно, в каком психологическом состоянии находится Швёнтек. Ига неудачно выступила на «Солнечном дубле» и рассталась с тренером. Тем не менее в неё верят. «В прошлом году Ига Швёнтек впервые с 2020 года завершила сезон, не выиграв ни одного титула на грунте. Польская звезда является четырёхкратной чемпионкой «Ролан Гаррос», завоевав титулы в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. Третья ракетка мира, которую часто называют «Королевой грунта», за последние семь лет выдала невероятный рекорд 100-15 на этом покрытии и завоевала 10 титулов. Одним из её величайших достижений является рекорд на «Ролан Гаррос». С 2019 года Швёнтек проиграла в Париже всего три матча, и, несмотря на вылет в полуфинале в прошлом году, она, без сомнения, будет считаться фаворитом в этом году», — отмечается в материале британской федерации тенниса.

И, конечно, защищающая титул чемпионки «Ролан Гаррос» Кори Гауфф также будет одной из тех, за кем стоит следить в этом году, — в 2025-м она трижды выходила в финал на грунте.

«Я всегда болею за наших: за Мирру, Андрея, Диану, всех. Рада, когда девчонки побеждают, всегда этого жду. Однако если мы берём ещё кого-то из игроков, то я последний год пристально наблюдаю за Коко Гауфф — мне очень нравится её игра. Она и к сетке может пойти, и где-то подрезать, и укоротить, и сзади неплохо сыграть. Да, подача только хромает, у неё достаточно много двойных, но хороший приём. Поэтому мне будет любопытно, как она сможет подготовить себя к этому грунтовому сезону, что будет для этого делать», — такое мнение высказала Анастасия Мыскина.

А как насчёт шансов россиян?

Если теннисист на одном турнире побеждает Карлоса Алькараса, а через неделю получает «баранку» от Франсиско Серундоло, трудно сделать хоть сколько-нибудь достоверный прогноз относительно его дальнейших выступлений. Речь о Данииле Медведеве, у которого к тому же специфические отношения с грунтом. За всю карьеру Медведев выиграл всего один титул на этом покрытии.

Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» усомнился в перспективах Даниила. «Грунт — самое неподходящее покрытие для его игры. Вы можете строить какие угодно прогнозы, но я не уверен», — заявил он.

Юрий Щукин выразил надежду, что Медведеву поможет тактика. «Даниил — тактический игрок высокого класса. Тот же Рим он выиграл на грунте. Медведев может играть на любом покрытии. От него можно ожидать чего угодно, тем более в последнее время играет неплохо. Даниил может неплохо отыграть грунтовый сезон», — считает специалист.

А Виктор Янчук объяснил, чего не хватает Медведеву на грунте. «Ему будет трудно. Даниилу не хватает ударных скоростей. Вроде бьёт, хорошо разводит, играет стабильно, но скорости в нападении не хватает. Будет трудно бороться за призовые места на «Большом шлеме». Однако тут очень важно попасть в форму. Требуется терпение», — сказал тренер.

Главной надеждой мужского российского тенниса на грунте можно было бы назвать Андрея Рублёва. Он шесть раз брал титулы на этом покрытии, в том числе на двух «Мастерсах». Но есть нюанс: всё это было довольно давно. А на грунте Гамбурга в прошлом году Андрей дошёл до финала, однако уступил Флавио Коболли.

Юрий Щукин надеется, что сотрудничество Рублёва с Маратом Сафиным, начавшееся как раз перед грунтовым сезоном 2025 года, наконец начнёт приносить плоды. «Хотелось бы. У Андрея долго небольшой провал в результатах. Раньше он показывал результаты получше. Хочется, чтобы Рублёв вернулся в первую десятку и показал хороший теннис. Наверняка Марат даёт дельные советы, но не всегда всё получается. Надеюсь, у них всё получится, а советы Марата помогут разнообразить игру и сделать Андрея сильнее», — такое мнение высказал Щукин.

Надежда Петрова посоветовала Рублёву стараться вносить изменения в игру, не полагаясь только на мощный форхенд. «Неудачное выступление Андрея в Индиан-Уэллсе и в Майами даёт ему возможность подготовиться к грунту, реабилитироваться. Это комфортное покрытие для Рублёва. У него хорошие результаты на грунте. Он понимает, что не может полагаться только на свой пушечный удар справа. Ему надо менять игру, добавлять неожиданности. Вот как раз вариативность и разнообразие придут на грунтовый сезон», — сказала она.

А Наталья Вихлянцева высказала осторожное мнение, что Андрей может показать неплохой результат в Мадриде и на «Ролан Гаррос». «Вопрос, что всё внимание к их сотрудничеству с Маратом Сафиным для всех нас — круто, но для них самих — опыт, работа, узнать что-то новое, иначе взглянуть на свои результаты. У них подход более спокойный. Они идут к более грандиозным целям, а не так, что на каждом турнире мы должны ждать, что Андрей заиграет. Есть хорошие результаты, отличная игра. Грунт — то покрытие, где они могут хорошо выступить и отлично сыграть. Но говорить, что Андрей точно выйдет в далёкий круг… Хотя мне кажется, что Мадрид или «Ролан Гаррос» предпочтительны для его результата», — считает Вихлянцева.

Что касается Карена Хачанова, то он пока ни разу в карьере не выходил в финал на грунте на уровне ATP. Однако упорства Хачанову не занимать — чего-чего, а этого у него с избытком. «Карен — трудоголик и большой молодец! Ему нужно будет подтверждать очки на грунтовом сезоне. Он должен быть максимально собранным. Программу-минимум выполнит. Его задача — выигрывать матчи, которые должен, навязывать борьбу топовым игрокам. Ему нужно быть готовым к «Большому шлему»: брать рабочие круги и зарабатывать очки», — полагает Надежда Петрова.

Ну а в женском теннисе большинство наших надежд, как ни крути, связано с Миррой Андреевой. Россиянка вступает в ответственный отрезок — надо защищать очки за четвертьфиналы (см. раздел, посвящённый рейтинговым раскладам). К примеру, на данный момент у аналитиков Андреева в списке фаворитов «Ролан Гаррос» идёт на четвёртом-пятом месте, вровень с Еленой Рыбакиной. Впереди только Ига Швёнтек, Арина Соболенко и Кори Гауфф. Однако не все наши эксперты излучают оптимизм по поводу перспектив Мирры.

«Если ничего не поменяется, маловероятно, что можно ожидать чего-то хорошего. Всё зависит от физической формы — всё должно сочетаться в совокупности. Если вы спросите, где у неё больше потенциал, отвечу, что на грунте предпочтительнее. Но чтобы играть на уровне, нужно многое изменить в том, что у неё есть сейчас», — полагает Евгений Кафельников.

А вот Надежда Петрова считает, что Андреева может хорошо выступить на грунте за счёт умения играть разнообразно. «Самые лучшие результаты Мирры пришлись на хард. Хотя у неё есть титул на грунте, полуфинал «Большого шлема» и серебряная медаль в паре с Дианой Шнайдер. В принципе, стиль игры более агрессивный подходит под быстрые покрытия. Но Мирра хорошо справляется с грунтом. Она умеет играть разнообразно, любит воспользоваться укороченными. Есть возможность вернуться в розыгрыш, добежать до мяча, так как земля гасит скорость. Есть шанс перевернуть игру и пойти в атаку», — сказала Петрова.

Наталья Вихлянцева задаётся вопросом: работают ли в команде Мирры над тем, что соперницы знают, чего от неё ожидать? «Мне казалось, что игра Мирры подходит к медленному покрытию. Она может там играть, умеет хорошо скользить, подходить к мячу не только шагами. Но на её общем фоне пока нет результатов, которых хотелось бы ей и её команде, болельщикам. Тут вопрос, как они работают над тем, что соперницы Мирры готовы к её ответам. Будто не хватает чего-то нового, какой-то изюминки. Кажется, что у Мирры есть потенциал, который мы видим в мужском теннисе от Синнера и Алькараса — это прототип, что она может делать. У Андреевой есть игра для грунта. Тут вопрос, чего ждать. Думаю, Мадрид, «Ролан Гаррос» — турниры, которые будут ей подходить. Есть Штутгарт, где на закрытом грунте она может хорошо выступить», — такое мнение высказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А Виктор Янчук заявил, что Андреевой не хватает остроты в действиях. «В её стиле игры пока не хватает остроты, если сравнивать с ведущими теннисистками мира. Та же Соболенко активна, есть скорость при ударах. Мирра больше отыгрывает там, где стоило бы усилить игру. Это неплохо, но надо чаще владеть инициативой и забивать. Однако Мирра растёт, будет прибавлять в этом качестве. По мастерству она может многое. Уже посягает на призовые места на турнирах «Большого шлема». Может, уже пора, если прибавит в силе и активной игре», — считает специалист.

***

Игра на грунте не слишком похожа на то, что происходит на харде. Но Карлос Алькарас, Янник Синнер и Арина Соболенко настолько хороши, что являются настоящими универсалами и могут обыграть кого угодно на любом покрытии. Синнера, впрочем, в отношении грунтовых перспектив упоминаем со звёздочкой, учитывая изменения в его игре. Однако на их пути могут оказаться теннисисты и теннисистки, которые на грунте особенно опасны. В первую очередь речь, конечно, об Иге Швёнтек. У мужчин же нельзя назвать кого-то одного, что вот он, мол, точно способен обыграть Алькараса на грунте. Ну а российские болельщики с особым вниманием будут следить за Даниилом Медведевым и Миррой Андреевой. Медведеву предстоит защищать не так много очков, а значит, психологически будет легче. Иное дело Андреева — крайне важно не допустить срывов, которых, к сожалению, было слишком много в конце сезона-2025. В этом году Мирра вроде бы стала поспокойнее (хотя полностью без нервов, конечно, не обходится), так что посмотрим, как это скажется на её игре на самом медленном покрытии.