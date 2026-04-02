В сетке на турнире в Колумбии больше не осталось российских теннисисток.

Александрова не смогла выйти на матч в Чарльстоне. А Блинкова обидно проиграла в Боготе

На женском «пятисотнике» в Чарльстоне и турнире категории WTA-250 в Боготе завершились матчи второго круга с участием российских теннисисток. Хотя один из них фактически так и не стартовал. Но теперь по порядку.

В ночь на четверг, 2 апреля, на зелёном грунте Чарльстона (США) должна была начать выступление Екатерина Александрова. Россиянка получила второй номер посева и прошла стартовый круг без борьбы, но на матч 1/16 финала против Юлии Стародубцевой так и не вышла. Всему виной – травма спины.

«Всем привет. Очень жаль об этом говорить, но мне пришлось сняться с Чарльстона на этой неделе. Хотя это один из самых любимых турниров в году, и мне жаль, что я не смогу сыграть перед всеми болельщиками сегодня», — приводит слова Александровой пресс-служба турнира.

Екатерина Александрова в Майами-2026 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Травму спины Екатерина получила ещё на «тысячнике» в Майами. 22 марта россиянка в противостоянии с Жаклин Кристиан жаловалась на боли в районе поясницы, несколько раз брала медицинский тайм-аут и принимала обезболивающие. Ту встречу Александрова проиграла (3:6, 6:4, 6:7), а потом в дуэте с Фанни Штоллар снялась и с парного турнира.

В результате Стародубцева во втором круге Чарльстона сыграла с лаки-лузером, грузинкой Екатериной Горгодзе, и одержала над ней победу. В остальном же второй круг на американском «пятисотнике» прошёл без сенсаций. В строю остались две россиянки: Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Соревнования категории WTA-250 в Боготе (Колумбия) тоже не прошли без наших спортсменок. Изначально в основной сетке были заявлены Анастасия Тихонова и Анна Блинкова, но дальше стартового круга смогла пройти только Анна. Она, кстати, на этой неделе получила шестой номер посева. Увы, в полной мере оправдать его так и не смогла.

В первом круге Боготы Блинкова без труда прошла Робин Монтгомери (6:2, 6:3), а дальше ждала встречи с обладательницей уайлд-кард, 186-й ракеткой мира Хулией Риерой. С молодой аргентинкой россиянка сыграла впервые. И в рамках одного матча мы словно увидели несколько разных поединков.

Стартовала Блинкова безукоризненно: 27 минут, счёт 6:0, 100% спасённых брейк-пойнтов. Анна и сама выглядела более-менее стойко в этой партии, но на руку ей сыграла и совершенно провальная подача Риеры. Процент попадания первой – лишь 28%! Двойных ошибок – восемь! Розыгрышей, выигранных на второй, – 15%!

Казалось, что в таком темпе Блинкова может быстро свернуть дело и в двух партиях разобраться с аргентинкой. Но нет. Только Риера прибавила на подаче и в следующем сете подняла процент попадания первой до 71% – Анне стало тяжелее. При том что сама россиянка на протяжении всего матча держала этот показатель в районе 45%.

В результате с каждой партией количество заработанных брейк-пойнтов у Блинковой только уменьшалось. И следующие два сета остались за Риерой. Хулия за 1 час 38 минут и со счётом 0:6, 6:2, 6:1 одержала победу над Анной и вышла в четвертьфинал Боготы.

Вот таким образом россиянки завершили выступление на турнире в Колумбии. Но мы продолжаем болеть за наших спортсменок на «пятисотнике» в Чарльстоне. И делаем это вместе на «Чемпионате».