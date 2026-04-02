Шнайдер с «баранкой» вышла в 1/4 финала Чарльстона! Диана порадовала себя в день рождения

Сегодня, 2 апреля, на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне проходили матчи за выход в четвертьфинал. Россиянка Диана Шнайдер сражалась с соперницей прямо в свой 22-й день рождения. Но обо всём по порядку.

На американском «пятисотнике» Шнайдер получила седьмой номер посева и стала самой высокорейтинговой россиянкой на турнире после снятия Екатерины Александровой (2). Для Дианы Чарльстон стартовал со второго круга, где ей предстояла встреча с американкой Кэти Волынец. Шнайдер удалось закрыть соперницу и выйти в третий круг соревнования за 2 часа 21 минуту — 7:5, 7:5. Отметим, что в 2023 и 2025 годах Диана также добиралась до этой стадии.

Диана Шнайдер

На пресс-конференции в Чарльстоне россиянка ответила на вопрос о частых сменах тренера. За четыре месяца до начала работы с Сашей Бажиным наставниками Шнайдер успели побывать Динара Сафина, Мариуш Копил и Карлос Мартинес.

«В этом и вся прелесть — ты никогда не знаешь наверняка, пока не попробуешь посотрудничать с человеком. Со стороны может показаться, что дела обстоят так, а начинаешь совместную работу, и всё оказывается совершенно наоборот. Поэтому иногда приходится что-то менять. Понимаешь, что это не тот человек, с которым ты хочешь быть. Мне кажется, людям вне теннисного мира трудно понять, что нельзя просто так взять и сказать: «Это будет мой идеальный тренер для победы на ТБШ». К сожалению, так не бывает», — сказала теннисистка.

Россиянка также ответила, каким должен быть тренер, чтобы она ощущала себя комфортно во время работы с ним.

«Это может зависеть от того, как я себя чувствую рядом с этим человеком. Мы постоянно путешествуем вместе. Я вижусь со своим тренером чаще, чем с семьёй, так что это определенно должен быть человек, которому я действительно доверяю, с которым мне весело, но с которым также могу погрустить и поделиться своими мыслями. В то же время мне нужен человек, который сможет подтолкнуть меня на корте. У нас должно быть одинаковое видение того, чего мы хотим достичь, над чем работать. У него должно быть одинаковое видение моего стиля игры. Если вы понимаете, что процесс идёт в правильном направлении, даже если результаты неудовлетворительные, я думаю, это самое важное», — отметила спортсменка.

Завершая разговор с журналистами о сменах тренеров, Диана подчеркнула, насколько это решение даётся теннисистам непросто.

«Несколько недель всё идёт наперекосяк. Нельзя просто сразу довериться человеку. Всем отношениям нужно время. К тому моменту, когда понимаешь, что это не тот человек, нужно просто расстаться», — сказала Шнайдер.

За выход в четвертьфинал Чарльстона россиянка сражалась с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес. Канадка в мировой классификации располагается на 24-м месте, а её лучший результат — 13-я строчка, на которую она забралась в августе 2022-го. До сегодняшнего дня счёт личных встреч был равный — 2-2, однако за Дианой остались последние два поединка. Шнайдер побеждала в полуфинале Гонконга-2024 и в первом круге Аделаиды-2026, а канадка оказывалась сильнее в третьем круге Цинциннати-2024 и на старте Уханя-2024. Отметим любопытный факт, что обе спортсменки — левши.

Лейла Фернандес

С первых минут матча развернулась борьба на подаче нашей теннисистки. Диана допустила две двойные ошибки, но не позволила Лейле реализовать свои шансы и вытащила гейм — 1:0. После этого уже Фернандес пришлось отыгрываться: у россиянки было аж шесть брейк-пойнтов, однако канадка в самые важные моменты была на высоте — 1:1. Девушки гораздо увереннее играли на своих подачах, а при счёте 3:2 в пользу Шнайдер к ней вышел врач. До этого у Дианы были две повязки на колене, теперь же ей затейпировали практически всю голень. Восьмой гейм получился упорным: пять раз было «ровно», и лишь с шестого брейк-пойнта россиянка взяла подачу соперницы — 5:3. И тут же именинница уверенно поставила победную точку в сете — 6:3.

После перерыва Шнайдер не сбавила обороты и снова начала атаковать соперницу на её подаче. Уже на старте сета Диана сделала брейк — 1:0. К тому моменту она выиграла четыре гейма подряд, учитывая предыдущую партию. На этом россиянка не остановилась и продолжила брать гейм за геймом — 5:0. Оставалось только хорошо подать на матч, и наша спортсменка с этим справилась — 6:3, 6:0.

Таким образом, Диана в свой день рождения впервые в карьере вышла в четвертьфинал Чарльстона, причём с «баранкой». Дальше Шнайдер сразится с Джессикой Пегулой.

