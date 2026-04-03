Калинская победила экс вторую ракетку. А российско-украинская пара вышла в финал в Боготе

Анна в третий раз пробилась в топ-8 в Чарльстоне. И попала на талантливую американку.

В ночь со 2 на 3 апреля мск в на женском «пятисотнике» в Чарльстоне завершились встречи третьего круга (1/8 финала). Последним в расписании стоял матч с участием российской теннисистки Анны Калинской. В предыдущие годы Калинская неизменно выходила в четвертьфинал на этом турнире. Так было и в сезоне-2023, и в 2025-м. Поэтому Анне необходимо было защищать очки за прошлогоднее выступление.

Калинская, получившая восьмой номер посева на турнире, в первом круге не играла, а во втором уверенно прошла Викторию Томову — 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал Анна, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, сражалась с бывшей второй, а ныне 113-й ракеткой мира Паулой Бадосой. Испанской теннисистке дали уайлд-кард на турнир, и в первых двух матчах на турнире она не потеряла ни сета. Во втором круге Бадоса выбила 10-ю сеяную Марию Саккари (экс третью ракетку мира) — 6:3, 6:4.

Статистика личных встреч не благоволила Калинской. Впервые они с Бадосой встретились ещё на юниорском уровне — в финале «Ролан Гаррос». Тогда испанка победила 6:3, 6:3. А в Цинциннати в сезоне-2024 Паула отдала на один гейм меньше — 6:3, 6:2. Так что Анне дополнительно не нужно было настраиваться на этот поединок.

В начале матча теннисистки обменялись брейками, после чего принялись забирать свои геймы — даже без брейк-пойнтов. После 4:4 Калинская сделала решающий шаг к победе в партии. В девятом гейме россиянка отдала лишь очко на приёме, после чего под ноль подала на сет — 6:4 за 39 минут.

Вторую партию Анна провела ещё увереннее. Начало полностью осталось за россиянкой: 4:0! Бадоса, уступавшая с двумя брейками, всё же имела возможность отыграться — уже тогда, когда Калинская, ведя 5:2, подавала на матч. Однако Паула упустила свой единственный брейк-пойнт в этом сете, и Анна реализовала первый же матчбол — 6:4, 6:2 за 1 час 16 минут.

Калинская в четвёртый раз в карьере вышла в четвертьфинал на грунте, причём в третий раз — в Чарльстоне. Помимо этого на счету Анны есть выход в 1/4 финала Страсбурга-2025. За полуфинал Анна сразится с 18-летней американкой Ивой Йович, стремительно прогрессирующей в этом сезоне.

Йович, 16-я ракетка мира, в своём матче третьего круга в напряжённой борьбе одолела чемпионку Australian Open — 2020 Софью Кенин — 7:5, 7:5.

Ранее в этот игровой день Диана Шнайдер повесила «баранку» Лейле Фернандес и вышла в четвертьфинал. Подробнее об этом — в отдельном материале.

В четвертьфинале Шнайдер сразится с первой сеяной Джессикой Пегулой, пятой ракеткой мира. И если Калинская и Шнайдер выиграют свои матчи 1/4 финала, то выйдут друг на друга в полуфинале. А в нижней половине сетки образовался интересный четвертьфинал с участием победительницы Australian Open — 2025 Мэдисон Киз и олимпийской чемпионки Токио-2020 Белинды Бенчич.

Кроме того, на турнире WTA-250 в Боготе, Колумбия, состоялся первый полуфинал в парном разряде, в котором российско-украинский дуэт Анастасия Тихонова/Валерия Страхова играл с Ивонн Кавалье-Реймерс и Лаурой Пигосси.

Тихонова и Страхова уверенно забрали первый сет, не допустив ни одного брейк-пойнта на своей подаче. Им хватило единственного брейка — 6:4. Во второй партии соперницы отыгрались, сделав на один брейк больше, — 6:3. Однако на тай-брейке до 10 очков, который играется вместо третьего сета, Анастасия и Валерия добились успеха. Решающим стал рывок в середине тай-брейка, когда они из 2:4 сделали 6:4. Со второго матчбола Тихонова и Страхова вышли в финал — 6:4, 3:6, [10:6].