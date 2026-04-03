Федерер заработал $ 1,67 млрд! Серена — единственная женщина в топ-50 спортсменов-богачей

Суммарный доход 50 самых богатых спортсменов в истории с учётом инфляции достиг внушительных $ 56,2 млрд. Это наглядно демонстрирует, что спорт стал одним из самых прибыльных сегментов индустрии развлечений, а имена ведущих атлетов — глобальными брендами.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Серена Уильямс, Андре Агасси заработали немалое состояние с учётом инфляции и без неё. Как им это удалось? Разбираем свежий рейтинг специализированного портала Sportico.

Роджер Федерер, 9-е место

Заработок с учётом инфляции: $ 1,67 млрд

Заработок без учёта инфляции: $ 1,29 млрд

Федерер – единственный представитель тенниса в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Он занимает девятое место, уступая Майклу Джордану, Тайгеру Вудсу, Криштиану Роналду, Леброну Джеймсу, Лионелю Месси, Арнольду Палмеру, Джеку Никлаусу и Дэвиду Бекхэму.

Роджер Федерер Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В этом году швейцарец официально вступил в клуб миллиардеров. В марте Forbes включил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в свой ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты. За свою карьеру Роджер заработал $ 131 млн призовых, что является третьим показателем в истории тенниса – после Новака Джоковича ($ 193 млн) и Рафаэля Надаля ($ 135 млн). Федерер также уступает Джоковичу (24) и Надалю (22) по количеству выигранных ТБШ, однако на его доход это никак не влияет.

За пределами корта счёт Роджера пополняется беспрецедентными темпами. В 2020-м, за два года до завершения карьеры, швейцарец стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, заработав около $ 106 млн благодаря долгосрочным спонсорским контрактам с Uniqlo, Rolex, Mercedes-Benz, Lindt, Moët & Chandon и другими компаниями.

Постепенно сумма накапливалась и уже перевалила за миллиард. В последнее время капитал Федерера растёт особенно стремительно. Это связано с ранними инвестициями в швейцарский бренд спортивной одежды On, которые сейчас с лихвой окупают себя.

Рафаэль Надаль, 27-е место

Заработок с учётом инфляции: $ 755 млн

Заработок без учёта инфляции: $ 570 млн

22-кратный чемпион ТБШ Надаль зачехлил ракетку в конце сезона-2024, заработав $ 135 млн призовых. В плане доходов вне корта Рафа всегда заметно уступал Федереру, но суммы спонсорских сделок всё равно внушительные.

Надаль сотрудничает с такими брендами, как Nike (одежда/обувь), Kia (автомобили) и Babolat (ракетки), а также имеет крупные партнерские отношения с Richard Mille (часы), Santander, Telefonica и Mapfre. Кроме того, испанец является амбассадором Qatar Airways, Waterdrop, Louis Vuitton и SILA.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Точные условия партнёрства не разглашаются, однако со многими компаниями у Рафы деловые отношения уже более 20 лет. Очевидно, что в сумме это приносит как минимум восьмизначное пополнение счёта за год.

У Надаля есть собственные бизнес-проекты. В первую очередь это теннисная академия его имени, основанная легендарным теннисистом в родном городе Манакор. Рафа также инвестирует в ресторанную группу Tatel Restaurants вместе с Криштиану Роналду, Пау Газолем и Энрике Иглесиасом.

Новак Джокович, 32-е место

Заработок с учётом инфляции: $ 725 млн

Заработок без учёта инфляции: $ 575 млн

38-летний Джокович является действующим теннисистом, причём до сих пор выступает на топ-уровне. Прямо сейчас Новак – четвёртая ракетка мира. Серб всё ещё не распрощался с мечтой завоевать рекордный 25-й «Шлем», хотя более молодые конкуренты Карлос Алькарас и Янник Синнер делают эту задачу очень сложной.

Примечательно, что Джокович уступает Надалю по заработку с учётом инфляции, но немного опережает испанца по «чистым» деньгам. В первую очередь это можно связать с тем, что Новаку нет равных по призовым, которые составляют рекордные в истории $ 193 млн. Существенную часть этих средств Новак заработал в 2020-х (особенно в сезоне-2021 и сезоне-2023, когда выигрывал по три из четырёх «Шлемов»), а инфляция особенно сильно дала о себе знать именно в последние годы – после пандемии коронавируса и общей неспокойной обстановки в мире.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Это слегка обесценило усилия Джокович на корте, а в плане доходов вне площадки он всегда отставал от Федерера и Надаля. Хотя нельзя сказать, что спонсоры совсем уж обделяют Новака. В число его основных партнёров входят Lacoste (одежда), Head (ракетки), Asics (обувь), Hublot (часы). Он также является амбассадором Waterdrop, Aman Resorts и Qatar Airways. В сумме это приносит ему около $ 35 млн в год.

Ранее Джокович был лицом таких крупных брендов, как аdidas, Sergio Tacchini, Uniqlo, Mercedes-Benz, Peugeot и Seiko. Он иногда отказывался от сделок с компаниями, которые не соответствуют его образу жизни и ценностям, например, с производителями сладких напитков или вредной еды. Видно, что Джокович не гонится за доходом любой ценой, иначе у него был бы хороший шанс превзойти как минимум Надаля.

Серена Уильямс, 40-е место

Заработок с учётом инфляции: $ 680 млн

Заработок без учёта инфляции: $ 500 млн

Единственной женщиной, вошедшей в топ-50 самых высокооплачиваемых атлетов мира, является 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Легендарная американка заработала $ 94,8 млн призовых. Это абсолютный рекорд — идущая на втором месте Арина Соболенко ($ 49 млн) пока даже не преодолела планку в $ 50 млн.

Серена Уильямс Фото: Monica Schipper/Getty Images

Ходят упорные слухи, что в ближайшее время 44-летняя Уильямс может возобновить карьеру. Если это случится, то точно не из-за денег. За пределами корта Серена уже выстроила бизнес-империю. Она активно реинвестирует капитал через свой фонд Serena Ventures, владеет долями в новом клубе WNBA «Торонто Темпо» и женской футбольной команде «Энджел Сити» из Лос-Анджелеса.

Кроме того, у Серены есть спонсорские контракты с Nike, Gatorade, Wilson, Audemars Piguet, Gucci, Aston Martin, Beats by Dre, Block, JPMorgan Chase, DoorDash, Tonal и Anheuser-Busch InBev, которые за год в сумме предположительно приносят ей около $ 30 млн.

Андре Агасси, 45-е место

Заработок с учётом инфляции: $ 650 млн

Заработок без учёта инфляции: $ 350 млн

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Агасси заработал $ 31,15 млн призовых. Это было в период игровой карьеры с 1986 по 2006 год. Те самые «старые» деньги, которые успели заметно обесцениться за последние пару десятилетий. Это объясняет огромный разрыв по цифрам с учётом инфляции и без неё.

В своё время Андре проигрывал конкуренцию на корте Питу Сампрасу, но был заметно популярнее принципиального соперника в маркетинговом плане. Его основным спонсором из брендов одежды в период расцвета карьеры был Nike, однако какое-то время американец сотрудничал и с аdidas. Агасси почти всегда использовал именную ракетку Head Radical, подписав с компанией пожизненный контракт в 2003 году.

Андре Агасси Фото: Graham Denholm/Getty Images

Rolex, Aramis, American Express, Kia, T-Mobile, Schick – другие партнёры Андре времён выступления в туре. По информации Forbes, суммарный доход Агасси вне корта в период игровой карьеры всегда был как минимум в три раза выше того, что он заработал на теннисных турнирах. Это тоже в основном «старые» деньги, которые платили ему даже некоторое время после завершения карьеры.

Сейчас Агасси вряд ли зарабатывает огромные средства на рекламе, хотя он всё ещё медийно активен, появляется на различных крупных турнирах, работает экспертом на телевидении, участвует в выставочных матчах с женой легендарной Штеффи Граф и порой получает за это семизначные призовые.

В любом случае Андре грамотно вложил ранее полученные деньги. В последние годы он особенно активно занялся продвижением пиклбола совместно с компанией Komodo, в том числе основал собственную лигу по этому набирающему популярность виду спорта. Кроме того, Агасси – один из ключевых инвесторов востребованной образовательной платформы Square Panda. Всё это помогло ему накопить внушительный капитал.