Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло

В пятницу, 3 апреля, состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло. Как обычно, это первый грунтовый турнир ATP Masters 1000 в сезоне. В сетку заявились трое российских теннисистов – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Также в турнире примут участие Карлос Алькарас и Янник Синнер, первые две ракетки мира. По итогам жеребьёвки все они узнали своих реальных и потенциальных соперников.

Турнир в Монте-Карло впервые был проведён ещё в 1896 году — в позапрошлом веке. Серия «Мастерс» была образована в 1990 году, и Монте-Карло неизменно входит в так называемую супердевятку, хотя обязательным не является. Самым успешным теннисистом на кортах княжества является Рафаэль Надаль, 11-кратный чемпион турнира. Были здесь успехи и у россиян. В 1990 году Андрей Чесноков ещё под флагом СССР завоевал титул. Из действующих российских теннисистов здесь наиболее успешен Андрей Рублёв. В 2021-м он уступил в финале, а в 2023-м добрался до трофея. Остальные три титула в первой половине 20-х годов (в 2020-м Монте-Карло отменили из-за пандемии) забрал Стефанос Циципас, а в минувшем сезоне победил Карлос Алькарас, который в финале одержал волевую победу над Лоренцо Музетти — 3:6, 6:1, 6:0.

В этот раз на турнир приехали почти все сильнейшие. Но есть и исключения. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, в Монте-Карло не сыграет. Также турнир проигнорировали сразу несколько сильных американцев – Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Томми Пол, Лёнер Тьен. Отказы Джоковича, Фрица и Шелтона привели к тому, что Даниил Медведев получил не 10-й номер посева (в соответствии с местом в мировой классификации), а седьмой. И за счёт этого оказался избавлен от необходимости выступать в первом круге. Турнирная сетка рассчитана на 56 участников, а это означает, что первая восьмёрка вступает в борьбу со второго круга.

При жеребьёвке, проводить которую помогал монегаск Валантен Вашеро (чемпион «Мастерса» в Шанхае), Медведев шёл в четверть к кому-то из топ-4, которую составили Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев и Лоренцо Музетти. В итоге Даниилу достался Зверев, а возможные пары 1/4 финала сформировались следующим образом:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8);

Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 5);

Даниил Медведев (Россия, 7) — Александр Зверев (Германия, 3);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Янник Синнер (Италия, 2).

Интересно, что все россияне оказались в одной четверти! Более того, Медведев и Хачанов попали в одну «восьмушку», то есть могут сыграть друг с другом в третьем круге. Рублёв попал в «восьмушку» к Звереву, и все они оказались в той же половине, где изначально был Синнер.

Медведев во втором круге сыграет либо с финалистом Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, либо с квалифаером. В третьем круге возможна встреча с Хачановым — Карену для этого сначала придётся одолеть Артура Риндеркнеша, а потом – либо талантливого бразильца Жоао Фонсеку, либо канадца Габриэля Диалло. В 1/4 финала Даниилу светит встреча с Александром Зверевым (3)/Андреем Рублёвым (13), в полуфинале — с Янником Синнером (2), в финале — с Карлосом Алькарасом (1).

Даниил Медведев в Монте-Карло в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что касается Рублёва, то он в первом круге сразится с Нуну Боржешем, а если пройдёт его, то сыграет либо с Зизу Бергсом, либо с Адрианом Маннарино. А в третьем круге у Андрея возможен Александр Зверев (3).

У Карлоса Алькараса, действующего чемпиона, сетка может быть вот какой: второй круг — Стэн Вавринка/Себастьян Баэс, третий — Фрэнсис Тиафо (14), 1/4 финала — Александр Бублик (8), полуфинал — Лоренцо Музетти (4)/Алекс де Минор (5), финал — Янник Синнер (2)/Александр Зверев (3)/Феликс Оже-Альяссим (6)/Даниил Медведев (7).

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 5 по 12 апреля.