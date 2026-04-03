Шнайдер не добралась до российского полуфинала в Чарльстоне. А Мирра осталась в топ-10

В пятницу, 3 апреля, на соревновании категории WTA-500 в Чарльстоне проводились четвертьфинальные матчи. В этот день решался важный вопрос — будет ли российский полуфинал между Дианой Шнайдер и Анной Калинской на американском «пятисотнике». Но обо всём по порядку.

В восьмёрку сильнейших на американском «пятисотнике» Шнайдер попала после победы над финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес. Прямо в свой 22-й день рождения Диана с «баранкой» разгромила соперницу и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Чарльстона — 6:3, 6:0 за 1 час 27 минут. Россиянке также удалось добиться лидерства по счёту личных встреч с канадкой — 3-2.

В беседе с корреспондентами Tennis Channel наша теннисистка поделилась мыслями о своём выступлении в поединке с Фернандес, а ещё комично высказалась о выигранном с сухим счётом сете у соперницы. «Забавная история: утром команда сделала мне небольшой подарок, потому что я обожаю баранки. На завтрак была баранка с хорошим лососем. И я подумала: «Сегодня мы «заманим» эти баранки и в матче» (смеётся). В общем, я отлично чувствовала себя на корте. Сегодня всё работало очень хорошо. Я чувствовала свои удары, шла на них, играла одновременно умно и агрессивно. Лейла — очень неудобная соперница, особенно на грунте. Поэтому я очень довольна тем, как справилась с собой на корте. То, что я сегодня показала, было приятно и для меня, и для зрителей. Это самое важное», – заявила спортсменка.

А на послематчевой пресс-конференции россиянка шутливо прокомментировала победу в день 22-летия. «Это добавляет немного давления, потому что ты не хочешь плохо выступить в свой день рождения (смеётся). Если ты проиграешь, это испортит твой праздник, потому что ты не сможешь пойти и отметить. Ты хочешь победить и закончить день на хорошей ноте. В этом есть свои плюсы и минусы», — отметила теннисистка.

За место в полуфинале Чарльстона Шнайдер боролась с финалисткой US Open — 2024 Джессикой Пегулой. На пути к сражению с Дианой американка сыграла аж шесть сетов за два матча: теннисистка одержала волевую победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой во втором круге (4:6, 6:4, 7:5) и одолела итальянку Элизабетту Коччаретто в третьем круге (1:6, 6:1, 7:6).

Джессика Пегула Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В беседе с журналистами Пегула рассказала, что помогло ей не расклеиться в непростом трёхсетовике с Коччаретто. «Когда я попадаю в такие ситуации, я думаю, что мой характер помогает мне сохранять спокойствие. Я действительно считаю, что, когда проигрываю, мой темперамент содействует тому, чтобы справиться с этим, потому что я не слишком нервничаю. Да и не думаю, что это заметно. Иногда игроки могут заряжаться энергией и эмоциями друг друга, и, если я не проявляю много чувств, мне кажется, что игрокам порой трудно понять, как я себя ощущаю. Полагаю, что это помогает мне ясно мыслить, когда я нахожусь в сложной ситуации», — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира.

В прошлом сезоне Пегула завоевала трофей в Чарльстоне, так что в этом году ей предстояла защита чемпионства и 500 очков. На данный момент американка находится на пятом месте в рейтинге WTA, при этом её лучшее достижение — третья позиция, которой она достигла в октябре 2022-го. За всю карьеру Джессика выиграла 10 титулов, включая «тысячник» в Дубае, завершившийся чуть больше месяца назад.

На пресс-конференции после тяжёлой победы над Элизабеттой Кочарретто Пегула поделилась ожиданиями от четвертьфинального поединка со Шнайдер. «Я думаю, что с левшами всегда сложно играть, и уж особенно с ней [Дианой]. Она хитра, но также может играть довольно агрессивно. Она набирает опыт в матчах и становится увереннее с каждым разом. Мне придётся приложить все усилия, чтобы адаптироваться», — сказала американка.

Диана Шнайдер незадолго до начала противостояния тоже высказала своё мнение о сопернице. «Джесс [Пегула] очень сильная и стабильная теннисистка. Играть с ней никогда не бывает легко, и это ещё один вызов для меня. Она действующая чемпионка, поэтому на неё оказывается давление. Знаю, что она никогда не отступает, поэтому я определённо ожидаю тяжелый матч и напряжённую борьбу на грунте. Это хороший шанс для меня, и я просто постараюсь реализовать его и сделать всё возможное», — сообщила россиянка.

Диана Шнайдер Фото: Francois Nel/Getty Images

Перед стартом четвертьфинала Чарльстона Пегуле принадлежало безоговорочное лидерство по счёту очных встреч со Шнайдер — 2-0. Любопытно, что Джессика оба раза побеждала Диану исключительно в двух партиях: так было в полуфинале «тысячника» в Торонто-2024 (6:4, 6:3) и в четвёртом круге US Open — 2024 (6:4, 6:2).

В начале матча Шнайдер и Пегула не форсировали события, присматриваясь к действиям друг друга, но уже после третьего гейма обменялись брейками. С этого момента теннисистки в каждом гейме были вынуждены спасаться с брейк-пойнтов. Наконец при счёте 4:3 в пользу россиянки Диана поймала Джессику на ошибках и получила преимущество — 5:3. Ну а во время подачи на сет у нашей спортсменки не возникло никаких проблем — 6:3.

В первой партии Шнайдер допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного эйса, статистика Пегулы по этим параметрам — 0/0. Зато Диана обошла Джессику по количеству виннеров — 12 против четырёх. При этом по счёту невынужденных ошибок было равенство — 4-4.

Во втором сете американка первой заработала реальный шанс вырваться вперёд. Четвёртый гейм получился нервным: семь раз было «ровно», а ещё Пегула заработала четыре брейк-пойнта. Однако Шнайдер отбила все атаки и сохранила равновесие в партии — 2:2. И всё же Джессика добилась своего. При счёте 4:3 она прибавила в агрессии и с первой же попытки взяла подачу Дианы — 5:3, после чего довела сет до победы — 6:3.

За этот отрезок матча Пегула наколотила 17 виннеров, а Шнайдер — 11. Джессика также допустила меньше невынужденных ошибок, чем Диана — семь против девяти. Кроме того, американка выполнила четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, статистика россиянки по этим параметрам — 1/2. А ещё Пегула обошла Шнайдер по проценту попадания первой подачи — 70% против 62%.

Старт решающей партии стал для Дианы настоящим испытанием. Россиянка отыграла два брейк-пойнта и после одного из неудачных розыгрышей даже швырнула ракетку. Но в итоге Шнайдер не дрогнула и повела — 1:0. После этого уже наша спортсменка вцепилась в подачу Пегулы и добилась своего — 2:0, однако подтвердить брейк Диана не смогла. Россиянка упустила следующие шесть геймов, и это несмотря на то, что сама заработала несколько брейк-пойнтов, а потом ещё и отыграла три матчбола — 6:3, 3:6, 2:6.

Таким образом, Шнайдер не смогла выйти в полуфинал и лишила болельщиков возможности увидеть российское дерби с Анной Калинской вне зависимости от исхода матча той с Ивой Йович.

Ещё один четвертьфинал Чарльстона носил принципиальное значение для поклонников отечественного тенниса, хотя наших теннисисток в этом поединке не было. Олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич сражалась с американкой Мэдисон Киз. В случае успеха швейцарки топ-10 мирового рейтинга покинула бы Мирра Андреева, а её место заняла бы как раз Белинда.

В итоге за 2 часа 24 минуты чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз одержала волевую победу над Белиндой Бенчич и вышла в следующий круг — 4:6, 6:3, 6:2. Таким образом, в ближайший понедельник первая ракетка России Мирра Андреева останется на 10-й позиции рейтинга WTA.

Турнир в Чарльстоне проходит с 30 марта по 5 апреля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».