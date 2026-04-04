Турнир в Чарльстоне-2026: как сыграла Анна Калинская, соперница Ива Йович, сетка, результаты, статистика, расписание, где смотреть

Калинская проиграла 18-летней американке в Чарльстоне. Россиянок в сетке не осталось
Маргарита Сальникова
Анна Калинская
Комментарии
Анна уступила Йович, которая сразится с ещё одной представительницей США, одолевшей Шнайдер.

Четвертьфинальные сражения с участием наших теннисисток на турнире ранга WTA-500 в Чарльстоне подошли к концу. К сожалению, Диана Шнайдер отдала Джессике Пегуле путёвку в следующий круг и сорвала тем самым российское дерби. На американском «пятисотнике» в строю оставалась только Анна Калинская, которой предстояла битва с хозяйкой кортов Ивой Йович. Но обо всём по порядку.

Шнайдер не добралась до российского полуфинала в Чарльстоне. А Мирра осталась в топ-10

Калинская пробилась в четвертьфинал Чарльстона благодаря выигранному противостоянию с экс второй ракеткой мира Паулой Бадосой. Анна управилась всего за 1 час 16 минут, закрыв испанку (6:4, 6:2) и сравняв счёт по личным встречам с ней — 1-1. Таким образом, наша спортсменка в третий раз в карьере добралась до восьмёрки лучших на американском «пятисотнике», повторив свой рекорд в 2023 и 2025 годах.

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2026, пятница. 03:35 МСК
Паула Бадоса
113
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Анна Калинская
22
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В послематчевом интервью россиянка прокомментировала победу над соперницей и забавно высказалась по поводу «поддержки» от своей собаки Беллы. «Надеюсь, остаток сезона на грунте будет становиться лучше и лучше. Очень довольна сегодняшним днём. Паула – великолепный игрок, настоящий боец. Здорово видеть, что она выступает на большем количестве турниров. Уверена, мы сыграем ещё много раз. Это была крутая битва. Спасибо, ребята, что остались — уже довольно поздно. Что думаю по поводу лая моей собаки Беллы после матча? Она мой тренер, она мой босс (улыбается)», — заявила теннисистка.

Калинская победила экс вторую ракетку. А российско-украинская пара вышла в финал в Боготе

В четвертьфинале Чарльстона Анна сражалась с местной спортсменкой Ивой Йович. На американском «пятисотнике» теннисистка начала путь по сетке со второго круга благодаря статусу сеяной и за два поединка не отдала соперницам ни одной партии. В первом матче 18-летняя Йович без каких-либо проблем закрыла соотечественницу Алисию Паркс (6:3, 6:2), а в третьем круге она справилась с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин (7:5, 7:5).

WTA-500. Чарльстон. Турнирная сетка

После победы над Софьей Ива пришла в студию Tennis Channel, где поделилась мыслями о ходе матча с соперницей. «Я думаю, во втором сете у меня были проблемы с физикой. А Соня очень опасна, и когда она немного злится, то это может нервировать и мне становится сложнее найти выход из ситуации. Так что сначала у меня были сложности с физикой, а потом – и с психологией. Но всё-таки я смогла совершить камбэк в нужный момент, чтобы матч не перешёл в третий сет. Однако даже если бы мне пришлось это сделать, я бы просто сказала себе: «Ладно, всё в порядке. Давай просто пройдём через этот третий сет и закончим поединок», — сказала американка.

18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович

Беседуя с корреспондентом, Йович высказалась о словах наблюдателей по поводу её усердия и колоссального прогресса за последнее время. «Я думаю, что трудолюбие — это естественно для меня. Я росла в семье с этой ценностью, да и у меня всегда была поддержка от родителей, брата, сестры. Они все хорошие люди. Так что эти качества важны для меня. Рада, что публика говорит, что я хороший и усердно работающий человек, потому что это в некотором роде навык, который можно приобрести. Так что если у меня есть эти две черты, то я могу… Спать спокойно по ночам, верно? Вот что я пытаюсь делать», — отметила спортсменка.

Тинейджеры по стопам Мирры покоряют WTA! Сразу две юные теннисистки взяли дебютные титулы

Для Йович этот розыгрыш Чарльстона стал дебютным в карьере, так что никаких очков ей не нужно было защищать тут. Теннисистка сейчас располагается в мировой классификации на лучшем для себя месте — 16-м. А в коллекции у юной Ивы всего один трофей, который она завоевала в прошлом году на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре.

Ива Йович

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ранее Ива Йович и Анна Калинская ни разу не пересекались на корте, что придавало интриги их противостоянию в Чарльстоне. Для обеих теннисисток на кону был дебютный выход в полуфинал американского «пятисотника»

«Любой сопернице хочется отомстить». Калинская — перед третьим кругом Чарльстона

Йович лучше вошла в игру и с первых минут встречи воспользовалась ошибками Калинской. С первого же брейк-пойнта Ива добилась своего и повела — 2:0. В следующем гейме Анны американка снова заработала шанс взять подачу соперницы, но россиянка в решающий момент выстояла — 3:1. Понимая, что сет может уйти, наша спортсменка стала действовать активнее и в седьмом гейме сделала обратный брейк, выиграв его под ноль — 4:3, Однако Калинская тут же снова позволила Йович уйти в отрыв, допустив очередную двойную ошибку на брейк-пойнте — 5:3. Так, с минимальным перевесом американка и выиграла первую партию — 6:3.

В первом сете Анна допустила аж четыре двойные ошибки, тогда как Ива — всего одну. Американка также превзошла россиянку по проценту попадания первой подачи, а ещё по выигранным очкам на второй — 61% и 64% у Йович и 53% и 21% – у Калинской. Теннисистки сделали в этом отрезке матча одинаковое количество виннеров — пять, но Ива допустила меньше невынужденных ошибок, чем Анна — 14 против 23.

Чарльстон. 1/4 финала
03 апреля 2026, пятница. 23:15 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Калинская
22
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Во втором сете теннисистки дважды обменялись брейками. Обе нервничали, допускали много брака и вообще гораздо увереннее играли на чужой подаче. При счёте 4:4 Ива снова забрала гейм Анны — 5:4, благодаря чему получила возможность подать на матч. И с этой задачей Йович успешно справилась — 6:3, 6:4 за 1 час 22 минуты.

Таким образом, россиянок в одиночной сетке Чарльстона больше не осталось. Американка Йович дальше поборется с соотечественницей Джессикой Пегулой, ранее выбившей Диану Шнайдер.

Турнир в Чарльстоне проходит с 30 марта по 5 апреля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

