Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева получила уайлд-кард на турнир в Линце и осталась в топ-10 рейтинга: последние новости, результаты, что говорят

Мирра в последний момент заявилась на турнир в Линце. Всё ради подготовки к «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева
А ещё россиянка с трудом сохранила место в топ-10 рейтинга, хотя на неделе и не выходила на корт.

На этой неделе Мирра Андреева не выходила на корт, но всё равно подарила несколько новостей. И их вокруг юной россиянки оказалось сразу две. Первая касается рейтинга, вторая – её ближайших планов.

Последним матчем Мирры стал поединок четвёртого круга на «тысячнике» в Майами полторы недели назад. Во время встречи с Викторией Мбоко россиянка пожаловалась на боли в нижней части спины, несколько раз вызвала врача и в итоге проиграла с непривычным для себя счётом 6:7, 6:4, 0:6. Сразу после этого Андреева во Флориде снялась и с парного турнира.

На первой неделе грунтового сезона 10-я ракетка мира вполне ожидаемо не заявилась на турниры. При этом ближайшая по рейтингу соперница – Белинда Бенчич (№12) – отправилась на «пятисотник» в Чарльстон.

Там швейцарская спортсменка добралась до четвертьфинала и в случае выхода в следующую стадию должна была вытеснить Мирру из топ-10. Но Бенчич оступилась в поединке с Мэдисон Киз (6:4, 3:6, 2:6), а Андреева всё же сохранила за собой место в десятке лучших. однако теперь девушек разделяет всего 31 очко – минимальный разрыв.

Шнайдер не добралась до российского полуфинала в Чарльстоне. А Мирра осталась в топ-10
Сохранять высокое положение в рейтинге Мирре просто необходимо, так как в ближайшие два месяца всё и вся сосредоточено на подготовке к «Ролан Гаррос». Выше посев – комфортнее сетка.

Россиянке предстоит на грунте защищать 490 очков: 60 в Штутгарте, 215 в Мадриде, 215 — в Риме. На первый взгляд кажется, что не так много, но при плотной конкуренции в топ-15 перед «Шлемом» дорожишь каждой возможностью оказаться на шаг впереди оппоненток.

Такую попытку Мирра решила предпринять на следующей неделе, запросив уайлд-кард на турнир категории WTA-500 в Линце. Организаторы с удовольствием пригласили россиянку, а позже сообщили об этом в соцсетях.

«Новый номер один у нас на турнире — Мирра Андреева подтвердила своё участие и выйдет на корт в Линце. Ждём с нетерпением тебя, Мирра!» — говорится в публикации пресс-службы турнира.

Мирру ждёт успех в Мадриде, Алькарас может пожертвовать Римом? Выходим с игроками на грунт
В конце прошлого сезона Андреева попала в непростую ситуацию с уайлд-кард на «пятисотник» в Токио. Спортсменка на той неделе вела заочную борьбу с Еленой Рыбакиной за попадание на Итоговый турнир в одиночке. В результате Елена, которая сыграла в Японии, отобралась в топ-8 по результатам года, а Мирра – нет.

Итоговый Рыбакина, как мы помним, и выиграла. А Андреева чуть позднее признала, что отказ от поездки в Токио оказался ошибочным для неё решением.

«Мы обсудили с командой и решили пропустить турнир. В итоге это оказалось неправильным решением. Это даже не второй полный год в туре, так что мы просто извлечём уроки из этого и наберёмся опыта. В следующий раз, думаю, не допустим подобную ошибку», — приводит слова россиянки Arab News.

«Провалила концовку сезона». Теннисный мир обсуждает упущенный Миррой шанс на Итоговый
Уайлд-кард в Линц на следующей неделе явно станет частью стратегии, которую команда Мирры разработала на этот грунтовый сезон. Остаётся беречь здоровье (особенно спину), побольше отдыхать и не перегружать нервную систему. К тому же эксперты отмечают, что стиль игры Андреевой жизнеспособен на медленном глиняном покрытии.

«Мне казалось, что игра Мирры подходит к медленному покрытию. Она может там играть, умеет хорошо скользить, подходить к мячу не только шагами. Но на её общем фоне пока нет результатов, которые хотелось бы ей и её команде, болельщикам. Тут вопрос, как они работают над тем, что соперницы Мирры готовы к её ответам. Будто не хватает чего-то нового, какой-то изюминки. Кажется, что у Мирры есть потенциал, который мы видим в мужском теннисе от Синнера и Алькараса, — это прототип, что она может делать. У Андреевой есть игра для грунта. Тут вопрос, чего ждать. Думаю, Мадрид, «Ролан Гаррос» — турниры, которые будут ей подходить. Есть Штутгарт, где на закрытом грунте она может хорошо выступить», — сказала российская теннисистка Наталья Вихлянцева в беседе с «Чемпионатом».

Нам остаётся только болеть за Мирру. К тому же «пятисотник» в Линце стартует совсем скоро – в понедельник, 6 апреля. Следим за грунтовым сезоном вместе на «Чемпионате».

