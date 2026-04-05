Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Богота-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграла российско-украинская пара Тихонова/Страхова, взяли ли титул

Русско-украинская пара проиграла финал турнира WTA. Зато титул завоевала другая россиянка
Александр Насонов
Ирина Хромачёва с титулом
Комментарии
Ирина Хромачёва в Боготе взяла 11-й трофей в карьере — теперь с американской напарницей.

В ночь с 4 на 5 апреля мск на турнире WTA-250 в Боготе (Колумбия) состоялся финальный матч в парном разряде. Особенность этой встречи заключалась в том, что заранее было известно: российская теннисистка завоюет титул. Из верхней половины сетки в финал выбрались Ирина Хромачёва и американка Кэролайн Доулхайд, а противостояла им российско-украинская пара Анастасия Тихонова/Валерия Страхова.

WTA-250. Богота-2026. Парный разряд. Турнирная сетка

У тех, кто внимательно следит за парным теннисом, не возникает вопросов, кто такая Хромачёва. Ирина до этого завоевала 10 титулов на уровне WTA, главный из которых — «тысячник» в Ухане, взятый в 2024 году. Этот турнир россиянка выиграла в тандеме с Анной Данилиной из Казахстана. Кроме того, в парном разряде Хромачёва дважды доходила до стадии 1/4 финала на US Open — в 2018 и 2024 годах. В Боготе они с Доулхайд были посеяны под первым номером и, не отдав ни сета за три встречи, вышли в финал — присутствие этих теннисисток в решающем матче не удивляет.

У Тихоновой таких успехов не было. Анастасия могла похвастаться тремя титулами на «челленджерах», то есть на уровне WTA-125. Однако по ходу турнира в Боготе они со Страховой выбили вторых сеяных, так что в финале оказались вполне заслуженно.

История образования российско-украинской пары интересна. Впервые Тихонова и Страхова оказались по одну сторону корта ещё в 2021 году, когда заявились на один из турниров W25 в Португалии. В апреле 2022-го Анастасия и Валерия вместе выступили на другом соревновании W25, теперь уже в Претории (ЮАР), где смогли дойти до полуфинала.

После этого они долго не играли вместе, а в октябре минувшего сезона вновь объединили усилия — и дело пошло. Россиянка и украинка выиграли турнир W100 в Эдмонде (США), а в декабре взяли «челленджер» (WTA-125) в Кито (Эквадор). В этот период Тихонова играла и с другими партнёршами, но если рассматривать выступления именно этого тандема, то получится, что к финалу в Боготе Анастасия и её украинская напарница подходили на серии из 10 побед.

Матч начался на несколько часов позже изначально запланированного — и из-за дождя, и из-за того, что одиночные полуфиналы заняли довольно много времени. В первом сете до 5:5 включительно не случилось ни одного брейка. При этом Хромачёва и Доулхайд выглядели увереннее. Они отдавали меньше очков в своих геймах, в то время как Тихонова и Страхова трижды удерживали подачу на решающем мяче (при 40:40). В 11-м гейме россиянка и американка сделали брейк, но после этого не подали на партию, упустив двойной сетбол. На тай-брейке Ирина и Кэролайн сделали на один мини-брейк больше и взяли сет — 7:6 (7:5) за 57 минут.

Вторая партия проходила по схожему сценарию. Как и в стартовом сете, брейков поначалу не было. Трижды дело доходило до решающего очка (в том числе дважды на подаче Тихоновой и Страховой), однако всякий раз гейм оставался за подающей стороной. А после 4:4 Хромачёва и Доулхайд сделали решающий шаг к титулу: они под ноль забрали свой гейм, а затем отдали лишь одно очко на приёме и победили — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 36 минут.

Богота — парный разряд. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 01:40 МСК
США
Россия
К. Доулхайд И. Хромачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Украина
Россия
В. Страхова А. Тихонова

Для Хромачёвой этот титул стал 11-м на уровне WTA, для Доулхайд — третьим. Что касается Тихоновой и Страховой, то они пока остаются без трофеев в туре. А последним российско-украинским тандемом, завоевавшим титул на уровне ATP/WTA, являются Андрей Рублёв и Денис Молчанов, которые в феврале 2022 года выиграли турнир в Марселе.

Ирина Хромачёва и Кэролайн Доулхайд

Фото: Пресс-служба турнира в Боготе

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android