Дерепаско выиграл турнир с братом 10-кратной чемпионки ТБШ! У Тимофея — 1-й трофей в году

Очередная теннисная неделя позитивно завершилась для наших спортсменов. И девушки, и парни вновь сыграли в финалах на уровне ITF. Рассказываем, кому из них удалось добраться до победы.

Как и всегда, стартуем с женской одиночки, которая подарила нам сразу два финала с участием российских теннисисток. Первый – на крупном турнире категории W100 в Луане (Китай), где свою победную серию продолжила 25-летняя Софья Лансере.

На прошлой неделе Софья в дуэте с россиянкой Анастасией Шубладзе выиграла парный турнир серии W50 в Мааньшане. Сразу после этого в Луане она объединилась в дуэт с Анастасией Гасановой, но уступила в первом же круге и бросила все силы на одиночный разряд.

В результате Софья дошла до финала, одолев на пути вторую сеяную, 139-ю ракетку мира Химено Сакацумэ. В решающем матче россиянке предстояло побороться с хозяйкой кортов и 247-м номером рейтинга Ю Сяоди. В этой встрече Лансере, увы, уступила со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 4:6.

Из позитивного: Софья впервые с ноября прошлого года добралась до одиночного финала. А ещё по итогам этой недели обеспечила себе взлёт на 89 позиций: с 374-й строчки рейтинга на 285-ю. Максимум в карьере Лансере пока была 200-й ракеткой мира.

Софья Лансере Фото: Mathias Schulz/Zuma/ТАСС

Второй примечательный женский финал состоялся на турнире серии W15 в Шарм-эш-Шейхе – таком любимом нашими спортсменами и успешном для них. На этой неделе в Египте за трофей сразилась 19-летняя уроженка Владимира Кристина Кроитор (№572 рейтинга).

Соперница у россиянки была непростая – первая сеяная, 214-я ракетка мира в одиночке и 57-я в паре чешка Анна Сискова. Ранее девушки друг с другом не играли. И Кристина, к сожалению, со счётом 1:6, 5:7 уступила.

Всего у Кроитор три взрослых трофея в одиночном разряде и два – в парном. Первые турниры на уровне ITF покорились спортсменке в сезоне-2024, когда ей было 17 лет. Важно отметить, что Кристина в октябре прошлого года на турнире в Шарм-эш-Шейхе получила травму правого голеностопа, из-за чего раньше завершила сезон, но всё же смогла довольно быстро вернуться на корт. На первых соревнованиях россиянка сыграла уже в конце января.

А на турнире серии W15 в Аурангабаде (Индия) 28-летняя россиянка Элина Неплий подняла над головой второй трофей в карьере (первый – с 2024 года). В финале Элина (№686 рейтинга) переиграла 15-летнюю представительницу Боснии и Герцеговины без рейтинга Тею Ковачевич – 6:2, 6:1.

И несколько хороших новостей из парного разряда. На турнире W100 в Луане, где одиночный финал сыграла Софья Лансере, борьбу за трофей вели россиянки и в паре. Как итог: 25-летняя москвичка Екатерина Овчаренко и 20-летняя уроженка Волгограда Варвара Паньшина взяли верх над Александрой Осборн/Приской Маделин Нугрохо (6:2, 6:2).

Варвара Паньшина и Екатерина Овчаренко Фото: Из личного архива Екатерины Овчаренко

Для обеих россиянок это первый совместный трофей и дебютная победа на турнире в текущем сезоне. Паньшина тренируется в академии Александра Островского у Павла Таубера, с которым занимается и финалистка одного из турниров прошлой недели Виктория Милованова. Овчаренко в спорте с пяти лет, сейчас тренируется под руководством Евгении Борисовны Куликовской – бывшего наставника Елены Рыбакиной.

На соревнованиях категории W50 в Нанте россиянки тоже не остались без трофеев. 20-летняя Елена Приданкина и 21-летняя Кира Павлова выиграли первый совместный турнир, одолев в финале Тифани Леметр/Веронику Подрез – 6:4, 6:3.

Приданкина тем временем взяла второй кубок в сезоне и открыла себе путь на 84-ю строчку парного рейтинга WTA. Елена продолжила системно взбираться вверх по первой сотне. Павловой же этот успех позволит взлететь на 161 строчку и вернуться в топ-500.

В Аурангабаде, где чемпионкой в одиночке стала Элина Неплий, в паре победа тоже досталась российской спортсменке. Екатерина Яшина в дуэте с Жибек Куламбаевой взяла второй турнир подряд! На этот раз перед российско-казахстанской парой не устояли Севиль Юлдашева/Анастасия Купарев (6:1, 6:4). Подробнее об успехах Яшиной и Куламбаевой писали в обзоре в прошлое воскресенье.

От парней тоже есть хорошие новости: одна из надежд российского тенниса 19-летний Тимофей Дерепаско взял первый турнир в этом году! Вместе с 23-летним чехом Даниэлем Синяковым – младшим братом 10-кратной чемпионки парных турниров «Большого шлема» Катержиной Синяковой – россиянин победил на соревнованиях категории M15 в Шарм-эш-Шейхе. В финале парни переиграли первых сеяных – дуэт Константен Биттун-Кузмин/Роберт Штромбах (6:4, 7:6 (7:5)).

