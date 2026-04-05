Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля

Едва завершился «Солнечный дубль», как теннисный тур стремительно переместился на песчаное покрытие. Уже практически закончены первые небольшие подобные турниры в Чарльстоне, Боготе, Хьюстоне, Бухаресте и Марракеше. А уже в это воскресенье, 5 апреля, стартовал первый грунтовый «Мастерс» — в Монте-Карло. Ну а ближе к концу месяца уже с захватом нескольких дней мая состоится и двухнедельный объединённый Мадрид. Но обо всём по порядку.

ATP Masters 1000. Монте-Карло (Монако). 5-12 апреля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Янник Синнер (2), Александр Зверев (4), Лоренцо Музетти (5), Алекс де Минор (6), Феликс Оже-Альяссим (9), Александр Бублик (10), Даниил Медведев (11), Карен Хачанов (16), Андрей Рублёв (17).

На второй неделе апреля проходит первый из трёх грунтовых «Мастерсов», на который заявились почти все сильнейшие, исключая 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича и нескольких американцев, не жалующих данное покрытие. Отметим, что хоть и разыгрываются тут привычные 1000 очков, но это единственный мужской «тысячник», который является необязательным. Так что за пропуск данного турнира не будет никаких штрафных санкций. Турнир в Монте-Карло впервые состоялся в 1896 году. Среди прочих тут отличались и отечественные теннисисты. Чемпионами здесь становились Андрей Чесноков (1990) и Андрей Рублёв (2023), а до финала доходили Александр Метревели (1968) и всё тот же Рублёв (2021). Безусловным рекордсменом по количеству тут титулов является Рафаэль Надаль – 11. Ну а действующим победителем является лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас, который попробует защитить свой титул. Также в нынешнем розыгрыше заявлены и все три сильнейших россиянина – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Рублёв, причём первый пропустит стартовый круг как теннисист, входящий в топ-8 посева. На турнире, помимо борьбы за титул, будет идти ожесточённая борьба Янника Синнера и Карлоса Алькараса за первое место в рейтинге.

WTA-500. Линц (Австрия). 6-12 апреля

Грунт, помещение.

Топ-участницы: Мирра Андреева (8/WC), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (19), Елена Остапенко (26), Александра Эала (32), Жаклин Кристиан (35), Сорана Кырстя (38), Сара Бейлек (40).

Турнир разыгрывается с 1987-го. В 2024 году он поднял категорию с 250 до 500, а с нынешнего сезона переехал с закрытого харда на грунт в зале. За долгие годы проведения тут не раз отличались и российские теннисистки. Чемпионками были Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006), Анастасия Павлюченкова (2015), Анастасия Потапова (2023) и Екатерина Александрова (2025). До финала добирались та же Петрова (2003, 2006), Елена Бовина (2004), Вера Звонарёва (2008) и Александрова (2018, 2024). Екатерина приехала в этом году защищать титул, однако первый номер посева в последний момент достался Мирре Андреевой, попросившей уайлд-кард. Третий номер получила ещё одна россиянка – Людмила Самсонова.

ATP-500. Барселона (Испания). 13-19 апреля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (1), Лоренцо Музетти (5), Алекс де Минор (6), Феликс Оже-Альяссим (9), Каспер Рууд (12), Карен Хачанов (15), Андрей Рублёв (16), Алехандро Давидович-Фокина (17).

Эти соревнования ведут свой отчёт с 1953 года. «Пятисотник» в Барселоне – ещё один турнир, где более 10 раз побеждал Рафаэль Надаль – 12. Выигрывал здесь и россиянин Марат Сафин (2000), который уже год работает наставником Андрея Рублёва. Также Марат добирался тут до финала (2003), как и Даниил Медведев (2019). Действующим чемпионом Барселоны является датчанин Хольгер Руне, который обыграл в решающем матче Карлоса Алькараса. В нынешнем розыгрыше заявлены Алькарас с Рублёвым, а также Карен Хачанов.

ATP-500. Мюнхен (Германия). 13-19 апреля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Александр Зверев (4), Тейлор Фриц (7), Бен Шелтон (9), Александр Бублик (11), Якуб Меншик (13), Флавио Коболли (14), Лучано Дардери (18), Франсиско Серундоло (19).

Турнир в Мюнхене разыгрывается с 1899 года. В 2025-м он поднял свой статус с ATP-250 до ATP-500. Отличались тут и отечественные теннисисты – Андрей Чесноков (1989), Николай Давыденко (2004, 2011) и Михаил Южный (2010). До финала ещё дважды добирался всё тот же Южный (2007, 2009). Прошлогодний финал разыграли Александр Зверев и Бен Шелтон. Оба заявлены и в этом году.

WTA-500. Штутгарт (Германия). 13-19 апреля

Грунт, помещение.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (3), Кори Гауфф (4), Жасмин Паолини (7), Элина Свитолина (8), Мирра Андреева (10), Екатерина Александрова (11), Диана Шнайдер (20), Анна Калинская (21), Людмила Самсонова (22).

Этот турнир разыгрывался с 1978 года в Фильдерштадте, а в 2006-м перебрался в Штутгарт. Рекордсменкой по количеству титулов тут является Мартина Навратилова – шесть. Отличались здесь и россиянки – Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012-2014). Финалистками также были всё та же Петрова (2008) и Динара Сафина (2009). Действующей чемпионкой является Елена Остапенко из Латвии, которая тогда в финале на удивление легко разобралась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Кстати, таких поражений в решающих матчах Штутгарта у белоруски целых четыре – ещё в 2021-м от Эшли Барти, в 2022-м и 2023-м – от Иги Швёнтек.

WTA-250. Руан (Франция). 13-19 апреля

Грунт, помещение.

Топ-участницы: Марта Костюк (28), Мари Боузкова (32), Сорана Кырстя (35), Жаклин Кристиан (36), Лоис Буассон (38), Энн Ли (39), Джаниче Чен (40), Сара Бейлек (41).

Это турнир в календаре WTA-тура появился лишь в 2024-м, повысив свой статус «челленджера» WTA-125 до WTA-250. Первыми чемпионками были Слоан Стивенс и Элина Свитолина. В основу нынешнего розыгрыша не заявилась ни одна россиянка.

ATP Masters 1000. Мадрид (Испания). 22 апреля – 3 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2), Новак Джокович (3), Александр Зверев (4), Лоренцо Музетти (5), Алекс де Минор (6), Тейлор Фриц (7), Феликс Оже-Альяссим (8), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (15), Андрей Рублёв (16).

Турнир в Мадриде появился в 2002 году и сразу же попал в «Мастерс-серию» на место Штутгарта. Причём изначально соревнования проводились осенью под крышей и на харде, а в 2009-м всё переместилось в весеннюю часть календаря на грунтовые корты стадиона La Caja Mágica. Пять побед тут на счету Рафаэля Надаля, по три – у Роджера Федерера и Новака Джоковича. Причём Надаль, Федерер и британец Энди Маррей успели выиграть тут на двух разных покрытиях. Отличались тут и россияне Марат Сафин (2004) и Андрей Рублёв (2024). Действующим чемпионом Мадрида является норвежец Каспер Рууд, который обыграл в финале британца Джека Дрейпера. В заявку розыгрыша-2026 попали все три топовых россиянина – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Рублёв.

WTA-1000. Мадрид (Испания). 21 апреля – 2 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (3), Кори Гауфф (4), Джессика Пегула (5), Аманда Анисимова (6), Жасмин Паолини (7), Элина Свитолина (8), Мирра Андреева (10), Екатерина Александрова (11), Диана Шнайдер (20), Анна Калинская (21), Людмила Самсонова (22), Вероника Кудерметова (57), Оксана Селехметьева (71), Анастасия Захарова (74).

Женский Мадрид появился в 2009-м с переходом на грунтовое покрытие. Первой чемпионкой стала россиянка Динара Сафина. Отличилась в 2014-м и Мария Шарапова. До финала также добирались Шарапова (2013) и Светлана Кузнецова (2015). Действующей победительницей является Арина Соболенко, обыгравшая в решающем матче Кори Гауфф.