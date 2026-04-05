«Полуфинал на грунте будет хорошим результатом». Медведев начинает новый отрезок сезона

В воскресенье, 5 апреля, начался престижный турнир категории ATP-1000 в Монте-Карло. В числе спортсменов, заявленных на «Мастерс», присутствует и лидер российского тенниса Даниил Медведев. Прошлогодний розыгрыш соревнования завершился для чемпиона US Open — 2021 уже в третьем круге, а как получится в этом сезоне?

До старта грунтового отрезка теннисного года Медведев выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. На калифорнийском турнире Даниил добрался до решающего сражения, где уступил титул итальянцу Яннику Синнеру на двух тай-брейках (6:7, 6:7). Попутно россиянин выбил из сетки лидера рейтинга Карлоса Алькараса (6:3, 7:6) и прошлогоднего чемпиона Джека Дрейпера (6:1, 7:5).

Даниил Медведев и Янник Синнера на награждении в Индиан-Уэллсе-2026

А вот на флоридском соревновании наш спортсмен сыграл не так уж и успешно. Чемпион US Open — 2021 прошёл второй круг в Майами, после чего неожиданно уступил в третьем круге аргентинцу Франсиско Серундоло. Медведев получил в первой партии «баранку», следом взял сет у соперника, однако всё равно потерпел поражение — 0:6, 4:6, 5:7. Но, несмотря на ранний проигрыш, Даниил всё равно остался в топ-10 рейтинга ATP.

После поражения россиянина в Майами французская журналистка Инес Лагриди нашла в его адрес подбадривающие слова. «Он [Даниил Медведев] великолепен. У него эта потрясающая откровенность — и по сути, и по форме. У него всегда есть свои маленькие острые реплики. И он довольно глубоко раскрывает тему, когда ему задаёшь вопрос», — приводит слова Лагриди Tennis Legend.

В интервью «БОЛЬШЕ!» наш спортсмен высказался о том, как для него прошли первые три месяца теннисного года. «Мне кажется, всё в глобальном смысле было отлично. При этом, когда я смотрю на результаты в Дубае, в Индиан-Уэллсе и на тот теннис, который я показывал, хотелось бы играть ещё лучше в те моменты, где я не смог его показать, но это спорт, это теннис, всё зависит от стольких разных деталей, которые, может быть, даже люди не знают, которые, может быть, я и сам не знаю. Поэтому рад в любом случае, что удалось иногда показывать свой лучший теннис. И надеюсь, что смогу продолжить это делать дальше», — отметил чемпион US Open — 2021.

Теперь Медведеву предстоит начать грунтовый отрезок сезона. Для Даниила он стартует с турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло, где спортсмен получил седьмой номер посева, что является лучшим показателем среди остальных россиян. Благодаря высокому рейтингу чемпион US Open — 2021 пропустит первый круг и примет участие в соревновании со второго.

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников поделился мнением, что у Даниила туманные перспективы на грунтовом покрытии. «Грунт — самое неподходящее покрытие для его игры. Вы можете строить какие угодно прогнозы, но я не уверен», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А вот капитан сборной Казахстана Юрий Щукин считает, что у Медведева есть шансы здорово показать себя в этом отрезке сезона. «Даниил — тактический игрок высокого класса. Тот же Рим он выиграл на грунте. Медведев может играть на любом покрытии. От него можно ожидать чего угодно, тем более в последнее время он играет неплохо. Даниил может неплохо отыграть грунтовый сезон», — заявил Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В Монте-Карло-2026 Медведев поборется во втором круге либо с финалистом Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, либо с квалифаером. В третьем круге Даниила может ждать россиянин Карен Хачанов (12) или француз Артур Риндеркнеш, в четвертьфинале у нашего теннисиста не исключено сражение с соотечественником Андреем Рублёвым (13) либо с представителем Германии Александром Зверевым (3), в полуфинале — с четырёхкратным чемпионом ТБШ Янником Синнером (2), а в решающем противостоянии — с лидером рейтинга Карлосом Алькарасом (1).

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов

В беседе с «БОЛЬШЕ!» Даниил поделился эмоциями от возвращения в Монако, где он проживает с семьёй. «Дома всегда лучше. С семьёй. Сейчас турниры в Европе, поэтому, может быть, где-то будем вместе, и в любом случае ты как бы ближе, то есть легче вернуться, если что, больше проводишь времени, поэтому рад быть дома и, надеюсь, смогу хорошо сыграть здесь», — подчеркнул спортсмен.

Кроме того, Медведев поделился мыслями по поводу перехода с харда на грунт. «Если честно, думаю, что всё-таки не слишком [помогут результаты на харде], потому что, допустим, если брать прошлый сезон: да, у меня не было титулов на грунте, но оказался очень неплохой грунтовый сезон. Хотя при этом до этого хардовый был ужасный. Поэтому думаю, что для меня вот этот переход с харда на грунт — это две совершенно разных вещи. То есть всё, что было до этого, и всё, что будет после, не имеет никакого значения: такой отдельный сезон. Поэтому я не думаю, что очень сильно мне поможет уверенность, набранная до этого на хардовых турнирах. Но если вдруг она поможет, то супер», — заявил Даниил.

А ещё наш спортсмен ответил, какой результат на этом покрытии будет для него удовлетворительным. «Наверное, если где-то в полуфинал выйду, потому что я играю обычно четыре турнира — это Монте-Карло, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Если где-то я выйду в полуфинал, это уже очень хороший результат. Конечно, хочется стабильности. В прошлом году, в принципе, был очень стабильный грунтовый сезон, только на «РГ» был тяжёлый матч, я вылетел в первом круге. Поэтому, наверное, если я дойду до четвертьфинала «Ролан Гаррос», точно буду доволен, и даже, в принципе, наверное, неважно будет, что происходило до», — отметил экс первая ракетка мира.

Даниил также высказался насчёт влияния нового тренерского штаба на его игру на грунте. «Нет, я, в принципе, если уж быть честным, считаю, что всё равно за последние годы научился лучше играть на грунте, лучше понимать игру. Поэтому не думаю, что кто-либо в мире сможет мне сказать какую-то вещь про игру на грунте, на которую я скажу: «Вау, ну как же я до этого не знал? Всё, теперь выиграю все «Ролан Гаррос», как Рафа [Надаль]». Просто работаем, стараемся искать какие-то где-то тактические пути, где-то — технические, посмотрим, как это сложится», — сообщил Медведев в беседе с «БОЛЬШЕ!».

Будем надеяться, что новый отрезок теннисного сезона начнётся успешно для первой ракетки России. В прошлом году наш спортсмен завершил борьбу уже в третьем круге Монте-Карло, так что сейчас на него не будет оказываться давления по поводу защиты очков. Кто знает, вдруг этот факт поможет Даниилу Медведеву выстрелить и порадовать своих болельщиков классными результатами на корте? Да и не стоит забывать, что свой единственный титул на грунте чемпион US Open — 2021 завоевал на «Мастерсе», правда, в Риме.

