Рублёв пробился во второй круг Монте-Карло. Хотя Андрею вызывали врача

Сегодня, 6 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло продолжились матчи первого круга. Этот игровой день был интересен тем, что свои встречи провели сразу два российских теннисиста, а именно Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Напомним, Даниил Медведев, получивший седьмой номер посева, начнёт борьбу со второго круга.

Рублёв, 13-й сеяный, ранее добивался успехов в Монте-Карло. В 2021 году он дошёл до финала, а в 2023-м завоевал здесь титул. В прошлом сезоне россиянин выбыл в третьем круге. В этот раз первым соперником Андрея на турнире стал португальский теннисист Нуну Боржеш, замыкающий топ-50 рейтинга ATP. Статистика личных встреч для Андрея была просто идеальная: 3-0. Причём во всех этих матчах он не отдал оппоненту ни сета. В этом году Рублёв уже успел обыграть Боржеша в 1/4 финала Гонконга — 6:3, 6:4.

Рублёв начал матч не очень уверенно, срывая удары, но довольно быстро прибился к корту и стал оказывать давление на соперника. Это привело к тому, что россиянин уже в третьем гейме добился брейка. С подтверждением преимущества у Андрея возникли сложности (первая подача поначалу вообще не особо работала), однако он смог уйти с 0:30 и оторвался в счёте — 3:1.

Казалось, остаток партии пройдёт спокойно. Но на деле вышло иначе. Андрей уверенно забирал свои геймы (то же самое делал и Боржеш), а при 5:4, перед тем как подавать на сет, запросил медицинский перерыв, пожаловавшись на неприятные ощущения в области шеи.

Теннисист и физиотерапевт ушли в подтрибунное помещение. Получив необходимую помощь, россиянин вернулся на корт. При подаче на партию Рублёву пришлось понервничать. Он начал с 15:40, на первом брейк-пойнте ему ещё и трос помог. После этого Андрей включил подачу, забрал все остальные очки, а с ними и весь сет — 6:4 за 41 минуту.

Боржеш плохо начал второй сет, и Рублёв едва не начал с брейка, однако португалец всё же отыграл оба брейк-пойнта. А в четвёртом гейме Нуну едва ли не впервые в матче показал, что умеет кое-что и на приёме, и реализовал первый же брейк-пойнт, воспользовавшись ошибкой Андрея, — 3:1.

После этого игра у Рублёва развалилась. Россиянин только и делал, что допускал невынужденные ошибки, и больше не взял ни одного гейма в этом сете. Боржеш, сделав ещё один брейк в шестом гейме, после этого подал на партию — 6:1 за 28 минут. Так Нуну впервые в карьере взял сет у Андрея, который не оформил ни одного виннерса при 10 невынужденных. Повреждение всё-таки сказалось?

Решающую партию Рублёв начал так, словно ничего не случилось. И это помогло. Россиянин прибавил, за счёт этого регулярно ловил Боржеша на ошибках и в четвёртом гейме добился такого важного брейка — 3:1. После этого португалец развалился и в оставшейся части матча взял всего два мяча. Андрей вышел в следующий круг — 6:4, 1:6, 6:1 за 1 час 35 минут.

Рублёв прервал серию из трёх поражений, начавшуюся в полуфинале Дубая. После этого Андрей проигрывал в первых же матчах в Индиан-Уэллсе и Майами. За карьеру россиянин одержал уже 13 побед в Монте-Карло, и это повторение его лучшего результата на «Мастерсах» — столько же побед у него в Цинциннати (но там его лучший результат — финал, а не титул).

Во втором круге Рублёв сразится с победителем пары Зизу Бергс (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

Карен Хачанов (12), который в 2024 году дошёл до четвертьфинала Монте-Карло, а год назад выбыл в первом же круге, вышел на корт с французом Артуром Риндеркнешем, 27-й ракеткой мира. Ранее соперники лишь однажды играли друг с другом, и было это довольно давно, более четырёх лет назад. В 1/4 финала второго турнира в Аделаиде в 2022 году Риндеркнеш победил – 7:6 (9:7), 7:5.

Первый сет проходил при преимуществе подающей стороны, хотя, казалось бы, на грунте у принимающего больше шансов, чем на других покрытиях. Риндеркнеш оказался сильнее в этом компоненте (пять эйсов!) и за счёт этого выиграл партию. Француз на своей подаче избежал брейк-пойнтов, а вот Хачанову приходилось отыгрываться. И если в восьмом гейме россиянин ушёл с брейк-пойнта, то в 12-м его соперник смог реализовать второй сетбол на приёме — 7:5 за 50 минут.

Второй сет Карен провёл ещё хуже. Количество невынужденных ошибок резко увеличилось, и после брейка под ноль в четвёртом гейме в исполнении француза сложно было на что-то рассчитывать. В седьмом гейме, правда, Хачанов в первый и в последний раз в матче вышел на брейк-пойнт, однако упустил его. После этого Риндеркнеш дожал россиянина, использовав второй матчбол на приёме, — 7:5, 6:2 за 1 час 32 минуты. Хачанов второй год подряд проиграл в первом круге Монте-Карло.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля.