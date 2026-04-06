«Моя цель — улучшать игру». В первом матче на грунте Мирра сразится с чемпионкой ТБШ

В теннисном туре завершились соревнования на харде, и спортсмены начали потихоньку переходить на грунтовые корты. Первая ракетка России Мирра Андреева решила опробовать это покрытие раньше, чем остальные топы, поэтому попросила уайлд-кард на турнир категории WTA-500 в Линце, которую ей организаторы с радостью и предоставили.

Для большинства сильнейших теннисисток грунтовый отрезок сезона стартует с «пятисотника» в Штутгарте. Эту же тактику первоначально выбрала для себя и Андреева, однако в последний момент она заявилась на соревнование в Линце. Вполне вероятно, что Мирра вместе со своей командой решила заработать как можно больше рейтинговых очков к старту «Ролан Гаррос».

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова подробно разобрала игру Андреевой на грунте в преддверии нового отрезка сезона. «Самые лучшие результаты Мирры пришлись на хард. Хотя у неё есть титул на грунте, полуфинал «Большого шлема» и серебряная медаль [Олимпиады] в паре с Дианой Шнайдер. В принципе, стиль игры более агрессивный подходит под быстрые покрытия. Но Мирра хорошо справляется с грунтом. Она умеет играть разнообразно, любит воспользоваться укороченными. Есть возможность вернуться в розыгрыш, добежать до мяча, так как земля гасит скорость. Есть шанс перевернуть игру и пойти в атаку», — отметила Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В мировой классификации Мирра располагается на 10-й строчке, при этом ещё в начале февраля она была на седьмом месте. Виной такого спада в рейтинге стали ранние вылеты нашей спортсменки с крупных соревнований, на которых она добиралась до поздних стадий в прошлом году. К примеру, в Дохе и Индиан-Уэллсе Андреева зачехлила ракетку уже в третьем круге, а в Дубае и Майами — в четвертьфинале и четвёртом круге соответственно.

На падение в мировой классификации Мирра отреагировала флегматично, отметив, что для неё рейтинг и крупные победы важны, но не являются главной задачей. «Я всегда хочу улучшать игру, это моя цель. Остальное придёт само собой», — приводит слова спортсменки издание Kurier.

Известный тренер Рик Маччи, как и многие другие специалисты, остался недоволен поведением нашей теннисистки на турнире в Майами. «Из-за истерик и вспышек гнева её боевой дух был не тот в матче с Мбоко. Это теперь скользкий путь для Русского кролика. Её сила — это также её слабость. Её огонь делает её беспощадным бойцом. Но она слишком сильно жмёт на тормоза, чтобы показать беззаботную счастливую сторону. Нужно найти идеальное состояние, где разум спокоен, но уровень интенсивности зашкаливает. Она разберётся», — написал Маччи в социальных сетях.

Отдельно отметим, что в сезоне-2025 Мирра стала чемпионкой эмиратского и калифорнийского «тысячников», однако в этом году ей не удалось защитить титулы и очки, что больше всего поспособствовало её краху в мировой классификации. Была даже вероятность вылета россиянки из десятки лучших рейтинга WTA при условии выхода Белинды Бенчич в полуфинал Чарльстона, но швейцарка потерпела поражение и Андреева осталась на своей позиции.

Бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от выступления лидера российского тенниса на грунтовом покрытии. «Мы видим в последнее время очень эмоциональную Мирру, её яркие реакции на какие-то ошибки или на победы. Так что здесь вопрос: насколько она эмоционально готова себя немножко гасить. Мне кажется, ей эти всплески не очень помогают. Например, Даню Медведева они заводят – и то он сейчас стал спокойнее.

Всё зависит от того, в каком она находится психологическом состоянии. Всё-таки я считаю, когда на молодую девочку наваливается такой груз ответственности, это очень сложно. На третий год [в туре] от тебя уже многого ждут, все рассказывают, что ты должна выиграть турнир «Большого шлема». Или задают вопросы, как ты так проиграла непонятно кому, хотя все тренируются и пашут как не в себя. И всё время есть ощущение, что ты должна оправдываться или что-то кому-то доказывать. Копится усталость», — сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников скептически оценил шансы Мирры в новом отрезке сезона. «Если ничего не поменяется, маловероятно, что можно ожидать чего-то хорошего. Всё зависит от физической формы — всё должно сочетаться в совокупности. Если вы спросите, где у неё больше потенциал, отвечу, что на грунте предпочтительнее. Но чтобы играть на уровне, нужно многое изменить в том, что у неё есть сейчас», — заявил Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата»

Экс 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева предположила, на каких турнирах Андреева может показать весь свой потенциал. «Мне казалось, что игра Мирры подходит к медленному покрытию. Она может там играть, умеет хорошо скользить, подходить к мячу не только шагами. Но на её общем фоне пока нет результатов, которые хотелось бы ей и её команде, болельщикам. Тут вопрос, как они работают над тем, что соперницы Мирры готовы к её ответам. Будто не хватает чего-то нового, какой-то изюминки.

Кажется, что у Мирры есть потенциал, который мы видим в мужском теннисе от Синнера и Алькараса, — это прототип, что она может делать. У Андреевой есть игра для грунта. Тут вопрос, чего ждать. Думаю, Мадрид, «Ролан Гаррос» — турниры, которые будут ей подходить. Есть Штутгарт, где на закрытом грунте она может хорошо выступить», — подчеркнула Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На турнире WTA-500 в Линце, куда Мирра получила уайлд-кард, лидер российского тенниса возглавила сетку. Высокий посев позволил нашей спортсменке пропустить первый круг, благодаря чему её путь начнётся со второго круг. До этого Андреева ни разу не выступала на австрийском соревновании, так что текущий розыгрыш турнира станет для неё дебютным.

На стадии второго круга Мирра сразится с американкой Слоан Стивенс, в четвертьфинале у серебряного призёра ОИ-2024 в паре не исключена встреча с румынкой Сораной Кырстей (5), в полуфинале — с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко (4), а в решающем сражении — с действующей победительницей Линца Екатериной Александровой (3), либо с соотечественницей Людмилой Самсоновой (3).

Слоан Стивенс, первая соперница Андреевой, вышла во второй круг австрийского турнира после волевой победы над Татьяной Марией (1:6, 7:6, 6:4). Слоан в данный момент находится на 552-й позиции в мировой классификации, хотя в июле 2018-го она располагалась на третьем месте. За карьеру она завоевала восемь титулов, включая US Open — 2017 и «тысячник» в Майами-2018. Ранее Стивенс и Андреева пересекались на уровне тура всего один раз — во втором круге Кливленда-2023, причём эта встреча осталась за американкой (6:3, 6:3).

Перед стартом на соревновании в Линце Андреева поделилась эмоциями от попадания в сетку турнира, а ещё порефлексировала насчёт своего поведения в Майами. «Я благодарна за то, что получила уайлд-кард в такие короткие сроки. Я играла в Австрии на многих юниорских турнирах. Мне нравятся условия здесь, это хорошее начало грунтового сезона. Я выбыла на ранней стадии турнира в Майами и в последнюю минуту всё-таки решила сыграть на этой неделе. Мои слова и поведение в Индиан-Уэллсе — это непростительно, такого не должно было случиться. Мне стыдно за это», — цитирует теннисистку издание Kurier.

