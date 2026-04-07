Даниил Медведев на турнире в Монте-Карло-2026: что сказал, кто соперник, Берреттини, сетка, статистика, расписание, где смотреть

«Надеюсь, пришло время обыграть Даниила». Медведева в Монте-Карло ждёт финалист Уимблдона
Маргарита Сальникова
Удастся ли россиянину продлить победную серию с итальянцем Маттео Берреттини?

Совсем скоро лидер российского тенниса Даниил Медведев проведёт свой первый в этом сезоне поединок на грунте. На старте «Мастерса» в Монте-Карло нашему теннисисту предстоит противостояние с финалистом Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Рассказываем, что известно о сопернике и чем он опасен.

«Полуфинал на грунте будет хорошим результатом». Медведев начинает новый отрезок сезона

Сражения на турнире в Монте-Карло разгорелись ещё в воскресенье, 5 апреля, однако путь Медведева по сетке ненадолго отложился благодаря его высокому рейтингу. Чемпион US Open — 2021, располагающийся на 10-й строчке в мировой классификации, получил седьмой номер посева и пропустил первый круг, чего удостоились только восемь сильнейших теннисистов на соревновании в Монако.

Перед стартом в Монте-Карло Даниил пообщался с пресс-службой турнира и оценил свою готовность к новому отрезку теннисного года. «Я сохранил чувство уверенности перед грунтовым сезоном. Майами получился не лучшим — всего два матча, однако такое случается. Нужно рассматривать всё в контексте: если ты сделал всё возможное, но не смог добиться результата, тогда начинаются сомнения — что делать дальше. В Майами, мне кажется, я нашёл небольшую причину, почему не сыграл на максимуме в первых матчах, однако подумал: «Неважно». Дубай и Индиан-Уэллс были потрясающими, и я постараюсь перенести этот уровень на следующие турниры», — заявил теннисист.

ATP-1000. Монте-Карло. Турнирная сетка

Кроме того, россиянин высказался о своей текущей форме и результатах в нынешнем сезоне. «На личном опыте, на протяжении моей карьеры всегда так: ты можешь сыграть, скажем, на 10 из 10 или на 8 из 10. Но в целом, по моему мнению, многое зависит от моей игры и моих ударов. Я не из тех, кто может играть плохо, находиться не в лучшем состоянии и при этом выигрывать много матчей. Чтобы побеждать, мне нужно играть хорошо. Если я выигрываю много матчей — значит, я действительно показываю хороший теннис. Именно так я это ощущаю», — отметил спортсмен.

Под конец беседы с корреспондентом Медведев порассуждал о разнице между собой и теннисистами, многократно побеждающими на мэйджорах. «Я иду третьим в гонке и доволен своей игрой. Однако я не из тех, кто может играть плохо и при этом выигрывать матчи. Чтобы побеждать, мне нужно играть хорошо, поэтому, если я выиграл много матчей — значит, я действительно хорошо играл. Я недоволен тем, что не смог показать это на всех турнирах, в которых участвовал, но таков теннис. В этом и разница между теми, кто выигрывает 20 турниров «Большого шлема», и мной: я очень хороший игрок, однако не собираюсь выигрывать 20 «Шлемов», — подчеркнул чемпион US Open.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во втором круге Монте-Карло-2026 Даниил сразится с финалистом Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. До матча с россиянином итальянец добрался после выигранного противостояния с Роберто Баутиста-Агутом. Теннисисты провели на корте всего 21 минуту, а затем испанец при счёте 4:0 снялся, и Берреттини вышел в следующий круг «Мастерса».

После победы над соперником Маттео поделился мыслями по поводу исхода матча, а ещё сказал добрые слова в адрес Роберто. «Я вышел на площадку с большой уверенностью и решимостью, точно зная, что делать. Уже вчера у меня было отличное предчувствие, я хорошо действовал, и это придало мне уверенности. Я прекрасно знаю Роберто, так что я более или менее понимал, чего ожидать, но знать это — одно, а уметь воплотить это в жизнь — совсем другое. Всегда обидно, когда соперник вынужден отказаться от продолжения борьбы, особенно так рано. Со мной это случалось много раз, и я знаю, что это не очень хорошая ситуация. Он обязательно восстановится, и у него ещё будут другие матчи», — цитирует теннисиста издание Ubitennis.

Также Берреттини высказался об условиях на турнире в Монте-Карло, подчеркнув, что качество покрытия тесно связано с погодными условиями. «Тут хороший грунт, мяч отскакивает, и мне это нравится. Оно не слишком медленное, но многое зависит от погоды: сегодня было прохладно и пасмурно, и мяч стал грязнее, а в последние несколько дней, под солнцем, он летел гораздо дальше. Я очень хорошо тренировался, и теперь все мои мысли только об этом турнире», — приводит слова спортсмена издание Ubitennis.

В рейтинге ATP 29-летний итальянец сейчас занимает 90-ю позицию, хотя ещё в феврале текущего года он находился на 58-й строчке. Лучшим же результатом теннисиста является шестое место в мировой классификации, которого он достиг в январе 2022-го. За карьеру Берреттини выиграл 10 трофеев на уровне тура, а ещё добирался до финалов в Мадриде-2021 и на Уимблдоне-2021.

Фото: Harry How/Getty Images

На вопрос о своём падении в рейтинге Маттео ответил по-философски, заявив, что ему нужно набраться спокойствия и терпения. «В марте 2024 года я занимал 140-е место в мировом рейтинге, то есть находился в гораздо худшем положении… И мне удалось вернуться в топ-30. Понятно, что наступает момент, когда чемпионское эго берёт верх и ты начинаешь задавать себе вопросы, но сейчас у меня нет сомнений, что я должен быть терпеливым. Однако это никогда не было моей сильной стороной. Но, по крайней мере, с возрастом становишься мудрее», — цитирует теннисиста сайт Punto de Break.

В личных встречах между Медведевым и Берреттини безоговорочное преимущество на стороне Даниила — 3-0. Чемпион US Open — 2021 оказывался сильнее Маттео во втором круге Индиан-Уэллса-2018 (6:7, 7:5, 6:4), в финале ATP Cup — 2021 (6:4, 6:2) и в матче группового этапа на ATP Cup — 2022 (6:2, 6:7, 6:4).

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:00 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Перед сражением с Медведевым итальянец отметил, что ему очень хочется прервать серию поражений от соперника и одержать первую победу. «Я жду матча, который будет отличаться от тех, что мы провели. Прошло много времени с тех пор, как я встречался с ним. Он [Даниил Медведев] предпочитает быстрые покрытия, но он показал, что может побеждать и на грунте, например, в Риме. Недавно он сражался в финале Индиан-Уэллса, да и вообще играет на очень высоком уровне. Это будет очень сложный поединок, однако я хочу хорошо выступить. Я полон энергии, чувствую себя отлично и надеюсь, что добьюсь своей первой победы над ним», — приводит слова спортсмена издание Ubitennis.

Берреттини также порассуждал по поводу своих профессиональных недостатков и зон для роста. «Мне не хватает стабильности, особенно в матчах, потому что на тренировках мы делаем всё, что должны. На американских турнирах я остался очень доволен своими выступлениями. Там я был очень агрессивен, хотя, возможно, не так долго, как хотелось бы», — цитирует итальянца сайт Punto de Break.

После прошлого сражения Даниила и Маттео прошло достаточно много времени, так что исход их поединка в Монте-Карло-2026 будет тяжело предсказать. Однако отметим, что Берреттини сейчас не в той форме, в какой был раньше: итальянца постоянно мучат травмы и их отголоски.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

